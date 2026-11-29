El periodista y escritor Sergio Tonarelli reconstruye en primera persona la vida de una mujer que desafió las convenciones de su época y abrió camino a nuevas generaciones de profesionales. La presentación será el viernes 4 de diciembre, a las 19, en el Centro Italiano, con entrada libre.

La vida de Cecilia Grierson, la primera mujer que obtuvo el título de médica en Argentina, es el eje de la nueva novela del periodista y escritor Sergio Tonarelli, que será presentada en Villa Carlos Paz el próximo viernes 4 de diciembre, a las 19, en el Centro Italiano.

Con una extensión de 256 páginas, la obra propone un recorrido por los principales acontecimientos de la vida de Grierson a través de una narración en primera persona, en la que el autor asume la voz de su protagonista para reconstruir sus experiencias, desafíos y conquistas.

Nacida en Buenos Aires el 22 de noviembre de 1859, Grierson fue una figura pionera en la historia de la medicina argentina y en la lucha de las mujeres por acceder a la formación universitaria y al ejercicio profesional.

La novela recupera distintos momentos de su trayectoria: su infancia en la estancia familiar de Entre Ríos, sus primeros trabajos como institutriz cuando todavía era una niña, su formación y actividad docente y el desafío de convertirse en médica en una sociedad que reservaba esa profesión casi exclusivamente a los varones.

A través de la ficción histórica, Tonarelli también reconstruye diálogos con personalidades destacadas de Argentina y del mundo, y explora aspectos menos conocidos de la vida de la mujer cuyo retrato aparece actualmente en el billete argentino de dos mil pesos.

La obra, presentada como la primera novela dedicada íntegramente a Cecilia Grierson, busca acercar al público no solamente su trayectoria profesional, sino también la dimensión humana de una mujer que desafió los condicionamientos sociales de su tiempo.

Dónde conseguir el libro

La novela tiene un precio de $30.000 y se encuentra disponible en las librerías Fauno, Siglo XXI y Collage de Villa Carlos Paz; Rubén Libros, en la ciudad de Córdoba, y en el Museo La Loma de Los Cocos.

Tras la presentación en Villa Carlos Paz, Tonarelli continuará con la difusión de la obra en otros puntos del país. En marzo de 2027 está prevista una presentación en el Museo de la Mujer de Córdoba, mientras que en abril llegará a la ciudad de Buenos Aires, en un lugar aún por confirmar.

El encuentro literario del próximo viernes en el Centro Italiano será de acceso libre para todo público.