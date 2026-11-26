Diputados ratificó las modificaciones introducidas por el Senado con 141 votos afirmativos y 99 abstenciones. La nueva Carta Orgánica prohíbe el financiamiento monetario al Estado, establece como objetivo central la preservación del valor de la moneda y modifica los mecanismos de designación y remoción de las autoridades del organismo.

El Gobierno de Javier Milei consiguió este jueves la sanción definitiva de una de las reformas institucionales más importantes de su programa económico. La Cámara de Diputados convirtió en ley la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), tras aceptar los cambios que había introducido el Senado en septiembre.

La iniciativa fue aprobada con 141 votos afirmativos, ninguno negativo y 99 abstenciones, en el comienzo de una jornada parlamentaria que también tiene como eje el tratamiento del Presupuesto Nacional 2027.

La reforma modifica las funciones y atribuciones de la autoridad monetaria, elimina los principales mecanismos mediante los cuales el Banco Central podía financiar al Tesoro Nacional y establece nuevas condiciones para administrar sus reservas internacionales y distribuir sus utilidades.

El Gobierno sostiene que estas modificaciones permitirán fortalecer la independencia del organismo frente a las decisiones de las sucesivas administraciones nacionales. Desde la oposición, en cambio, cuestionan la eliminación de objetivos relacionados con el empleo y el desarrollo económico, además de advertir sobre los riesgos que podría implicar la utilización de las reservas como garantía de operaciones financieras.

Preservar el valor de la moneda como objetivo fundamental

Uno de los cambios centrales es la redefinición de la misión institucional del Banco Central.

La nueva legislación establece como objetivo único, primario y fundamental preservar el valor de la moneda, modificando el esquema establecido en 2012, durante la segunda presidencia de Cristina Fernández de Kirchner.

Aquella reforma había incorporado entre las finalidades del organismo la estabilidad monetaria y financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social, en consonancia con las políticas del Gobierno nacional.

La normativa impulsada por Milei elimina esa multiplicidad de objetivos y concentra el mandato de la autoridad monetaria en la protección del poder adquisitivo del dinero.

También suprime atribuciones del Directorio para orientar el crédito hacia determinados sectores productivos, pequeñas y medianas empresas o economías regionales.

Según los fundamentos del proyecto oficial, esas funciones corresponden a las entidades de fomento productivo y no a un banco central.

El Banco Central no podrá financiar al Tesoro

Otro de los pilares de la reforma es la prohibición del financiamiento monetario al sector público.

La nueva normativa elimina los adelantos transitorios al Tesoro Nacional, uno de los instrumentos utilizados históricamente por los gobiernos para cubrir necesidades financieras.

También impide que el BCRA adquiera títulos públicos nacionales en el mercado primario y restringe otras modalidades de asistencia financiera directa al Estado.

La prohibición alcanza, además, a los préstamos destinados a provincias y municipios.

Otro mecanismo que desaparece es la emisión de Letras Intransferibles, títulos que el Tesoro entregaba al Banco Central a cambio de dólares de las reservas internacionales, utilizados principalmente para afrontar vencimientos de deuda.

El Gobierno busca impedir que futuras administraciones recurran a la emisión monetaria para financiar desequilibrios fiscales.

La reforma no supone la eliminación de la emisión de dinero como instrumento de política monetaria, sino que establece restricciones específicas para impedir su utilización como mecanismo de financiamiento estatal.

Nuevas reglas para las reservas y las utilidades

La ley también introduce cambios en la administración de los recursos del Banco Central y en las condiciones bajo las cuales podrá transferir ganancias al Estado nacional.

En adelante, solamente podrán distribuirse al Tesoro utilidades efectivamente realizadas y líquidas.

Quedan excluidas las ganancias contables originadas en variaciones del tipo de cambio o en modificaciones del precio internacional del oro, que deberán incorporarse al patrimonio del organismo.

Además, antes de distribuir utilidades deberán cumplirse determinadas condiciones patrimoniales. Los recursos que eventualmente sean transferidos al Tesoro solo podrán destinarse a cancelar deuda pública.

La iniciativa contempla también un mecanismo para reducir progresivamente las obligaciones pendientes entre el Estado nacional y el Banco Central, derivadas de los adelantos transitorios y las Letras Intransferibles emitidas anteriormente.

