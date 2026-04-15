Más facilidades en Icho Cruz para pagar tributos municipales en cuotas sin interés

La Municipalidad informó que continúa vigente esta modalidad de pago para quienes quieran ponerse al día con sus obligaciones municipales de una manera más accesible.

La Municipalidad de Icho Cruz recordó a la comunidad que se encuentra disponible la posibilidad de pagar tasas e impuestos municipales en 4 cuotas sin interés mediante adhesión al débito automático.

Según se informó, esta modalidad busca ofrecer una alternativa más simple y accesible para facilitar el cumplimiento de las obligaciones municipales.

Las tarjetas habilitadas para adherirse al sistema son Visa débito, Visa crédito y Tarjeta Naranja.

Desde el municipio señalaron que esta herramienta permite organizar los pagos en cuotas y mantenerse al día con los tributos locales.