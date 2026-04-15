Miércoles con lluvias probables en Villa Carlos Paz y jueves con mejora del tiempo

El SMN anticipa para Villa Carlos Paz y Punilla un cambio claro entre hoy y mañana. Este miércoles 15 se presenta más inestable, con probabilidad de precipitaciones de 40–70% en la mañana y la tarde, y una máxima de 22°. Para este jueves 16, en cambio, vuelve el tiempo firme: no se esperan lluvias y la temperatura se mantendrá en valores similares, también con 22° de máxima.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para Villa Carlos Paz muestra dos jornadas bien distintas: una con lluvias probables en buena parte del día y otra con mejora marcada.

Para este miércoles 15, el panorama aparece más cargado desde temprano. El SMN marca una probabilidad de precipitaciones de 40–70% tanto en la mañana como en la tarde, con temperaturas que irán desde unos 15° hasta una máxima de 22°. El viento soplará entre 13–22 km/h durante gran parte del día. Recién hacia la noche el escenario tenderá a ordenarse, con una chance baja de lluvias (0–10%) y registros alrededor de 17°.

El jueves 16 muestra una mejora mucho más clara. No se esperan precipitaciones (0%) ni en la mañana, ni en la tarde, ni hacia la noche. La jornada arrancará con unos 13°, subirá hasta una máxima de 22° y cerrará con valores cercanos a 17°, con viento suave, en general entre 0–2 km/h y 7–12 km/h.

Para tener en cuenta: el momento más incómodo se concentra en hoy, especialmente entre la mañana y la tarde. Mañana, en cambio, vuelve un panorama bastante más favorable para actividades al aire libre.