Montero alertó por el impacto de los recortes nacionales en salud y cuestionó la situación de PAMI, vacunas y Remediar: “Es un descuartizamiento”

La secretaria de Salud y Desarrollo Humano de la Provincia de Córdoba, Liliana Montero, advirtió sobre el efecto que están teniendo las decisiones del Gobierno nacional en el sistema sanitario. En declaraciones formuladas en Ahora Noticias, por Canal 10, sostuvo que la crisis de PAMI, la suspensión del envío de vacunas del calendario y el recorte del Plan Remediar profundizan una transferencia de responsabilidades a las provincias sin el respaldo de recursos.

La secretaria de Salud y Desarrollo Humano de la Provincia de Córdoba, Liliana Montero, cuestionó con dureza el impacto de los recortes nacionales en materia sanitaria y aseguró que la situación actual de PAMI forma parte de un deterioro más amplio del sistema de salud público.

En declaraciones a Ahora Noticias, por Canal 10, la funcionaria sostuvo que “lo que está pasando en PAMI tiene que ver con el descuartizamiento de lo que está pasando en el sistema de salud nacional” y advirtió que el nuevo esquema de pagos pone en riesgo la atención integral de los afiliados. Según explicó, los médicos cobran $2.100 per cápita, lo que implicaría dejar de percibir la consulta inicial anual y también la consulta de control.

Montero señaló que el problema combina dos frentes: por un lado, la deuda acumulada con médicos, odontólogos y farmacéuticos; por otro, el daño estructural que eso provoca en el funcionamiento del sistema.

Vacunas y calendario obligatorio

En la misma entrevista, la funcionaria afirmó que desde Nación se informó por correo electrónico que dejarán de enviarse vacunas del calendario obligatorio, entre ellas la Triple Viral, la BCG, la vacuna contra el Covid pediátrico y la de HPV.

Frente a ese escenario, remarcó que las provincias quedan obligadas a absorber la responsabilidad para garantizar la cobertura. “Las provincias tenemos que asumir la responsabilidad”, advirtió. Y agregó que, desde su punto de vista, el recorte responde a una lógica de ajuste fiscal en la que la salud no es considerada una inversión, sino un gasto.

Recorte del Plan Remediar

Montero también se refirió al recorte del Plan Remediar, programa creado tras la crisis de 2001 y orientado a sostener la atención primaria mediante el envío de botiquines a municipios de todo el país.

Según describió, ese sistema llega a 7.800 municipios y permite responder a buena parte de las consultas del primer nivel de atención con medicamentos esenciales, como amoxicilina o budesonida.

Deudas con Córdoba

La funcionaria precisó además que la Nación mantiene una deuda de $8.400 millones con municipios cordobeses en el marco del programa Sumar, destinado al seguimiento de indicadores sanitarios y a mejorar el acceso y la continuidad de la atención.

A eso sumó la situación de PAMI Córdoba, donde señaló que la Provincia ya debió cubrir durante 2026 unos $1.300 millones para compensar prestaciones brindadas a adultos mayores en hospitales públicos. Según indicó, la deuda total asciende a $4.700 millones.

“Acá hay una transferencia de responsabilidades a las provincias pero no hay una transferencia de recursos”, concluyó Montero en Ahora Noticias, por Canal 10.