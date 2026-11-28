Las estudiantes de cuarto año recibieron una ayuda económica del municipio para colaborar con la Fundación Kuumba, dedicada al rescate, tránsito y adopción de perros y gatos en situación de calle.

Cinco alumnas de cuarto año del Instituto Nuestra Señora de Lourdes de La Cumbre recibieron este viernes una ayuda económica de la Municipalidad para llevar adelante un proyecto sociocomunitario destinado a colaborar con la Fundación Kuumba, institución dedicada al rescate, tránsito y adopción de perros y gatos callejeros.

Las estudiantes, acompañadas por la directora del establecimiento educativo, Julieta Beredjilian, mantuvieron un encuentro con el intendente Pablo Alicio, quien les hizo entrega del aporte económico y del decreto que lo respalda.

La iniciativa se desarrolla en el marco de la asignatura Formación para la Vida y el Trabajo y forma parte de una serie de proyectos sociocomunitarios impulsados por alumnos del mismo curso.

En este caso, las jóvenes decidieron orientar su trabajo hacia el bienestar animal, promoviendo acciones solidarias que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de los animales en situación de calle, favorecer su recuperación y fomentar la adopción responsable.

La propuesta educativa busca, además, fortalecer valores como la solidaridad, el compromiso y la responsabilidad social, a partir de la participación de los estudiantes en iniciativas que atienden necesidades concretas de su comunidad.

Desde la Municipalidad de La Cumbre felicitaron a las alumnas por el proyecto y manifestaron su disposición a acompañar otras propuestas educativas de alcance comunitario.