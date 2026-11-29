A pocos días de diciembre y con la discusión del Presupuesto y la Tarifaria 2027 por delante, el cuerpo legislativo de Villa Carlos Paz protagonizó una llamativa sesión. Apenas ingresaron tres proyectos, dos de ellos remitidos por el Ejecutivo fuera de plazo, y no hubo despachos de comisión. El único debate se produjo por iniciativa de la oposición.

“Siendo las 18 (…) damos inicio a la sesión”.

“No habiendo más puntos para tratar ni correspondencia (…), siendo las 18,18 damos por finalizada la sesión. Que tengan buenas tardes”.

Entre ambas intervenciones de la presidenta del Concejo de Representantes de Villa Carlos Paz, Alejandra Roldán, transcurrieron apenas 18 minutos. Ese fue el tiempo que demandó la totalidad de la sesión ordinaria del pasado jueves.

Y podría haber sido considerablemente menor. De no haber mediado el pedido de tratamiento sobre tablas de un proyecto presentado por el concejal Daniel Ribetti, el cuerpo legislativo se habría reunido prácticamente para abrir y cerrar la sesión.

La situación resulta particularmente llamativa por el momento del año en que se produce. A las puertas de una nueva temporada turística, con las exigencias que supone para el funcionamiento de la ciudad y en vísperas de la discusión de dos de las herramientas fundamentales para la gestión municipal, como son el Presupuesto y la Tarifaria 2027, la agenda legislativa del jueves se redujo al ingreso de tres expedientes.

No hubo despachos de comisión, tampoco correspondencia y no se aprobó un solo proyecto.

Dos proyectos del Ejecutivo, sobre la hora

La escasa actividad legislativa estuvo acompañada, además, por una evidente desprolijidad del Departamento Ejecutivo Municipal.

De los tres proyectos que integraron el orden del día, solamente uno había ingresado dentro del plazo habitual, que vence los martes. Los otros dos, remitidos por el Ejecutivo, llegaron apenas un par de horas antes del inicio de la sesión, fuera de término y con el aval de la presidencia del cuerpo para su incorporación.

Se trató de las siguientes iniciativas:

Proyecto N.º 069/2026-27: adhesión a la Ley Provincial N.º 11.160 de Promoción Industrial de la Provincia de Córdoba, presentado por Juntos por Carlos Paz.

adhesión a la Ley Provincial N.º 11.160 de Promoción Industrial de la Provincia de Córdoba, presentado por Juntos por Carlos Paz. Proyecto N.º 070/2026-27: creación del Plan Municipal de Regularización y Promoción Productiva para el Desarrollo, remitido por el Departamento Ejecutivo.

creación del Plan Municipal de Regularización y Promoción Productiva para el Desarrollo, remitido por el Departamento Ejecutivo. Proyecto N.º 071/2026-27: declaración de interés público de la obra de una red colectora de líquidos cloacales en calle Catamarca, entre La Antártida y Misiones, también remitido por el Ejecutivo.

La demora en el envío del segundo de estos proyectos merece un capítulo aparte.

Diez días entre el anuncio y el ingreso al Concejo

El pasado 16 de noviembre, el intendente Esteban Avilés anunció con bombos y platillos un nuevo esquema de promoción productiva destinado a atraer industrias e inversiones, fortalecer las empresas existentes y diversificar la matriz económica de Villa Carlos Paz.

La presentación estuvo acompañada de importantes anuncios en materia de exenciones tributarias y beneficios para quienes decidieran invertir en la ciudad, e incluso de una fecha prevista para la implementación del régimen.

“El nuevo marco normativo será enviado al Concejo de Representantes para su tratamiento, con el objetivo de que entre en vigencia el 1° de diciembre”, señalaba la gacetilla oficial difundida en aquella oportunidad.

Sin embargo, inexplicablemente, el proyecto recién fue remitido al cuerpo legislativo el jueves 26 de noviembre, diez días después de su presentación pública y apenas cinco días antes de la fecha fijada por el propio Ejecutivo para su entrada en vigencia.

Más aún, la creación de este régimen de promoción productiva ya había sido anticipada por Avilés el 1 de agosto, durante la apertura del período legislativo 2026-2027.

Casi cuatro meses después de aquel primer anuncio, el expediente llegó al Concejo sobre la hora de una sesión en la que ni siquiera fue puesto a consideración de los ediles para su tratamiento.

Para cumplir ahora con los plazos anunciados por el intendente, el oficialismo debería recurrir a una convocatoria especial, dado que la próxima sesión ordinaria está prevista para el 3 de diciembre.

El único debate lo generó la oposición

Paradójicamente, fue una iniciativa opositora vinculada precisamente con la promoción industrial la que le dio contenido a la sesión del jueves.

Tal como informó La Jornada Web, Ribetti solicitó el tratamiento sobre tablas de su proyecto de adhesión a la nueva legislación provincial, lo que derivó en un cruce con el presidente del bloque de Carlos Paz Unido, Sebastián Guruceta, quien cuestionó los alcances de la propuesta y defendió el plan impulsado por Avilés.

Por su parte, el concejal Carlos Quaranta planteó la posibilidad de compatibilizar ambas iniciativas, aprobando la adhesión a la ley provincial y avanzando posteriormente con los instrumentos de promoción tributaria municipal.

La alternativa no prosperó. Con apenas tres votos favorables al tratamiento sobre tablas, el oficialismo consiguió derivar el proyecto a comisión, ámbito en el que controla la agenda y los tiempos de discusión de los expedientes.

Una estrategia recurrente de Carlos Paz Unido que le permite bloquear iniciativas opositoras sin necesidad de pronunciarse expresamente en contra de su contenido.

Ese intercambio consumió la mayor parte de los 18 minutos que duró la sesión.

Una agenda legislativa que se achica

La sesión del jueves tampoco constituye un episodio completamente aislado en términos de actividad legislativa.

Una semana antes, el 19 de noviembre, el orden del día había incluido solamente dos proyectos, ambos de declaración, vinculados con reconocimientos legislativos.

El contraste entre la escasa agenda del Concejo y los desafíos que enfrenta la ciudad en esta época del año es, cuanto menos, llamativo.

Habría que remontarse en los archivos del cuerpo legislativo para encontrar cuándo fue la última vez que los concejales estuvieron tan cerca de constituirse en sesión ordinaria sin tener un solo asunto para debatir y votar.

El jueves, apenas una iniciativa de la oposición evitó que eso ocurriera.