La motociclista, de 18 años, sufrió un traumatismo cervical y fue trasladada al Hospital Sayago. El accidente ocurrió este sábado por la tarde.
Una joven de 18 años resultó lesionada durante la tarde de este sábado tras protagonizar un accidente de tránsito con una camioneta en el centro de Villa Carlos Paz.
El siniestro ocurrió alrededor de las 19, cuando, por causas que se investigan, una motocicleta Honda Titán, conducida por la joven, colisionó con una Renault Duster, al mando de un hombre de 55 años.
Tras el impacto, un servicio de emergencias médicas asistió a la motociclista y le diagnosticó un traumatismo cervical, sin riesgo de vida.
Posteriormente, fue trasladada al Hospital Municipal Gumersindo Sayago para recibir atención médica.