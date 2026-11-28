La decisión fue adoptada por 18 votos contra 3 y representa un revés para la estrategia jurídica del Gobierno argentino. El organismo consideró que no existían fundamentos suficientes para dictar las medidas provisionales solicitadas, aunque no resolvió la disputa de soberanía. La Casa Rosada ratificó que continuará con el reclamo internacional.

El Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) rechazó este sábado 28 de noviembre la solicitud de medidas provisionales presentada por la Argentina para impedir el avance del proyecto petrolero Sea Lion, impulsado por empresas extranjeras con autorizaciones británicas en aguas circundantes a las Islas Malvinas.

La resolución, adoptada por 18 votos contra 3, fue leída por el presidente del organismo, el juez camerunés Maurice Kamga, durante una audiencia pública realizada en la sede del Tribunal, en Hamburgo, Alemania.

La decisión representa un revés para la estrategia jurídica y diplomática desplegada por el Gobierno argentino para impedir la explotación unilateral de los recursos hidrocarburíferos en el Atlántico Sur mientras permanece abierta la controversia de soberanía con el Reino Unido.

Sin embargo, el pronunciamiento no resuelve la cuestión de fondo ni pone fin al procedimiento arbitral iniciado por la Argentina el pasado 28 de septiembre.

Tras conocerse la resolución, la Oficina del Presidente difundió un comunicado en el que ratificó la continuidad del reclamo internacional y sostuvo que «esta decisión no es la última palabra».

Por qué el Tribunal rechazó el pedido argentino

La resolución se concentra principalmente en una cuestión jurídica: la competencia de los tribunales constituidos bajo la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar).

La Argentina había solicitado la intervención del organismo para proteger sus derechos sobre los recursos naturales de la plataforma continental y evitar que las actividades petroleras autorizadas por el Reino Unido provocaran daños ambientales o alteraciones irreversibles en las áreas marítimas en disputa.

La representación británica, por su parte, argumentó que el planteo argentino estaba directamente relacionado con una controversia de soberanía territorial que excede las competencias establecidas por la Convención.

La mayoría de los magistrados consideró que las disposiciones invocadas por la Argentina no ofrecían, en una evaluación preliminar, una base jurisdiccional suficiente para la intervención del tribunal arbitral que deberá constituirse.

A partir de esa conclusión, el organismo entendió que no correspondía examinar los restantes requisitos necesarios para conceder las medidas provisionales, entre ellos la urgencia del planteo.

En consecuencia, rechazó la solicitud argentina sin pronunciarse sobre la titularidad de los derechos de soberanía sobre las islas ni resolver la legalidad de la explotación petrolera cuestionada.

Los jueces Horinouchi y Patel, junto con el magistrado ad hoc argentino Vinuesa, votaron en disidencia.

Las medidas que había solicitado la Argentina

Como informó La Jornada en octubre, el gobierno de Javier Milei inició un procedimiento de arbitraje internacional contra el Reino Unido el 28 de septiembre, en el marco del Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

Ante la falta de una respuesta favorable de Londres, el 13 de octubre presentó una solicitud de medidas provisionales ante el Tribunal de Hamburgo.

Durante las audiencias celebradas el 10 y 11 de noviembre, la delegación argentina reclamó que se suspendieran las nuevas perforaciones y la instalación de infraestructura de producción vinculada con Sea Lion.

También pidió impedir el otorgamiento de nuevas autorizaciones para explotar recursos naturales en las áreas marítimas en disputa, preservar el ambiente marino y evitar la utilización de información obtenida durante las tareas de exploración en perjuicio de los derechos argentinos.

La estrategia buscaba impedir que el desarrollo del proyecto petrolero avanzara hasta un punto irreversible antes de que pudiera resolverse la controversia planteada en el arbitraje internacional.

Los compromisos británicos que quedaron registrados

Pese al rechazo de las medidas solicitadas, la resolución contiene un aspecto relevante para las próximas etapas del conflicto.

En el apartado 130, el Tribunal dejó constancia de los compromisos expresados por la representación del Reino Unido durante las audiencias.

Las autoridades británicas aseguraron que las perforaciones no comenzarán antes del 21 de marzo de 2027 y la extracción de petróleo no se iniciará antes de marzo de 2028.

También manifestaron que no se concederán nuevas licencias mientras permanezca suspendido el régimen de autorizaciones.

Estas garantías quedaron incorporadas al registro judicial, aunque no equivalen a las medidas cautelares que había solicitado la Argentina.

El Tribunal instó, además, a ambos países a cooperar para acelerar la constitución del órgano arbitral y recordó que la Convención sobre el Derecho del Mar resulta aplicable en las áreas marítimas en disputa.

La resolución deja expresamente a salvo la posibilidad de que las partes presenten nuevos argumentos sobre la competencia del futuro tribunal, la admisibilidad de los reclamos y las cuestiones de fondo.

Qué es el proyecto petrolero Sea Lion

El centro de la controversia es uno de los principales proyectos de explotación de hidrocarburos desarrollados en las aguas próximas a las Islas Malvinas.

El yacimiento Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte, está operado por la compañía de origen israelí Navitas Petroleum, que posee una participación del 65%, mientras que la británica Rockhopper Exploration controla el 35% restante.

En diciembre de 2025, ambas empresas anunciaron la decisión final de inversión para avanzar con el desarrollo del yacimiento, después de obtener las autorizaciones correspondientes de la administración británica de las islas.

Desde entonces comenzaron a desplegar trabajos preparatorios y obras de infraestructura para iniciar las perforaciones durante 2027, con el objetivo de comenzar la producción comercial de petróleo en 2028.

El Gobierno argentino desconoce la validez de las licencias otorgadas por las autoridades británicas y considera que la exploración y explotación de esos recursos sin autorización nacional vulnera sus derechos soberanos.

La decisión del Tribunal del Mar implica que, por esta vía judicial, la Argentina no consiguió detener preventivamente el desarrollo del proyecto.

El Gobierno ratificó que continuará el reclamo

La Oficina del Presidente difundió este sábado un comunicado en respuesta a la resolución conocida en Hamburgo.

El Gobierno cuestionó la decisión de no conceder las medidas provisionales, pero destacó que el Tribunal reconociera la existencia de una controversia de soberanía y que su pronunciamiento no implique una convalidación de la explotación unilateral de los recursos naturales.

La Casa Rosada ratificó que continuará utilizando las herramientas jurídicas y diplomáticas disponibles y que buscará acelerar la conformación del tribunal arbitral encargado de intervenir en la cuestión de fondo.

En paralelo, el Poder Ejecutivo impulsa en el Congreso el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que contempla endurecer las sanciones contra personas y empresas que participen sin autorización argentina en actividades de explotación de recursos naturales en las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y sus espacios marítimos circundantes.

La iniciativa forma parte de la agenda legislativa que el oficialismo pretende abordar durante las sesiones extraordinarias de diciembre.

Con el rechazo de las medidas provisionales, la disputa por Sea Lion ingresa en una nueva etapa. El proyecto petrolero mantiene su cronograma de desarrollo, mientras la Argentina deberá continuar su estrategia jurídica internacional ante el tribunal arbitral que todavía se encuentra en proceso de constitución.