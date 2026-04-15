Pía Felpeto apuntó contra Avilés por la falta de controles sobre Uber y las apps de transporte: “Siguen en la ilegalidad por su irresponsabilidad”

La concejala de Juntos por Carlos Paz, Pía Belén Felpeto, presentó un pedido de informes para reclamar explicaciones al Ejecutivo municipal por el incumplimiento de la ordenanza que regula el transporte privado por plataformas digitales. Sostuvo que, a más de tres meses de su entrada en vigencia, el registro obligatorio aún no fue puesto en marcha.

La concejala Pía Belén Felpeto, del bloque Juntos por Carlos Paz, presentó un pedido de informes en el que exige explicaciones al Departamento Ejecutivo por la falta de implementación de la Ordenanza N° 7251, que regula el servicio de transporte privado a través de plataformas digitales en Villa Carlos Paz.

Según planteó la edila, a más de tres meses de la entrada en vigencia de esa norma, el Registro Municipal obligatorio que debía ordenar, controlar y dar legalidad al sistema todavía no fue creado.

“Lo que está pasando es que tenemos una ordenanza vigente, votada por unanimidad, y el Ejecutivo que directamente decide no cumplirla”, afirmó Felpeto.

La concejala también apuntó de manera directa contra el intendente Esteban Avilés y aseguró que “Uber y las plataformas privadas siguen en la ilegalidad por irresponsabilidad de Avilés”.

En esa línea, sostuvo que desde su espacio vienen siguiendo el tema desde hace tiempo y advirtió que, por las respuestas informales recibidas desde el área correspondiente, no habría intención de avanzar en lo inmediato con el registro. “Hace un tiempo que estamos realizando un seguimiento de este tema y por la respuesta informal del área, pareciera que no hay voluntad de tener un registro en lo inmediato, ya que no están inscribiendo a los conductores, ni siquiera de manera provisoria”, señaló.

De acuerdo con lo expuesto en el proyecto, el municipio no solo no puso en funcionamiento el registro obligatorio, sino que tampoco habilitó la plataforma digital necesaria para que tanto conductores como empresas puedan inscribirse.

“Mientras el Ejecutivo mira para otro lado, hay cientos de vehículos funcionando por fuera de cualquier control. Y eso no es modernización, es desorden e irresponsabilidad”, cuestionó.

Además, Felpeto remarcó lo que consideró una contradicción dentro del propio gobierno municipal. “Es insólito que el Municipio tenga estadísticas sobre la ‘uberización’ de la ciudad, pero no tenga ni siquiera habilitado el sistema para regularla. Es decir, saben lo que pasa, pero eligen no actuar”, expresó.

La edila advirtió también sobre el impacto de esta situación en vecinos y turistas que utilizan estas plataformas. “No da lo mismo subirte a un vehículo habilitado que a uno completamente fuera del sistema. Hoy, por la inacción del Ejecutivo, esa diferencia no existe. Y eso pone en riesgo a todos. En esta situación reina una intranquilidad entre los usuarios que utilizan estas plataformas que buscan viajar seguros y los conductores que quieren estar en regla para prestar el servicio”, afirmó.

El pedido de informes reclama respuestas en un plazo de cinco días sobre el estado de implementación del sistema, los controles efectuados y las medidas concretas adoptadas por el municipio frente a una actividad que, según denunció la concejala, hoy funciona sin una regulación efectiva.