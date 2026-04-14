LLA Villa Carlos Paz lanza una jornada sobre inversiones y emprendedurismo

El encuentro se realizará el jueves 23 de abril, desde las 17:30, en el Hotel Eleton de Villa Carlos Paz. La propuesta, impulsada por La Libertad Avanza Villa Carlos Paz, estará enfocada en emprendedurismo, inversiones y crecimiento económico en la nueva Argentina.

Villa Carlos Paz será escenario de “Córdoba Emprende”, un encuentro organizado por La Libertad Avanza Villa Carlos Paz que pondrá el foco en el emprendedurismo, la inversión y la educación financiera.

La actividad se desarrollará el jueves 23 de abril en el Hotel Eleton, ubicado en la intersección de Virgilio y Constantinopla, y se presenta bajo el lema “Emprender, invertir y crecer en la nueva Argentina”.

De acuerdo con la información difundida por la organización, la jornada se extenderá de 18 a 21, con acreditación desde las 17:30, y tendrá una capacidad limitada a 250 personas, por lo que requiere inscripción previa. Además, se indicó que la participación será gratuita.

La propuesta está orientada a emprendedores, inversores, profesionales y personas interesadas en adquirir herramientas vinculadas al manejo de recursos, el análisis económico y la toma de decisiones en un contexto cambiante. En ese marco, se anticipó una jornada con charlas, intercambio de experiencias y contenidos ligados a la libertad económica, la generación de valor, la responsabilidad individual y la formación financiera.

Uno de los atractivos centrales del encuentro será “El Soberano”, una dinámica de simulación financiera desarrollada por Iván Schuf, pensada para que los asistentes puedan atravesar situaciones vinculadas a la inversión y al emprendedurismo en un entorno práctico. La propuesta apunta a traducir conceptos económicos en ejercicios concretos sobre administración de recursos, evaluación de riesgos y decisiones estratégicas.

Quiénes participarán

Entre los expositores anunciados figuran Gustavo Villalba, referente de La Libertad Avanza en Villa Carlos Paz; Iván Schuf, presentado como coach financiero, educador, emprendedor e inversionista; Laura Soldano, diputada nacional; Francesa Spatola, coordinadora de La Libertad Avanza en Punilla; Santiago Ardiles, presidente de la juventud provincial; y Eduardo Valentino, también referente local del espacio.

De esta manera, la actividad combinará un perfil político con otro más vinculado a la formación y al desarrollo personal, en un formato que buscará convocar a quienes se interesan por el emprendedurismo y las finanzas, pero también a quienes se identifican con la agenda económica que impulsa el espacio libertario.

Según se informó, al finalizar la jornada los asistentes recibirán un certificado digital de participación, en una propuesta que busca posicionarse como un espacio de capacitación, contacto e intercambio en torno a uno de los ejes que hoy forman parte del debate económico y político.

Con este evento, La Libertad Avanza Villa Carlos Paz buscará instalar en la ciudad una actividad con impronta propia, vinculada a la promoción de herramientas para emprender, invertir y proyectar crecimiento económico.