Los datos del INDEC muestran que la actividad volvió a contraerse entre julio y septiembre, pese a una recuperación mensual del 1,1% en el último mes. Los economistas estiman una caída trimestral cercana al 1,8%, mientras el Gobierno destaca las señales de recuperación y sostiene que debe esperarse el dato definitivo del PBI.

La economía argentina acumuló dos trimestres consecutivos de caída durante 2026 y quedó en una situación de recesión técnica, de acuerdo con los datos del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) difundidos este martes por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

El informe correspondiente a septiembre mostró una recuperación del 1,1% respecto de agosto, pero ese repunte no alcanzó para compensar el retroceso registrado durante los meses anteriores. En la comparación interanual, la actividad cayó 1,2%, mientras que el crecimiento acumulado de los primeros nueve meses del año se redujo a apenas el 1%.

El resultado confirma el deterioro de la actividad durante el tercer trimestre, luego de que el Producto Interno Bruto (PBI) ya hubiera registrado una contracción del 0,6% entre abril y junio, en comparación con los primeros tres meses del año.

Según los cálculos realizados por las consultoras Equilibra, Romano Group y GMA Capital a partir de las nuevas cifras oficiales, la economía retrocedió alrededor del 1,8% entre julio y septiembre.

La acumulación de dos trimestres consecutivos de contracción es el criterio habitualmente utilizado para identificar una recesión técnica, aunque el INDEC aclaró que el resultado definitivo del PBI correspondiente al tercer trimestre recién será publicado el 16 de diciembre.

El repunte de septiembre no alcanzó para revertir la caída

La evolución mensual muestra por qué la mejora registrada en septiembre no consiguió modificar el balance del trimestre.

En julio, la actividad económica sufrió una contracción del 2,5% respecto de junio, según la serie desestacionalizada revisada por el INDEC.

Agosto presentó una recuperación limitada del 0,4%, mientras que septiembre avanzó 1,1%. Sin embargo, la magnitud de esas mejoras resultó insuficiente para compensar el fuerte retroceso inicial.

De acuerdo con las estimaciones de los especialistas, septiembre habría necesitado un crecimiento mensual cercano al 8% para evitar que el promedio del tercer trimestre quedara por debajo del registrado entre abril y junio.

El informe también revela que la actividad lleva tres meses consecutivos de caídas interanuales: julio registró una baja del 1,5%; agosto, del 1,6%; y septiembre, del 1,2%.

Al mismo tiempo, el indicador de tendencia-ciclo, utilizado para observar la evolución de mediano plazo y reducir las oscilaciones mensuales, permaneció sin variaciones en septiembre.

Diez sectores registraron caídas interanuales

El deterioro de la economía no fue uniforme entre las distintas actividades productivas.

De los 15 sectores relevados por el INDEC, diez mostraron retrocesos interanuales durante septiembre.

La caída más pronunciada correspondió a la pesca, con una contracción del 48,6%, seguida por la intermediación financiera, que retrocedió un 11,5%.

La industria manufacturera también presentó un resultado negativo, con una disminución del 1,8% respecto del mismo mes de 2025.

Estas tres actividades tuvieron las mayores incidencias negativas sobre el indicador general y restaron conjuntamente 1,1 puntos porcentuales a su evolución interanual.

En contrapartida, la explotación de minas y canteras creció 11,1%, impulsada por el desempeño de las actividades extractivas.

También registraron mejoras electricidad, gas y agua, con un incremento del 4%, y la construcción, que avanzó un 3,5%.

Las diferencias entre sectores muestran una economía en la que algunas actividades continúan expandiéndose mientras otras, vinculadas con la producción industrial, los servicios financieros y el consumo interno, atraviesan dificultades.

Caputo destacó la mejora mensual y el Gobierno relativizó la recesión

Después de conocerse las cifras, el ministro de Economía, Luis Caputo, eligió destacar la recuperación de septiembre y el crecimiento acumulado durante los primeros nueve meses del año.

«El nivel de actividad creció 1,1% mensual en septiembre», sostuvo en una publicación en sus redes sociales, donde también remarcó que el EMAE acumuló un aumento interanual del 1% entre enero y septiembre.

El funcionario señaló que el INDEC corrigió al alza los registros de julio y agosto, y destacó que el indicador de tendencia-ciclo se encuentra un 6,1% por encima del nivel de diciembre de 2023.

Por su parte, el vocero presidencial, Adrián Ravier, rechazó que pueda darse por confirmada una recesión técnica antes de conocer el dato definitivo del PBI.

«No podemos confirmar que haya recesión técnica. Vamos a tener que esperar hasta diciembre para saber si se confirma o no», sostuvo durante una conferencia de prensa en la Casa Rosada.

El funcionario también consideró que el EMAE puede subestimar el peso de la economía informal y atribuyó parte de las dificultades al contexto internacional, especialmente al aumento de las tasas de interés y a los efectos de los conflictos en Medio Oriente.

El propio INDEC difundió una aclaración sobre el concepto de recesión, al señalar que su identificación requiere considerar distintos indicadores de la actividad económica y no solamente una regla basada en dos trimestres negativos.

Las previsiones de crecimiento quedaron muy lejos de las expectativas iniciales

Los nuevos resultados profundizan las diferencias entre el desempeño efectivo de la economía y las proyecciones que el Gobierno había presentado a comienzos de 2026.

En abril, Caputo había anticipado que la Argentina se encaminaba hacia «los mejores 18 meses» de las últimas décadas, una expectativa que el propio ministro revisó la semana pasada cuando reconoció que la economía había crecido menos de lo previsto.

Las estimaciones privadas también fueron modificándose a medida que se conocieron los indicadores de actividad.

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central proyectaba inicialmente un crecimiento del 3,5% para 2026, pero en su última medición disponible esa estimación se redujo al 0,7%.

Para el cuarto trimestre, los analistas esperan una recuperación de aproximadamente el 2%, aunque su concreción dependerá de la evolución de la actividad durante los últimos meses del año.

Con los datos conocidos este martes, la economía argentina enfrenta un cierre de 2026 marcado por el estancamiento de buena parte de sus sectores productivos y la necesidad de recuperar un crecimiento sostenido.

El próximo 16 de diciembre, cuando el INDEC publique el resultado del PBI del tercer trimestre, se conocerá la magnitud definitiva de la contracción que los indicadores mensuales ya permiten anticipar.