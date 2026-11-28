Carlos Paz Unido impidió el tratamiento sobre tablas de un proyecto de Daniel Ribetti para que Villa Carlos Paz adhiera al nuevo régimen de promoción industrial de Córdoba. Sebastián Guruceta calificó la iniciativa de “vacua” y defendió la propuesta de incentivos tributarios del Ejecutivo, mientras que Carlos Quaranta planteó que ambas herramientas podían complementarse. Con tres votos favorables, el proyecto opositor pasó a comisión.

La posibilidad de que Villa Carlos Paz adhiera a la nueva Ley Provincial 11.160 de Promoción Industrial quedó condicionada por una disputa en el Concejo de Representantes sobre la oportunidad y el alcance de las iniciativas legislativas destinadas a diversificar la economía local.

Carlos Paz Unido impidió el tratamiento sobre tablas de un proyecto presentado por el concejal Daniel Ribetti, que proponía incorporar formalmente al municipio al régimen provincial de incentivos a las inversiones industriales, la generación de empleo y la modernización tecnológica.

El oficialismo argumentó que la adhesión carecía de efectos prácticos si no contemplaba beneficios tributarios municipales y defendió una propuesta de mayor alcance impulsada por el intendente Esteban Avilés, que había ingresado formalmente al Concejo durante esa misma jornada.

Ribetti expresó su coincidencia con los objetivos del proyecto del Ejecutivo, mientras que Carlos Quaranta propuso una fórmula para que ambas iniciativas pudieran avanzar de manera complementaria.

Sin embargo, el tratamiento sobre tablas obtuvo solamente tres votos, aportados por Daniel Ribetti, Carlos Quaranta y Fernando Revello. De los integrantes de la oposición presentes en la sesión, únicamente Noe García Roñoni no acompañó la moción, mientras que Pía Felpeto estuvo ausente.

El proyecto pasó a comisión, donde el oficialismo controla la agenda legislativa y los tiempos de tratamiento de los expedientes.

Una oportunidad para diversificar la economía local

La nueva legislación cordobesa establece un régimen de promoción industrial que tendrá vigencia desde el 1.º de enero de 2027 hasta el 31 de diciembre de 2036.

Entre sus principales herramientas figuran exenciones sobre los impuestos provinciales de Ingresos Brutos, Sellos e Inmobiliario, incentivos económicos vinculados con la incorporación de trabajadores y líneas de financiamiento en condiciones preferenciales. También contempla beneficios para inversiones en automatización, inteligencia artificial y otras tecnologías asociadas con la denominada Industria 4.0.

Al fundamentar su proyecto, Ribetti destacó el amplio respaldo político que recibió la normativa en la Legislatura de Córdoba.

Daniel Ribetti.

“De 70 legisladores, 68 votaron a favor, incluyendo el bloque de la UCR, el PRO, La Libertad Avanza, junto con el oficialismo”, señaló.

El concejal valoró la iniciativa provincial en un contexto económico adverso para la actividad industrial y planteó la conveniencia de aprovechar esos instrumentos para ampliar la matriz productiva de Villa Carlos Paz.

La propuesta apunta a incorporar nuevas actividades económicas al histórico modelo de ciudad turística, con posibilidades de atraer inversiones y generar empleo formal durante todo el año.

En sus fundamentos, el proyecto también contempla la articulación de los beneficios provinciales con futuros incentivos municipales y una eventual redefinición de la zona industrial.

Una adhesión “vacua”, según el oficialismo

El presidente del bloque Carlos Paz Unido, Sebastián Guruceta, reconoció la importancia de la legislación provincial, pero cuestionó la utilidad de aprobar una ordenanza que se limitara a establecer la adhesión.

Según explicó, las empresas radicadas en Villa Carlos Paz pueden acceder a los beneficios correspondientes a los impuestos provinciales sin necesidad de que el municipio dicte una norma específica.

A su entender, la invitación a adherir tiene sentido en la medida en que cada localidad establezca sus propios instrumentos de promoción.

“Adherir de esta forma la ley es una adhesión vacua”, afirmó, y sostuvo que la iniciativa no tendría aplicación práctica mientras no se definieran los beneficios tributarios municipales.

Sebastián Guruceta.

Guruceta también cuestionó la redacción del artículo que designaba a la Secretaría de Hacienda y Economía como autoridad local de aplicación, al recordar que las exenciones sobre tributos municipales deben ser establecidas por el Concejo.

