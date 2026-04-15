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Tras la reprogramación, Cabalango realizará este jueves el Encuentro de la Memoria, por la Verdad y la Justicia

La jornada se llevará a cabo este jueves 16 de abril desde las 18 en la Plaza San Martín, en el marco de la Semana de la Memoria 2026 y a 50 años del golpe cívico-militar en la Argentina.

Tras la reprogramación de la fecha original, la Comuna de Cabalango confirmó que el Encuentro por la Memoria, la Verdad y la Justicia se realizará este jueves 16 de abril a las 18 en la Plaza San Martín.

La actividad se desarrollará en el marco de la Semana de la Memoria 2026 y convocará a vecinos y vecinas a participar de un espacio de encuentro, reflexión y construcción de memoria colectiva, a 50 años del golpe cívico-militar en la Argentina.

Según se informó, la jornada incluirá la presentación de la obra de teatro NN12, subtitulada “Una identidad vulnerada”, una puesta a cargo de vecinos y vecinas de la localidad que reflexiona sobre el derecho a la verdad y la dignidad de quienes esperan respuestas. La obra fue dirigida por Walter Guzmán y escrita por Gracia Morales, y cuenta con dos nominaciones a los Premios Carlos 2025.

La programación también prevé presentaciones artísticas locales, el descubrimiento de un espacio artístico por la memoria con placa conmemorativa y mosaquismo, y la presentación del proyecto “Memoria Viva” en Cabalango.

Además, compartirán su experiencia Ceci “La Negra” Soulier, hija de desaparecidos, y Ana Karina, hija de ex presa política, en una propuesta vinculada a las memorias del primer congreso de H.I.J.O.S. en el Camping Cabalango y al eje “Juventudes en los 90” en la construcción de la justicia.

La jornada incluirá también la entrega de pañuelos a cargo del espacio Tejiendo Redes y contará con la conducción de Paz Basco.

Desde la comuna señalaron que el encuentro buscará mantener viva la historia y reafirmar el compromiso con la Memoria, la Verdad y la Justicia, en defensa de la democracia.

lajornada
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