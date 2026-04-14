El FMI empeoró su pronóstico para Argentina: menos crecimiento y más inflación en 2026

El Fondo Monetario Internacional ajustó sus pronósticos para la economía argentina en su nuevo informe de perspectivas globales. Ahora espera un crecimiento de 3,5% en 2026, medio punto por debajo de la estimación anterior, y una inflación de 30,4%, muy por encima del cálculo que había difundido meses atrás. Para 2027, mantuvo una expansión proyectada de 4%.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) revisó a la baja su expectativa de crecimiento para la Argentina y, al mismo tiempo, corrigió al alza su previsión de inflación para este año, en un escenario internacional más adverso y de mayor incertidumbre.

De acuerdo con los datos actualizados del organismo, la economía argentina crecería 3,5% en 2026, cuando en la proyección previa esperaba 4%. Para 2027, en cambio, el FMI mantuvo sin cambios su estimación de avance del 4%.

En materia de precios, el ajuste fue más marcado. El Fondo ahora proyecta para la Argentina una inflación de 30,4% en 2026, un número sensiblemente más alto que el previsto en informes anteriores.

Las nuevas previsiones forman parte del informe World Economic Outlook (WEO), presentado este martes en el marco de las Reuniones de Primavera del FMI y el Banco Mundial. El economista jefe del organismo, Pierre-Olivier Gourinchas, fue el encargado de exponer el panorama general en una conferencia vinculada a la publicación.

Aun con el recorte, la Argentina sigue apareciendo entre las economías con mejor expectativa de crecimiento dentro de la región, aunque el organismo empeoró su mirada sobre el desempeño de corto plazo en comparación con lo que esperaba a comienzos de año.

La actualización del FMI se conoce en la antesala del viaje del ministro de Economía, Luis Caputo, a Washington, donde participará de las reuniones del organismo en medio de negociaciones por un nuevo desembolso. Sobre ese punto, el Fondo todavía no confirmó una fecha para una definición y se limitó a señalar que las conversaciones continúan.