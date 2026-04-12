Un blooper, una escena insólita y un pedido de transparencia que el oficialismo volvió a bloquear

La concejala Pía Felpeto pidió tratar sobre tablas un proyecto para que el municipio remita y publique las disposiciones internas con las que organiza su funcionamiento desde el inicio de la gestión de Esteban Avilés. El oficialismo volvió a bloquear el debate, aunque esta vez dejó una escena inesperada: por un instante, un concejal de Carlos Paz Unido pareció acompañar el reclamo opositor.

La sesión del jueves pasado en el Concejo de Representantes de Villa Carlos Paz dejó una escena poco habitual. Cuando la presidenta del cuerpo, Alejandra Roldán, pidió que levantaran la mano quienes acompañaban el tratamiento sobre tablas de un proyecto presentado por la oposición, el concejal oficialista Claudio Bocchetti también la alzó.

El gesto duró apenas unos segundos. Bocchetti advirtió rápido la situación y bajó el brazo antes de que su voto fuera contabilizado. Pero alcanzó para provocar risas en el recinto, sobre todo en el bloque opositor, que por un instante vio sumarse un apoyo impensado a un planteo incómodo para el oficialismo.

El blooper no alteró el resultado final. El proyecto fue acompañado solo por los ediles opositores y el bloque Carlos Paz Unido volvió a utilizar su mayoría para enviarlo a comisión. Pero la escena dejó expuesto, al menos por un momento, el tema que la concejala Pía Felpeto buscaba poner en discusión: la falta de publicidad sobre las disposiciones internas con las que el Departamento Ejecutivo Municipal, encabezado por el intendente Esteban Avilés, organiza su funcionamiento.

El planteo de Felpeto: “No es burocracia, es opacidad”

Felpeto, de Juntos por Carlos Paz, pidió el tratamiento sobre tablas de un proyecto de resolución que reclama al Ejecutivo que remita y publique las resoluciones y actos internos dictados desde el inicio de la gestión.

En su exposición, dejó en claro que el problema, a su entender, no es administrativo sino institucional. Señaló que “cuando hablamos de la ordenanza 7.000 y de nuestra Carta Orgánica Municipal no estamos hablando de papeles, estamos hablando de normas claras y de límites al poder”.

Luego explicó que, al revisar los boletines oficiales desde la asunción del actual gobierno, lo que encontraron “no es información, sino silencio”. Desde esa base, definió el núcleo del problema con una frase que condensó todo su planteo: “esto no es un detalle menor, no es burocracia, es opacidad”.

La concejala sostuvo que la normativa vigente habilita a secretarios y funcionarios a dictar disposiciones internas para organizar áreas, distribuir roles y fijar prioridades. Por eso afirmó que “estos actos deben registrarse y publicarse, ya que es donde detectamos un problema”.

Qué pide el proyecto

El proyecto, se apoya en la Ordenanza 7000, que regula la estructura orgánica del DEM, y en el artículo 30 de la Carta Orgánica Municipal, que establece la obligatoriedad de publicar en el Boletín Oficial instrumentos como decretos y resoluciones.

En concreto, solicita que el Ejecutivo remita al Concejo, en un plazo de 10 días, “copia de la totalidad de las resoluciones y/o instrumentos legales dictados” por secretarías, direcciones y reparticiones municipales desde el 16/08/23 hasta la fecha, en todo lo referido a forma de trabajo, prioridades funcionales, distribución de roles y distribución del personal.

Además, recomienda una edición especial del Boletín Oficial Municipal para publicar esos instrumentos y hacerlos accesibles públicamente.

Concejala Pía Felpeto.

Durante su intervención, Felpeto resumió el reclamo en términos simples: “lo que estamos pidiendo es algo simple: que el Departamento Ejecutivo informe qué resoluciones se dictó desde el inicio de la gestión y que esa información se publique. Nada más. Pero tampoco nada menos”.

Un problema de transparencia y confianza

La concejala vinculó esa ausencia de información con consecuencias concretas para vecinos, profesionales y para el propio vínculo entre el municipio y la comunidad. Advirtió que “cuando un vecino no sabe dónde dirigirse pierde tiempo, cuando un profesional no sabe qué área es competente, pierde recursos. Y cuando no conoce, lo que se pierde es la confianza”.

También remarcó que la falta de publicación no puede leerse como una simple omisión o desprolijidad. Según su mirada, “no publicar, no transparentar, no ordenar la información, también es una decisión política”.

Ese fue, precisamente, el corazón del planteo opositor: no discutir un tecnicismo, sino el modo en que el Ejecutivo formaliza —o no formaliza— sus decisiones internas y el acceso que la ciudadanía tiene a esa información.

Un reclamo que no es nuevo

Felpeto recordó que ya habían impulsado pedidos similares. Mencionó que en una sesión del 12 de agosto del año pasado solicitaron resoluciones de la Dirección de Recursos Fiscales vinculadas a “exhimiciones” que, según planteó, también debían haber sido publicadas en los boletines oficiales.

De acuerdo con su relato, ese pedido fue rechazado y luego debieron recurrir a otras herramientas previstas en la Carta Orgánica para acceder a documentación y avanzar con nuevos requerimientos.

En ese contexto, el proyecto presentado ahora aparece como una continuidad de ese reclamo: no solo intenta obtener la documentación, sino discutir por qué esa información no está disponible de manera regular y transparente.

El Concejo, el control y el nuevo bloqueo oficialista

En el cierre de su exposición, Felpeto volvió a poner el foco en el rol institucional del cuerpo legislativo. Afirmó que “este Eoncejo tiene una responsabilidad que no es decorativa, que es la de controlar”, y remarcó que “la publicidad de los actos de gobierno no solo permite controlar el poder sino que en sí misma es una forma de control”.

Sin embargo, el oficialismo optó otra vez por evitar el debate de fondo. No dio explicaciones en el recinto y utilizó su mayoría para girar el proyecto a comisión, una decisión que en la práctica legislativa actual la oposición interpreta como una forma de desactivar el tratamiento.

Así, la sesión dejó dos postales. La primera, política: un nuevo bloqueo del oficialismo a un pedido de información sobre el funcionamiento interno del Ejecutivo. La segunda, totalmente involuntaria: el instante en que un concejal de Carlos Paz Unido levantó la mano con la oposición y pareció apoyar el reclamo de transparencia.