Semana Santa 2026: creció la cantidad de turistas en todo el país, pero cayó el gasto real

El fin de semana largo movilizó a 2.852.256 turistas en todo el país y generó un impacto económico directo de $ 808.198 millones, según un relevamiento de CAME. Aunque la cantidad de viajeros creció 5,6% frente a 2025, hubo menor estadía promedio y una baja real del gasto, en un contexto marcado por escapadas más cortas y consumo más prudente.

La Semana Santa 2026 dejó un fuerte movimiento turístico en todo el país, con 2.852.256 turistas movilizados y un impacto económico estimado en $ 808.198 millones, de acuerdo con el relevamiento difundido por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

En comparación con la misma fecha del año pasado, la cantidad de viajeros creció 5,6%, lo que marca una recuperación moderada de la actividad en uno de los fines de semana más importantes del calendario turístico. Sin embargo, ese repunte en el volumen no se tradujo en una mejora del gasto: medido a valores reales, el desembolso total cayó 18,9% interanual.

Según el informe, el gasto promedio diario por turista fue de $ 108.982, con una baja real de 8,4% respecto de 2025. A eso se sumó una estadía promedio de 2,6 noches, lo que implica una caída del 16,1% frente al año anterior y confirma una tendencia que ya se viene observando en otros fines de semana largos: viajes más breves, más cercanos y con un consumo más controlado.

Desde CAME señalaron que el comportamiento del turista estuvo atravesado por el costo del transporte y por la situación económica general, factores que influyeron en la elección de destinos, en la duración de las estadías y en el tipo de actividades realizadas. En ese escenario, muchas familias priorizaron experiencias gratuitas o de menor costo.

Aun así, el movimiento mostró una importante dispersión territorial. Entre los destinos más concurridos aparecieron polos tradicionales como Bariloche, Puerto Iguazú, Salta, Mendoza, Mar del Plata, la Ciudad de Buenos Aires y Villa Elisa, en Entre Ríos, junto con un buen desempeño en el norte argentino, donde la agenda religiosa y cultural tuvo un peso central.

También se destacó la afluencia de visitantes en destinos de naturaleza como Misiones, por la demanda en Cataratas del Iguazú; la cordillera neuquina, con Junín de los Andes y San Martín de los Andes; distintas propuestas de Río Negro; y ciudades como Tandil. A la vez, el informe marcó el crecimiento de opciones emergentes como Catamarca, La Rioja y otras localidades del interior que captaron turismo interno con propuestas más tranquilas y accesibles.

En términos generales, el balance de Semana Santa 2026 dejó un escenario con más viajeros, pero con menor nivel de gasto real y menor permanencia en los destinos. El sostén de la actividad, según el relevamiento, estuvo dado por el volumen de turistas y por una oferta variada que combinó celebraciones religiosas, cultura, gastronomía, naturaleza y recreación.

Con estos números, el año acumula ya tres fines de semana largos, en los que viajaron 6.874.256 turistas y se movilizaron $ 2.047.075 millones en todo el país.