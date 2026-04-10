Córdoba lanzó la marca Turismo Estudiantil y anunció la llegada de estudiantes extranjeros por primera vez a Villa Carlos Paz

La Agencia Córdoba Turismo presentó este viernes una nueva identidad para el segmento de turismo estudiantil y confirmó que, por primera vez, llegarán contingentes de Chile y Paraguay a disfrutar de Villa Carlos Paz, ciudad que concentra la mayor parte del alojamiento vinculado a esta actividad en la provincia.

La Agencia Córdoba Turismo presentó este viernes por la mañana la nueva marca “Turismo Estudiantil”, en un acto realizado en el Centro de Convenciones del Complejo Ferial, como parte de una estrategia conjunta con la Cámara de Turismo de Villa Carlos Paz para fortalecer uno de los segmentos más importantes del movimiento turístico provincial.

Durante la presentación, el organismo dio a conocer una identidad propia para este producto y anunció una estrategia integral de promoción que incluirá una campaña de comunicación orientada a posicionar a Córdoba como destino líder del turismo estudiantil a nivel nacional.

Uno de los datos más destacados de la jornada fue el anuncio de que, por primera vez, llegarán a la provincia estudiantes de Chile y Paraguay, en una señal que apunta a ampliar el alcance del segmento más allá del mercado interno. En ese esquema, Villa Carlos Paz volverá a ocupar un lugar central.

El presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Darío Capitani, remarcó la relevancia de la ciudad dentro de este mercado y señaló: “Carlos Paz es referencia nacional en el turismo estudiantil. Esto fomenta y desarrolla el progreso económico, el empleo y las inversiones”. En la misma línea, agregó: “Vamos a trabajar para triplicar las cifras, acompañando con nuevas herramientas”.

Capitani también destacó el acompañamiento del Gobierno provincial y el trabajo articulado con el sector privado y con la ciudad. “Estamos orgullosos de trabajar junto al sector privado y junto a la ciudad de Carlos Paz, que marca el camino”, expresó.

Desde el sector empresario, el presidente de la Comisión de Turismo Estudiantil de la Cámara de Turismo de Villa Carlos Paz, Cristian Gómez, subrayó el peso económico y social de esta actividad. “Cien mil estudiantes visitan la provincia de Córdoba cada año, lo que nos convierte en el destino estudiantil elegido por los argentinos”, afirmó.

Gómez sostuvo además que el turismo estudiantil es una herramienta clave para cortar la estacionalidad, generar empleo y sostener la actividad durante más meses del año. También remarcó la responsabilidad que implica trabajar con menores de edad y garantizar condiciones de seguridad y calidad en la experiencia.

De acuerdo con lo planteado en la presentación, Córdoba cuenta con más de 60 años de experiencia en la recepción de contingentes educativos, y Villa Carlos Paz concentra el 95% del alojamiento de los estudiantes que visitan la provincia.

En el lanzamiento también estuvo presente el secretario de Turismo e Innovación, Cultura y Deportes del municipio, Sebastián Boldrini, quien valoró la articulación entre el sector público y privado y sostuvo: “Acompañamos la propuesta que nos trae el sector privado; este trabajo conjunto está dando sus frutos con la llegada de estudiantes de países vecinos a partir de septiembre. Es un segmento que tiene un impacto enorme en nuestra economía local y queremos seguir potenciándolo”.

Con esta nueva marca, la Provincia busca consolidar un producto que considera estratégico tanto por su impacto económico como por su capacidad de sostener el movimiento turístico fuera de la temporada alta.