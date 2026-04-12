domingo, abril 12, 2026
Facebook Instagram Twitter Youtube
Home Sociedad Dejan sin efecto la búsqueda tras hallar en buen estado a un...

Dejan sin efecto la búsqueda tras hallar en buen estado a un joven en Villa Carlos Paz

La Unidad Judicial de Villa Carlos Paz informó que quedó sin efecto la solicitud de paradero emitida ayer, luego de que el joven fuera localizado en buen estado de salud.

La Unidad Judicial de Villa Carlos Paz comunicó este domingo que dejó sin efecto la solicitud de paradero emitida el día de ayer en relación a Pablo Francisco Aquino, de 22 años, luego de que el joven fuera habido en la víspera y se constatara que se encuentra en buen estado de salud.

Con su localización, quedaron finalizadas las actuaciones vinculadas al pedido de colaboración para dar con su paradero.

lajornada
lajornada

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

© Newspaper WordPress Theme by TagDiv
MÁS ARTÍCULOS

Un blooper, una escena insólita y un pedido de transparencia que...

El Concejo aprobó por unanimidad la ampliación del Club de Pesca...

Las ventas minoristas pyme cayeron 0,6% interanual en marzo y crece...

Boca e Independiente empataron en La Bombonera y repartieron puntos en...