El defensor del Pueblo adjunto de la Provincia exigió la renuncia de las autoridades del PAMI por el deterioro de las prestaciones

El defensor del Pueblo adjunto de la Provincia de Córdoba reclamó la salida de las autoridades del PAMI a nivel provincial y nacional, al advertir un cuadro de demoras, restricciones y dificultades crecientes para jubilados y pensionados en el acceso a medicamentos, estudios y tratamientos.

El defensor del Pueblo adjunto de la Provincia de Córdoba, Carlos Galoppo, exigió la renuncia de las autoridades del PAMI al denunciar un deterioro sostenido en las prestaciones que reciben jubilados y pensionados.

Según se informó, el planteo apunta tanto a responsables del organismo a nivel provincial como nacional, en un contexto marcado por jubilaciones y pensiones insuficientes, deudas con prestadores y crecientes restricciones en el acceso a medicamentos y prácticas médicas.

Desde la Defensoría del Pueblo advirtieron que los afiliados enfrentan cada vez más dificultades para acceder a estudios diagnósticos, prácticas médicas y otras prestaciones básicas. A eso se suma, según señalaron, una limitación de cupos por institución y por tipo de prestación, lo que deriva en turnos diferidos que en algunos casos superan los cuatro meses.

El cuadro, remarcaron, también alcanza situaciones de mayor complejidad, como pedidos vinculados a prótesis, quimioterapia, internaciones domiciliarias y discapacidad. En ese sentido, indicaron que en la Defensoría reciben a diario consultas y pedidos de asistencia por incumplimientos en la cobertura del organismo.

“El PAMI está empeorando la situación de los jubilados y pensionados, que carecen de medicamentos y tratamientos. Hay una clara indiferencia frente al dolor de las personas mayores que diariamente exigen respuestas”, expresó Galoppo.

En la misma línea, agregó: “Por insensibilidad, impericia y por no estar a la altura de las circunstancias, exigimos la renuncia inmediata de todas las autoridades del PAMI Córdoba y de los responsables de su designación”.

Desde la Defensoría del Pueblo de Córdoba recordaron además que brindan atención personal y gratuita a jubilados y pensionados a través de canales presenciales, telefónicos y virtuales.

Los interesados pueden acercarse de lunes a viernes, de 8 a 18, a Deán Funes 352, en la ciudad de Córdoba. También pueden comunicarse al 0800-777-0337 o por WhatsApp al 3515 33-1770.