La Cámara de Turismo y la Municipalidad de Villa Carlos Paz lanzaron el concurso que busca recuperar la ambientación navideña como atractivo turístico de la ciudad. Las inscripciones serán gratuitas y abrirán este viernes 27 de noviembre. Entre los premios se destaca la eximición de impuestos municipales durante todo 2027.

Con el objetivo de recuperar una tradición y convertirla en un atractivo para vecinos y turistas, la Cámara de Turismo de Villa Carlos Paz y la Municipalidad presentaron este miércoles el concurso “Carlos Paz Brilla en Navidad 2026”.

Bajo el lema “Una ciudad que se enciende desde adentro”, la iniciativa invita a vecinos, comerciantes e instituciones a decorar e iluminar los frentes de sus propiedades con motivos navideños, visibles desde la vía pública.

La propuesta busca transformar la imagen de Villa Carlos Paz durante las fiestas, generar un atractivo adicional en el inicio de la temporada de verano y promover la participación de toda la comunidad.

El presidente de la Cámara de Turismo, Marcos Bertorello, explicó que el concurso recupera una experiencia desarrollada en la ciudad en los ´90 y que su relanzamiento persigue objetivos tanto turísticos como comunitarios.

Uno de ellos es convertir la ambientación navideña en un producto turístico, mientras que otro apunta a fortalecer la articulación entre los diferentes sectores de la ciudad.

“Queremos demostrar que cuando trabaja el sector público con el privado y la comunidad se pueden lograr cosas muy buenas”, sostuvo Bertorello durante la presentación.

Marcos Bertorello. Foto: Luis Tórtolo

Las categorías y los premios

El concurso contará con dos categorías principales: Domicilio Particular y Comercio, además de reconocimientos especiales para las instituciones que se sumen a la iniciativa.

Los premios serán los siguientes:

Domicilios particulares

Primer puesto: eximición del impuesto inmobiliario municipal durante todo 2027.

Segundo puesto: una estadía en un destino turístico de la provincia de Córdoba.

Comercios

Primer puesto: eximición del impuesto municipal de Industria y Comercio durante todo 2027.

Segundo puesto: una estadía en un destino turístico de la provincia de Córdoba.

Instituciones

Menciones especiales y vouchers de comercios y servicios turísticos.

Cómo participar

La inscripción será gratuita y podrá realizarse a partir de este viernes 27 de noviembre a través del sitio web www.villacarlospaz.tur.ar, donde también podrán consultarse las bases y condiciones del certamen.

Las decoraciones deberán realizarse en los exteriores de las propiedades, de manera que puedan ser apreciadas por quienes recorran las calles de la ciudad.

El cronograma del concurso

27 de noviembre: apertura de inscripciones.

apertura de inscripciones. 8 de diciembre: inicio formal del concurso y encendido navideño.

inicio formal del concurso y encendido navideño. 22 de diciembre: cierre de inscripciones.

cierre de inscripciones. Del 22 de diciembre al 5 de enero: evaluación de las decoraciones por parte del jurado.

evaluación de las decoraciones por parte del jurado. 6 de enero: cierre del certamen y presentación oficial de los ganadores.

A más de tres décadas de aquella primera experiencia, la Cámara de Turismo y el municipio apuestan a recuperar la decoración navideña como un rasgo distintivo de Villa Carlos Paz, con la participación de los vecinos y el sector privado como protagonistas de la propuesta.