En relación con las reservas internacionales, la normativa establece su inembargabilidad y habilita su utilización como garantía en operaciones propias de la actividad de un banco central.

Este último aspecto fue uno de los más cuestionados por legisladores opositores, que advirtieron sobre la posibilidad de comprometer activos del organismo mediante operaciones de endeudamiento.

Cómo se designará y removerá a las autoridades

El mecanismo de designación y remoción de las autoridades del Banco Central fue el principal punto de negociación entre el oficialismo y los bloques aliados durante el recorrido parlamentario del proyecto.

La propuesta original del Poder Ejecutivo establecía que, para remover al presidente, vicepresidente o directores del organismo, se necesitaba la aprobación de los dos tercios de los legisladores presentes en ambas cámaras del Congreso.

Sin embargo, el Senado modificó esa disposición cuando aprobó la iniciativa el 24 de septiembre, con 46 votos afirmativos y 22 negativos en general.

El texto finalmente sancionado establece que tanto la designación como la eventual remoción de las autoridades deberán contar con el acuerdo de la mayoría absoluta del Senado, equivalente a 37 votos.

Los integrantes del Directorio tendrán mandatos de seis años y su desplazamiento deberá ajustarse a las causales establecidas por la legislación.

La reforma también elimina la participación del ministro de Economía o de su representante en las reuniones del Directorio del Banco Central.

Con estos cambios, el Gobierno consiguió establecer mayores restricciones para la remoción de las autoridades monetarias, aunque no logró imponer el mecanismo más exigente que contemplaba su propuesta original.

Las abstenciones y los cuestionamientos de la oposición

La ausencia de votos negativos en Diputados no significó que existiera unanimidad respecto del contenido de la reforma.

Los legisladores debían pronunciarse sobre la aceptación de las modificaciones del Senado o la posibilidad de insistir con el texto que la Cámara baja había aprobado originalmente en agosto.

En ese escenario, Unión por la Patria, el Frente de Izquierda y otros sectores opositores optaron por abstenerse, para evitar favorecer una eventual insistencia con la versión original del oficialismo.

También hubo diferencias dentro de Provincias Unidas, cuyos integrantes adoptaron distintas posiciones durante la votación.

La diputada de Unión por la Patria Julia Strada cuestionó la reducción de las funciones del organismo y advirtió sobre las consecuencias que podría tener el nuevo régimen de administración de las reservas.

La legisladora sostuvo que la reforma limita la capacidad del Banco Central para intervenir sobre cuestiones vinculadas con la economía real y expresó reparos sobre la posibilidad de utilizar sus activos como garantía de endeudamiento.

Desde el Frente de Izquierda, Nicolás del Caño rechazó tanto el proyecto original como las modificaciones introducidas por el Senado y cuestionó la eliminación de objetivos vinculados con las necesidades sociales y productivas.

En contrapartida, el diputado radical Diógenes González defendió la necesidad de contar con una autoridad monetaria independiente y sostuvo que preservar el valor de la moneda constituye una herramienta fundamental para proteger los ingresos de los sectores populares.

Milei celebró la sanción definitiva

Tras la votación, la Oficina del Presidente difundió un comunicado oficial en el que celebró la aprobación de la nueva Carta Orgánica y destacó las restricciones al financiamiento monetario del sector público.

El Gobierno cuestionó especialmente las modificaciones introducidas durante las presidencias de Cristina Fernández de Kirchner y sostuvo que habían debilitado los límites institucionales del Banco Central.

Milei también celebró la aprobación a través de sus redes sociales, donde reivindicó el fin del financiamiento del déficit fiscal mediante la emisión monetaria.

La reforma había sido anunciada por el Presidente mediante una cadena nacional el 30 de julio y constituyó desde entonces una de las prioridades legislativas de La Libertad Avanza.

Su sanción definitiva se produce en una semana marcada por los nuevos indicadores de actividad económica, que anticipan dos trimestres consecutivos de contracción, y por las negociaciones parlamentarias para aprobar el Presupuesto 2027.

Con la modificación de la Carta Orgánica, el Gobierno busca trasladar los principios de su política monetaria a un marco legal que trascienda su propio mandato. El alcance efectivo de esos cambios dependerá de su aplicación y de las decisiones que adopten las actuales y futuras autoridades económicas.