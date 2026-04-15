Boca goleó a Barcelona SC en La Bombonera y quedó con puntaje ideal en la Libertadores

El Xeneize se impuso 3-0 este martes 14 por la segunda fecha del Grupo D de la Copa Libertadores, con goles de Lautaro Di Lollo, Santiago Ascacíbar y Ander Herrera. Con la victoria, Boca llegó a 6 puntos y quedó bien perfilado en la zona.

Boca consiguió una victoria contundente ante Barcelona SC en La Bombonera y sumó su segundo triunfo en igual cantidad de presentaciones en la fase de grupos. El equipo de Claudio Úbeda dominó el partido, fue más profundo y terminó construyendo una diferencia clara ante un rival que volvió a mostrarse endeble en la Copa.

La apertura del marcador llegó a los 38 minutos del primer tiempo, cuando Lautaro Di Lollo conectó de cabeza y puso el 1-0. Ya en el complemento, Santiago Ascacíbar amplió también por vía aérea a los 61 y, a los 86, Ander Herrera selló el resultado con el tercer gol de la noche. Boca resolvió así un partido en el que pudo incluso haber terminado con una ventaja mayor.

Con este resultado, Boca quedó con 6 puntos y mantuvo el puntaje perfecto en el Grupo D, mientras que Barcelona SC sufrió su segunda derrota consecutiva y quedó comprometido en la pelea por la clasificación. La goleada también reforzó el buen arranque copero del conjunto argentino, que ya había ganado en su debut ante Universidad Católica.

Más allá del resultado, la noche dejó una señal anímica fuerte para Boca en la previa de una seguidilla exigente. El equipo mostró contundencia, tuvo momentos de buen manejo en el medio y encontró respuestas en futbolistas que empiezan a ganar peso en una competencia que volvió a ponerlo entre los protagonistas.

En la próxima presentación, Boca visitará a River en el superclásico del domingo 19 de abril a las 17 por el Torneo Apertura. Por la Copa Libertadores, volverá a jugar el martes 28 de abril a las 21.30 frente a Cruzeiro, en Brasil.



