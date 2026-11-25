Llaryora acompañó la puesta en marcha de la nueva planta de motores Multijet 2.2 en el Polo Industrial Ferreyra, que tendrá una capacidad de producción de 100.000 unidades anuales. El proyecto forma parte de una inversión de 385 millones de dólares, involucra a más de 400 trabajadores directos e indirectos y cuenta con la participación de 10 proveedores argentinos. “Aquí hacemos los únicos motores de fabricación nacional en el país. Esto nos tiene que llenar de orgullo”, destacó el gobernador.

El gobernador Martín Llaryora participó este miércoles de la puesta en marcha de la nueva planta de producción de motores de Stellantis, ubicada en el Polo Industrial Ferreyra, en la ciudad de Córdoba.

Las instalaciones están destinadas a la fabricación del motor Multijet 2.2 turbodiésel, que equipará a pick-ups y vehículos utilitarios de distintas marcas de la compañía en Sudamérica.

Con una capacidad de producción de 100.000 unidades anuales, la nueva planta permitirá sustituir la importación de motores provenientes de Italia y destinar más del 70% de la producción a la exportación durante el primer año, principalmente a Brasil y Uruguay.

El proyecto coincide con la celebración de los 30 años del Polo Industrial Ferreyra y forma parte de la inversión de 385 millones de dólares realizada por Stellantis, que también permitió el desarrollo de las nuevas pick-ups Fiat Titano y Ram Dakota.

Durante la inauguración, Llaryora destacó la relevancia de Córdoba como motor de la industria manufacturera argentina y uno de los principales polos industriales de Sudamérica.

“Qué mejor manera de cumplir 30 años que diciéndole a toda la Argentina que, a partir de ahora, en el único lugar donde se fabrica el corazón de un auto es en el corazón de la República: aquí hacemos los únicos motores de fabricación nacional en el país. Esto nos tiene que llenar de orgullo a todos”, expresó el gobernador.

Asimismo, destacó la importancia de generar condiciones de competitividad para atraer inversiones y acompañar el crecimiento del sector productivo.

“Para que esto se dé de manera natural, como decimos nosotros, Córdoba mejora cualquier oferta y cualquier condición”, afirmó.

“La última ley de promoción industrial prevé durante 15 años cero Ingresos Brutos, cero Sellos y cero impuesto Inmobiliario. Esa ley, sumada a los beneficios de la Nación y del Municipio, junto con nuestros programas de capacitación y nuestras agencias, marca un diferencial y permite que hoy estemos aquí”, agregó.

En otro tramo de su mensaje, el mandatario puso en valor el talento cordobés y las políticas provinciales de formación y capacitación laboral. En ese sentido, mencionó el fortalecimiento de las escuelas técnicas y las escuelas ProA, así como los programas PPP y Empleo +26.

“Hoy es un día paradigmático porque reafirma a la Córdoba industrial. Córdoba va a defender su industria y nunca va a dejar de ser uno de los polos industriales más importantes de Sudamérica”, concluyó Llaryora.

Por su parte, el presidente de Stellantis Argentina, Martín Zuppi, recordó que la historia industrial de la planta de Ferreyra comenzó hace tres décadas, con un proyecto productivo que transformó a Córdoba.

“Con esta planta de motores estamos construyendo los próximos 30 años de Ferreyra y consolidando a Córdoba como un centro industrial clave para Stellantis en Sudamérica”, afirmó Zuppi.

En la misma línea, el presidente de Stellantis Sudamérica, Herlander Zola, destacó el rol de la planta cordobesa en la estrategia regional de la compañía.

“Hoy celebramos mucho más que la inauguración de una nueva planta de producción: celebramos el protagonismo de este polo en la historia industrial de Córdoba”, sostuvo.

Zola remarcó que “la producción del motor Multijet 2.2 demuestra de manera muy concreta el lugar que Argentina ocupa dentro de la estrategia industrial de Stellantis en Sudamérica”.

Además, precisó que los motores fabricados en Córdoba estarán destinados a 11 modelos de vehículos en Argentina, Brasil y Uruguay durante el primer año.

Un polo industrial con alcance regional

El motor Multijet 2.2 equipará a distintos vehículos de Stellantis, entre ellos Fiat Titano, Ram Dakota, Ram Rampage, Fiat Toro, Jeep Commander, Fiat Ducato, Citroën Jumper, Peugeot Boxer y Fiat Scudo.

El proyecto involucra a más de 400 trabajadores directos e indirectos, cuenta con la participación de 10 proveedores argentinos e incorpora elevados niveles de automatización en sus procesos productivos.

La nueva operación permitirá profundizar la integración industrial entre Argentina y Brasil, fortalecer la cadena de valor automotriz y ampliar la inserción de Córdoba en los mercados internacionales.

Al respecto, el presidente de la Unión Industrial de Córdoba (UIC), José Manuali, destacó el desarrollo de proveedores locales que generó la fabricación del nuevo motor.

“Este tipo de proyectos tiene un gran impacto porque involucra mucha tecnología y requiere contar con un equipo de personal altamente capacitado. Eso nos eleva como industriales y posiciona a la provincia”, afirmó.

También resaltó la articulación entre el Estado y el sector productivo: “Como presidente de la UIC, siempre destaco la articulación público-privada; trabajar juntos es clave para dinamizar los sectores económicos”.

Tres décadas de producción automotriz en Córdoba

En sus 30 años de trayectoria, el Polo Industrial Ferreyra produjo más de 1,5 millones de vehículos y recibió inversiones acumuladas por 1.685 millones de dólares.

Con la fabricación local de motores, la planta inicia una nueva etapa que consolida su posicionamiento como uno de los principales centros industriales automotrices de Sudamérica.

El intendente de la ciudad de Córdoba, Daniel Passerini, destacó la decisión del gobernador Martín Llaryora de impulsar políticas de promoción industrial y el trabajo conjunto entre los distintos niveles del Estado y el sector privado.

“Nosotros en la Municipalidad acompañamos con una ordenanza de promoción de actividades productivas, y la empresa confió; ese ensamble de articulación público-privada, de empresarios, Estado y trabajadores, da como resultado esta historia”, sostuvo Passerini.

Nueva promoción industrial: más incentivos para invertir y generar empleo en Córdoba

En noviembre, la Provincia puso en marcha el nuevo Régimen de Incentivo a las Inversiones, la Innovación y el Empleo (Ley 11.160), que unifica los esquemas de promoción existentes para atraer inversiones, fomentar la modernización tecnológica y generar empleo privado registrado.

Entre sus principales beneficios se destacan las exenciones de hasta el 100% en los impuestos sobre los Ingresos Brutos, de Sellos e Inmobiliario; los incentivos adicionales para inversiones en parques industriales y en departamentos del noroeste y del sur provincial; y la ampliación a 4.500 millones de pesos del límite de facturación anual para acceder al régimen simplificado.

La iniciativa busca que Córdoba cuente con la industria más competitiva de Argentina, acompañando el crecimiento de las empresas radicadas en la provincia y generando condiciones favorables para la llegada de nuevas inversiones.

Participaron también del acto el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Fernando Sibilla; el secretario de Coordinación Productiva de la Nación, Pablo Lavigne; directivos de la UIC y de cámaras sectoriales; representantes del clúster automotriz y referentes del sector productivo.