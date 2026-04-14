“El dato no me gustó”: Milei explicó la suba de la inflación y pidió paciencia

El presidente habló ante empresarios en el AmCham Summit 2026, reconoció sobre la inflación de marzo: “el dato no me gustó”, y sostuvo que el salto respondió a la caída en la demanda de dinero, factores estacionales y al impacto de la guerra en Medio Oriente. A la vez, prometió que la economía retomará la senda de crecimiento.

El presidente Javier Milei defendió este martes el rumbo económico de su gobierno y buscó explicar la suba de la inflación de marzo durante su exposición en el AmCham Summit 2026, frente a empresarios. Allí admitió de manera explícita: “el dato no me gustó”, al referirse al índice inflacionario del mes pasado.

El mandatario se refirió al 3,4% informado para marzo y lo vinculó a una combinación de factores: la caída de la demanda de dinero que, según dijo, se arrastra desde la segunda mitad del año pasado, el componente estacional de marzo —especialmente por educación—, el encarecimiento derivado de la guerra en Medio Oriente y el aumento de la carne.

En ese marco, Milei sostuvo que el repunte inflacionario también estuvo atravesado por la tensión cambiaria y volvió a cargar contra la dirigencia opositora, a la que responsabilizó por un “ataque” contra su programa económico. Según planteó, ese contexto impactó sobre la estabilidad financiera y terminó reflejándose en el índice de precios.

Pese a ese diagnóstico, el Presidente insistió en que no habrá cambios de fondo en la política económica. Rechazó la posibilidad de relajar el ajuste fiscal o aplicar controles de precios y afirmó que tomar ese camino implicaría abandonar los principios que, según su visión, permitirán estabilizar la economía. “Hay que tener paciencia”, remarcó durante su discurso.

Además, señaló que la demanda de dinero está mostrando señales de recuperación, algo que —según su interpretación— ayudará a que la inflación vuelva a bajar. En ese sentido, proyectó que los precios “se van a derrumbar” hacia adelante y aseguró que la actividad retomará el sendero de crecimiento que, a su juicio, se había interrumpido por la tensión política y financiera.

Con ese mensaje, Milei buscó transmitir calma luego de un dato que mostró una nueva aceleración de precios: la inflación de marzo fue la más alta de 2026 hasta ahora y llevó el acumulado del primer trimestre al 9,4%, mientras el Gobierno intenta sostener la expectativa de una desaceleración en los próximos meses.