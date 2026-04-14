Valle Hermoso inaugurará en los próximos días la nueva sede de Manitos de Barro: “Esto realmente es hablar de inclusión”, destacó Spadoni

El espacio funcionará en la ex Escuela Capitán Juan de Zevallos e incorporará una panificadora, en una propuesta orientada a ampliar oportunidades de trabajo e inclusión para sus integrantes.

La Municipalidad de Valle Hermoso informó que en los próximos días quedará inaugurada la nueva sede de Manitos de Barro, un espacio que pasará a funcionar en la ex Escuela Capitán Juan de Zevallos.

Según confirmó el intendente Daniel Spadoni, el nuevo lugar contará además con una panificadora, en una incorporación pensada para generar más oportunidades laborales para quienes forman parte del proyecto.

Desde el municipio señalaron que la iniciativa apunta a fortalecer un esquema de trabajo ligado a la inclusión y al desarrollo comunitario, a partir de nuevas herramientas y mejores condiciones para el funcionamiento del espacio.

Al referirse al avance, Spadoni destacó que “esto realmente es hablar de inclusión”, en relación con el sentido social de la propuesta y su impacto en la comunidad.

La futura inauguración de la nueva sede marcará un paso más en una política orientada a la integración, el trabajo y el crecimiento local en Valle Hermoso.