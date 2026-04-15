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Formación inédita en La Cumbre: capacitan a personas con discapacidad como Auxiliares de Guardavidas

La propuesta se dicta en el CIC y está orientada a mayores de 18 años con Certificado Único de Discapacidad, en una iniciativa presentada como inédita en el país y vinculada a nuevas oportunidades de formación y salida laboral.

La Municipalidad de La Cumbre informó que comenzó la formación para Auxiliares de Guardavidas, una capacitación especialmente diseñada para personas con discapacidad.

La propuesta es desarrollada y dictada por la Asociación Mutual de Guardavidas Argentinos Asociados (AMGAA) Punilla, con el aval del programa Universidades Populares de la Universidad Nacional de Córdoba y de la Escuela de Oficios Municipal de La Cumbre.

Según se indicó, el curso tiene como objetivo capacitar a los asistentes en tareas de vigilancia y rescate acuático, consideradas fundamentales para la prevención de accidentes y el cuidado de bañistas.

Entre los contenidos de la formación se incluyen primeros auxilios, reanimación cardiopulmonar, prevención de ahogamientos y herramientas de comunicación con quienes concurren a balnearios y piletas. Además, quienes tengan experiencia en natación podrán incorporar técnicas básicas de remolque y extracción.

Desde el municipio señalaron que el único requisito para participar es ser mayor de 18 años y contar con CUD.

La capacitación ya comenzó en el CIC, donde 13 alumnos cursan las primeras clases en el marco de una experiencia que fue presentada como única en el país y que apunta a abrir nuevas posibilidades de desarrollo personal y laboral.

Los participantes de esta primera cohorte son Federico Gomar, Alejandro Arenas, Mariano Correa, Héctor Olmos, Camila Fortunato, Daniela Righetti, Nicolás Dyrichitty, Johana Balmaceda, Lucas Pantó, Ana Paula Martínez, Felipe Benicio, Franco Zalazar y Gustavo Simes.

Fotos: Jorge Gainza

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