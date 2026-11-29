El domingo y lunes tendrán temperaturas máximas cercanas a los 30 grados, con períodos de sol y un aumento de la inestabilidad durante las tardes. El Servicio Meteorológico Nacional advierte por posibles tormentas fuertes, granizo, lluvias intensas y ráfagas de hasta 90 km/h en Punilla.

El último domingo de noviembre y el comienzo de la nueva semana estarán marcados por temperaturas elevadas y posibilidades de tormentas en Villa Carlos Paz y el sur de Punilla. Los pronósticos anticipan máximas cercanas a los 30 grados durante ambas jornadas, con períodos de sol y condiciones de inestabilidad que podrían intensificarse hacia las tardes.

Además, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas amarillas por tormentas para este domingo y lunes, que comprenden a Villa Carlos Paz y otras localidades de la región.

Este domingo 29 de noviembre comenzó con un ambiente cálido y nubosidad variable. Cerca de las 11, la temperatura rondaba los 26 grados, mientras que para las primeras horas de la tarde se espera una máxima de entre 29 y 30 grados.

Durante el resto de la mañana se alternarán períodos de sol con momentos de mayor nubosidad. Hacia la tarde podrían desarrollarse chaparrones y tormentas aisladas, especialmente después de las 16, aunque su intensidad y distribución serán variables.

El viento soplará principalmente del sector norte, con intensidad leve a moderada y ráfagas que podrían alcanzar los 35 km/h fuera de las tormentas.

Hacia la noche disminuirían las probabilidades de precipitaciones, con temperaturas que descenderán gradualmente hasta valores cercanos a los 20 grados.

Alerta amarilla por tormentas para ambas jornadas

El SMN mantiene una alerta amarilla por tormentas para este domingo y el lunes, con vigencia prevista entre el mediodía y la medianoche de cada jornada.

La advertencia contempla tormentas aisladas de variada intensidad, algunas puntualmente fuertes, que podrían estar acompañadas por precipitaciones intensas en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas de hasta 90 km/h.

Los acumulados de lluvia previstos para las áreas comprendidas en el aviso se ubican entre 20 y 40 milímetros, con posibilidades de superar esos valores de manera puntual.

Ante estas condiciones, se recomienda evitar actividades al aire libre durante las tormentas y extremar las precauciones en sectores próximos a ríos, arroyos y vados serranos.

Lunes con calor y nuevas posibilidades de tormentas

Para el lunes 30 de noviembre, los pronósticos anticipan otra jornada calurosa, con una mínima cercana a los 17 o 18 grados y una máxima que podría alcanzar nuevamente los 30 grados.

La mañana comenzaría con cielo mayormente despejado y períodos de sol, condiciones que favorecerán un rápido ascenso de la temperatura.

Sin embargo, después del mediodía aumentará la nubosidad y podrían desarrollarse chaparrones y tormentas aisladas, principalmente durante la tarde.

El viento presentará variaciones de dirección y podría rotar hacia el sudoeste, con intensidad leve a moderada y ráfagas más fuertes durante los episodios de inestabilidad.

De esta manera, noviembre se despedirá con dos jornadas de calor y riesgo de tormentas en Villa Carlos Paz y las Sierras de Córdoba, en un escenario de temperaturas elevadas y condiciones meteorológicas cambiantes.