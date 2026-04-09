“Hay que reposicionar a Villa Carlos Paz en medio de un proceso económico complejo”, planteó Serna y cuestionó la estrategia turística municipal

El empresario turístico y exlegislador provincial Rodrigo Serna cuestionó la política de promoción de Villa Carlos Paz, criticó los balances oficiales sobre la actividad y sostuvo que la ciudad necesita un reposicionamiento en un escenario económico adverso. En la misma entrevista, vinculó esa discusión con la necesidad de un cambio político local de cara a 2027.

El empresario turístico y exlegislador provincial Rodrigo Serna cuestionó la estrategia de promoción de Villa Carlos Paz y planteó que la ciudad necesita reposicionarse en un contexto económico nacional cada vez más complejo. En una entrevista con VillaNos Radio, sostuvo que el destino quedó atrapado en una lógica de “ofertas” permanentes, sin una política real de promoción, y advirtió que esa combinación debilita aún más a una plaza turística que ya siente el impacto de la coyuntura.

En ese marco, también puso en duda los balances oficiales que se difunden después de cada temporada o fin de semana largo. “Los cuentitos que salen luego de cada temporada, luego de cada fin de semana largo, donde juntan a la gente con armados de Excel que realmente no existen, ya nos tienen acostumbrados”, afirmó. A partir de allí, enmarcó la situación local dentro de una dificultad más amplia: “la realidad del país también es una y los destinos turísticos masivos como el nuestro están sufriendo”.

Críticas al relato oficial y a la lógica de la oferta

Serna ubicó su análisis en la dinámica del turismo interno y en el impacto que tiene la crisis económica sobre el consumo. Como ejemplo, señaló que alcanza con mirar el sistema financiero para advertir el deterioro: “Vaya a cualquier cartera de banco, pregúntele la tasa de morosidad en general y sobre todo de las firmas empresarias cómo están, y bueno, han subido”. En esa línea, agregó que existe “una cadena de pago cortada” por situaciones que hoy atraviesan al país.

Para el dirigente, ese contexto nacional encuentra a Vill Carlos Paz con debilidades propias. Sostuvo que la ciudad “no es muy inteligente en promocionar sus bellezas” y que por eso “lo sufre más aún”. También cuestionó la comunicación oficial y aseguró que “son totalmente irreales las comunicaciones que nos dan desde el gobierno”. Desde su mirada, una parte del problema radica en lo que definió como “exitismo”: “es una cuestión que tenemos que terminar de una vez por todas”.

Uno de los ejes centrales de su crítica apuntó a la estrategia de sostener al destino en oferta como principal respuesta frente a la caída de la demanda. Serna reconoció que “el tema de estar siempre en oferta tiene mucho que ver con la demanda de la gente”, pero advirtió que esa herramienta pierde eficacia si no está acompañada por una campaña seria de promoción.

En ese punto, resumió la lógica que, a su criterio, hoy predomina sobre el sector: “Nos piden que se bajen los precios. Te hacen tirar una tarifa promocional y el destino no se promociona”. Para Serna, el resultado es claro: “por ese combo no es que viene más gente, porque no sucede”.

A partir de ese diagnóstico, insistió en que la ciudad no cuenta con una política sostenida para recuperar competitividad frente a otros destinos. Por eso afirmó que “no hay plan de reposicionamiento” y planteó que Villa Carlos Paz necesita volver a ubicar su oferta en un mapa turístico donde ya no alcanza con apelar a su trayectoria histórica.

“Hay que cambiar el gobierno”

Consultado sobre cómo revertir esa dinámica, Serna vinculó la discusión turística con el funcionamiento político e institucional del municipio. En la entrevista sostuvo que, en su mirada, hay límites claros en la forma en que el gobierno local articula con el sector privado y con las propuestas alternativas.

Según expresó, “sabemos cómo funciona el gobierno municipal” y también “lo poco flexible que es en aceptar alternativas”. Incluso profundizó esa crítica al sostener que “cuando te compra o te roba una alternativa, la ejecuta mal”.

Con esa descripción, dejó una definición política directa: “hay que cambiar el gobierno”.

La discusión hacia 2027 y el escenario local

En el tramo político de la entrevista, Serna se metió de lleno en la discusión local de cara a 2027. Allí lanzó una definición fuerte sobre el oficialismo al afirmar que “el candidato 2027 se llama Avilés”, y reforzó esa idea al señalar que “Avilés va por la reelección del 2027”, descartando de plano la posibilidad de que pueda poner un “delfín”, como lo hizo en 2019 con Daniel Gómez Gesteira. Luego fue todavía más directo: “Avilés no va a dejar la intendencia ni a palos”.

También sostuvo que el oficialismo ya estaría trabajando sobre la fragmentación del escenario electoral. En ese sentido, afirmó que “ya tiene armadas dos listas por afuera para romper la oposición”, y mencionó como parte de ese esquema una lista “acordada con Llaryora”, además de otras alternativas que, según dijo, “están dando vueltas”.

Sobre su futuro personal, dejó abierta una puerta. Ante una pregunta directa sobre si había reconsiderado su decisión de no volver a ser candidato, respondió: “Sí, lo estoy repensando”, habilitando así la posibilidad de competir nuevamente por la intendencia.

Más allá de esa eventual definición, planteó una línea de construcción opositora centrada en la ciudad y no en las disputas nacionales ni provinciales. Dijo que es “necesario” priorizar la realidad local por encima de otras diferencias y, al ser consultado sobre si percibe disposición en otros dirigentes para asumir ese criterio, respondió: “Con los que he hablado, sí”.

Su incorporación al proyecto de Dante Rossi

Durante la charla, Serna confirmó que se sumó a los equipos técnicos del dirigente radical Dante Rossi, quien proyecta competir por la intendencia de la ciudad de Córdoba en 2027. Según explicó, ese aporte se concentra en el área turística.

“Ahí comienza mi sumatoria y el aporte que yo pueda hacer en el área turística”, señaló, y agregó que vienen trabajando con equipos técnicos “de diferentes áreas” y que ya mantuvieron reuniones de trabajo.

En conjunto, la entrevista mostró a Serna enlazando dos planos que, para él, están directamente conectados: por un lado, la necesidad de revisar la estrategia turística de Villa Carlos Paz en medio de un proceso económico complejo; por otro, la convicción de que ese cambio exige también una discusión política de fondo sobre el rumbo de la ciudad.