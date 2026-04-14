Educación, transporte y alimentos empujaron la inflación de marzo al 3,4%

El IPC volvió a acelerarse en marzo, subió 0,5 puntos respecto de febrero y dejó una variación interanual de 32,6%. El mayor aumento del mes se dio en Educación, mientras que Alimentos y bebidas no alcohólicas volvió a ser la división de mayor incidencia por el alza de las carnes.

La inflación de marzo fue de 3,4%, según informó este martes 14 de abril el INDEC. Con ese dato, el índice acumuló una suba de 9,4% en lo que va de 2026, mientras que la variación interanual se ubicó en 32,6%. El registro marcó una aceleración frente al 2,9% de febrero y volvió a mostrar presión sobre los precios en el arranque del año.

De acuerdo con el informe oficial, la división de mayor aumento en el mes fue Educación, con 12,1%, en línea con el inicio del ciclo lectivo. Detrás quedaron Transporte, con 4,1%, y Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con 3,7%. En el otro extremo, las subas más bajas se registraron en Equipamiento y mantenimiento del hogar (1,3%) y en Bienes y servicios varios (1,7%).

Más allá de ese ranking mensual, el reporte del INDEC remarcó que la división con mayor incidencia en todas las regiones fue Alimentos y bebidas no alcohólicas, impulsada principalmente por la suba de Carnes y derivados. Ese rubro avanzó 3,4% a nivel nacional y volvió a tener un peso central en la variación general del índice.

A nivel de categorías, los Regulados encabezaron los aumentos con 5,1%, por delante del IPC núcleo (3,2%) y de los Estacionales (1,0%). El informe también mostró que los servicios subieron 4,2%, por encima de los bienes, que avanzaron 3,0%, una diferencia que volvió a reflejar el impacto de tarifas, transporte y educación sobre el dato general.

Con este resultado, marzo cerró como un mes de mayor presión inflacionaria después de dos registros consecutivos de 2,9%. Aunque la variación interanual bajó de 33,1% en febrero a 32,6% en marzo, el dato mensual mostró que la desaceleración sigue siendo frágil y que el costo de vida mantiene focos de tensión en consumos clave para los hogares.