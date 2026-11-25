Los préstamos se otorgan en UVA, con plazos de hasta 20 años y una tasa fija anual desde el 7,5% para quienes acrediten sus haberes en el Banco. La financiación alcanza hasta el 75% del valor de compra y el 100% del proyecto de construcción. La solicitud, simulación y precalificación se realizan de manera digital a través de la plataforma Appto.

El Banco de Córdoba (Bancor) presentó formalmente su nueva línea de créditos hipotecarios destinada a financiar la compra o construcción de vivienda única, con plazos de hasta 20 años, en UVA y una tasa fija anual desde el 7,5%.

El anuncio estuvo encabezado por el presidente de Bancor, Raúl Paolasso, acompañado por el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia, Fernando Sibilla, y representantes de las cámaras empresarias Ceduc, Camarco y Cacic.

La propuesta está destinada a personas de entre 18 y 59 años al momento de la solicitud, que cuenten con ingresos formales y demostrables. Pueden acceder empleados en relación de dependencia, monotributistas y trabajadores autónomos que cumplan con las condiciones de admisión establecidas por el Banco.

Los préstamos tienen un monto máximo de hasta 72.000 UVA y contemplan dos modalidades de financiación: para la compra de una vivienda, se puede acceder hasta al 75% de su valor de tasación; mientras que, para la construcción, el financiamiento alcanza hasta el 100% del proyecto.

La línea ofrece una tasa fija anual del 7,5% para quienes acrediten sus haberes en Bancor y del 12% para el resto de los solicitantes, con plazos de 15 o 20 años. Al estar expresados en UVA, las cuotas en pesos se actualizan de acuerdo con la evolución de esa unidad de valor, vinculada a la inflación.

Condiciones para comprar o construir

En la modalidad de compra, se puede elegir una vivienda nueva o usada, siempre que su tasación no supere las 250.000 UVA.

Para construir, es necesario contar con un terreno escriturado o en condiciones de escriturar y presentar el proyecto junto con la documentación correspondiente. En este caso, el dinero se entrega en tres desembolsos, vinculados a las distintas etapas de avance de la obra.

La línea también contempla la posibilidad de financiar la compra de unidades mediante boleto de compraventa, siempre que estén próximas a escriturarse y cuenten con una garantía de la empresa desarrollista aceptada por el Banco hasta que la propiedad pueda hipotecarse. La vivienda deberá estar completamente terminada y formar parte de la oferta de desarrollistas que tengan convenio con Bancor.

Entre los requisitos generales, los solicitantes no deben tener otro inmueble a su nombre ni contar con un crédito hipotecario vigente, aunque existen excepciones que el Banco evalúa en cada caso. Además, tanto el domicilio particular o laboral como la propiedad deberán estar dentro de la provincia de Córdoba.

En cuanto a los ingresos mínimos, se requiere el equivalente a cuatro Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM) para el titular y dos SMVM para el cotitular, que deberá ser su cónyuge o pareja. También se contempla la posibilidad de incorporar un codeudor familiar, que deberá ser madre, padre o hijo del solicitante, con un ingreso mínimo conjunto de seis SMVM.

Para acceder a la tasa preferencial del 7,5%, Bancor deberá verificar al menos una acreditación de haberes en los últimos 60 días por un importe igual o superior al 80% del ingreso neto declarado.

Asimismo, será necesario contar con una cuenta en Bancor asociada a un paquete Mundo Bancor.

Gestión 100% digital a través de Appto

La solicitud se realiza a través de Appto (https://apptocreditos.bancor.com.ar/), la plataforma web exclusiva de Bancor para la gestión de créditos hipotecarios. Allí, las personas interesadas pueden simular su préstamo, obtener una precalificación y comenzar el trámite mediante la presentación de la documentación requerida, sin necesidad de concurrir a una sucursal durante estas etapas.

La simulación permite obtener una estimación del monto al que se podría acceder según los ingresos declarados. La precalificación es orientativa y no implica la aprobación definitiva del crédito.

Para avanzar, el Banco verifica la documentación, evalúa la capacidad de pago y analiza y tasa la propiedad propuesta. Una vez aprobada la operación, se coordina la firma de la escritura.

A través de Appto también es posible consultar inmuebles que ya cuentan con la certificación correspondiente para este tipo de operaciones. Además, se pueden presentar propiedades que no estén publicadas en la plataforma, sujetas al análisis de la documentación y al cumplimiento de los requisitos de admisibilidad de Bancor.

Cómo iniciar la solicitud

El trámite comienza con la simulación del préstamo, que es opcional, y continúa con la carga de la solicitud para obtener una precalificación inmediata.

Luego, el interesado deberá elegir la vivienda o preparar el proyecto de construcción y completar la presentación de la documentación requerida, que incluye DNI vigente, comprobantes de ingresos, informe de dominio e inhibiciones (DIR) con una antigüedad no mayor a 30 días y la documentación correspondiente a la propiedad o al proyecto.

Una vez iniciado el trámite, se podrá consultar su estado mediante el código de seguimiento que se recibe por correo electrónico.

Gastos adicionales

Además del monto de la operación, los solicitantes deberán prever gastos de escrituración e impuestos, estimados en aproximadamente un 5% adicional del valor de la propiedad, así como los viáticos correspondientes a la tasación.

También será obligatorio contratar un seguro contra incendios, cuyo costo anual se calcula sobre el valor de tasación y se incorpora a la cuota. El Banco ofrece tres compañías aseguradoras para elegir. El seguro combinado familiar, por su parte, es opcional.

Las personas interesadas pueden ingresar a Appto Hipotecarios Bancor para conocer las condiciones de la línea, realizar una simulación y comenzar el proceso de solicitud.

El valor de la Unidad de Valor Adquisitivo (UVA) al 25 de noviembre de 2026 es de $2.213,19, según la cotización del Banco Central de la República Argentina (BCRA).