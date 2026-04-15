Amenaza de tiroteo en una escuela de La Falda: operativo policial y fuerte preocupación entre las familias

El hallazgo de un mensaje intimidatorio en un baño del IPEM 142 Joaquín V. González activó este miércoles un operativo de seguridad en La Falda. La investigación quedó en manos de la Fiscalía de Cosquín, mientras la presencia de alumnos fue menor a la habitual por el temor generado en la comunidad educativa.

La comunidad educativa del IPEM 142 Joaquín V. González, en La Falda, vivió este miércoles una jornada atravesada por la tensión luego de que apareciera una amenaza de tiroteo dentro del establecimiento.

El mensaje fue encontrado en uno de los baños del colegio y advertía sobre un presunto ataque durante el horario escolar. A partir de ese hallazgo, se activó un operativo preventivo con intervención policial y seguimiento judicial.

Según trascendió, el texto decía: “Mañana 15/4 tiroteo. No vengan”. La aparición de esa amenaza encendió de inmediato las alarmas y obligó a poner en marcha los protocolos de seguridad.

Controles dentro y fuera del colegio

Tras conocerse la situación, se dispuso una consigna policial en el establecimiento y comenzaron controles preventivos tanto en el interior del edificio como en los alrededores. También intervino personal de la Brigada de Investigaciones, que trabajó en la inspección del lugar y en las primeras averiguaciones para intentar identificar al autor del mensaje.

La causa quedó bajo la órbita de la Fiscalía de Cosquín, con intervención de la Departamental Punilla Norte, que resolvió mantener el dispositivo de seguridad durante toda la jornada escolar, al menos hasta la salida del turno tarde.

Menor asistencia por el temor de las familias

La amenaza tuvo un impacto inmediato en la rutina del colegio. Durante la mañana, la asistencia de estudiantes fue sensiblemente menor a la habitual, ya que muchas familias optaron por no enviar a sus hijos ante la incertidumbre y el miedo que generó el episodio.

El caso se produjo, además, en un contexto de especial sensibilidad por el reciente tiroteo ocurrido en una escuela de San Cristóbal, en Santa Fe, antecedente que reforzó la preocupación frente a cualquier advertencia de este tipo dentro de una institución educativa.

Por estas horas, la investigación sigue abierta y las autoridades buscan determinar quién escribió el mensaje que alteró por completo la jornada escolar en La Falda.