No obstante, reconoció que una adhesión podría facilitar mecanismos de coordinación administrativa entre el municipio y la Provincia.

El edil defendió entonces el proyecto de diversificación productiva impulsado por Avilés, que, según detalló, contempla incentivos tanto para nuevas inversiones como para mejoras y ampliaciones de establecimientos existentes, incluyendo actividades como la hotelería.

“Lo lógico, lo legal, lo jurídico sería, en todo caso tomando de base el proyecto ingresado por el Ejecutivo, tomar los tributos municipales y establecer cuáles son las exenciones correspondientes”, expresó.

Una discusión sobre quién tomó la iniciativa

El argumento oficialista derivó en un intercambio sobre la cronología de las presentaciones.

Ribetti recordó que la ley provincial fue publicada el 18 de noviembre y que su iniciativa ingresó al Concejo el martes 24, antes de que se remitiera formalmente el proyecto del Ejecutivo.

“Nosotros presentamos este proyecto el martes y esta propuesta del Ejecutivo entró hoy”, señaló.

Lejos de cuestionar el plan municipal, el concejal manifestó que su bloque estaba analizando la propuesta y anticipó que realizaría aportes.

“Coincidimos 100% en su pertinencia e importancia”, sostuvo.

Las oficialistas Raquel Merlino y Alejandra Roldán reivindicaron los antecedentes del trabajo desarrollado por el municipio. La primera recordó las discusiones mantenidas en el Consejo de Planeamiento Urbano Ambiental (CPUA), de las que también había participado Ribetti, mientras que Roldán destacó que Avilés había presentado su plan de diversificación industrial el 16 de noviembre.

Raquel Merlino. Alejandra Roldán.

El intercambio puso de manifiesto una diferencia entre el anuncio público de las medidas y el ingreso formal del proyecto de ordenanza, aunque ninguna de esas circunstancias impedía discutir conjuntamente las dos iniciativas.

Quaranta propuso una salida que contemplaba ambos proyectos

Carlos Quaranta cuestionó la interpretación de Guruceta y sostuvo que la propia legislación provincial permite distinguir dos instancias: la adhesión municipal y el dictado de las normas tributarias correspondientes.

“No lo entiendo como una cuestión vacía, porque el propio artículo de la ley dice adherir y dictar”, respondió.

A partir de esa lectura, propuso incorporar al proyecto de Ribetti un artículo que estableciera el compromiso del Concejo de dictar las disposiciones necesarias para complementar el régimen provincial.

Carlos Quaranta.

Incluso sugirió aprobar la adhesión durante esa sesión y avanzar la semana siguiente con los instrumentos de promoción municipal.

La alternativa permitía compatibilizar el reconocimiento institucional a la política industrial de Córdoba con el desarrollo de los beneficios tributarios previstos en el proyecto de Avilés.

Sin embargo, Carlos Paz Unido mantuvo su negativa a habilitar el tratamiento sobre tablas.

Otra iniciativa opositora que termina en comisión

“Tres votos, no hay número suficiente”.

Con esa fórmula, la presidencia del Concejo anunció el resultado de la votación y el proyecto de Ribetti pasó a comisión.

La decisión reproduce una dinámica recurrente en el cuerpo legislativo: la mayoría de Carlos Paz Unido impide el tratamiento inmediato de iniciativas opositoras y conserva, a través del control de las comisiones, la capacidad de decidir cuándo y en qué condiciones podrán regresar al recinto.

No necesita pronunciarse en contra del contenido de los proyectos para impedir que prosperen. Numerosas iniciativas quedan sin despacho ni tratamiento posterior.

En esta oportunidad, la situación tiene una particularidad: tanto el oficialismo como los concejales que defendieron la adhesión coincidieron en la importancia de promover inversiones y diversificar la economía de Villa Carlos Paz. Incluso se planteó una alternativa para que las dos propuestas pudieran avanzar.

La diferencia estuvo en el procedimiento legislativo y en cuál de los proyectos debía servir de base para continuar la discusión.

Ahora, el Concejo deberá analizar los incentivos que propone el Ejecutivo, las actividades que serán alcanzadas y las posibilidades de articularlos con el régimen provincial.

La adhesión impulsada por Ribetti, mientras tanto, quedó en comisión, sin que el cuerpo legislativo llegara a votar sobre el fondo de la propuesta.