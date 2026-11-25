El empresario de Villa Carlos Paz planteó que la próxima temporada estará marcada por la incertidumbre económica y la competencia de los destinos internacionales. Propuso construir alianzas entre comerciantes, hoteleros, gastronómicos y otros actores de la actividad para potenciar la oferta local. Su mirada sobre el futuro de la ciudad cobra también relevancia política, ya que es uno de los nombres que suenan con insistencia para disputar la intendencia en junio de 2027.

A pocas semanas del comienzo de una nueva temporada de verano, el empresario turístico Christian Metrebián compartió su mirada sobre los desafíos que enfrentará Villa Carlos Paz en un escenario económico complejo, atravesado por las dificultades del mercado interno y la creciente competencia de los destinos turísticos de países vecinos.

Bajo el título “Verano 2027: entre la incertidumbre y el compromiso del sector privado”, Metrebián planteó la necesidad de fortalecer el trabajo conjunto entre los distintos sectores que sostienen la actividad turística y destacó el papel de empresarios, comerciantes, trabajadores y vecinos en la construcción del destino.

“La temporada de verano 2027 se acerca con más preguntas que certezas”, advirtió, al señalar que los resultados de los próximos meses tendrán un impacto decisivo sobre la economía de miles de familias que dependen directa o indirectamente del turismo.

Su reflexión se conoce, además, en un contexto de creciente actividad política en Villa Carlos Paz. Metrebián es uno de los nombres que suenan con insistencia como posible candidato a intendente en las elecciones municipales del 27 de junio de 2027, por lo que sus planteos sobre el presente y el futuro de la principal actividad económica de la ciudad adquieren también una dimensión política.

Un verano condicionado por la economía y la competencia regional

En su análisis, el empresario identificó dos factores que podrían condicionar el desempeño de la próxima temporada: las restricciones del poder adquisitivo de los turistas argentinos y las ofertas de destinos internacionales que compiten por captar ese mismo público.

Metrebián destacó que los países vecinos desarrollan propuestas atractivas, con precios competitivos y campañas de promoción articuladas, lo que obliga a los destinos nacionales a redoblar esfuerzos para sostener su posicionamiento.

En ese escenario, consideró que buena parte de la responsabilidad de mantener activa la economía turística recae sobre comerciantes, empresarios y proveedores, acompañados por los trabajadores y la propia comunidad.

También puso especial atención en los jóvenes que encontrarán durante el verano su primera oportunidad laboral.

“Para esos jóvenes, la temporada no es solo un ingreso: es la puerta de entrada a la cultura del trabajo, al aprendizaje y al arraigo”, expresó.

La reflexión apunta a una característica central de la economía de Villa Carlos Paz, donde el movimiento de los meses de mayor afluencia turística tiene una incidencia directa sobre los ingresos y las posibilidades laborales durante el resto del año.

La asociatividad como herramienta para competir

Uno de los ejes principales del planteo de Metrebián es la necesidad de superar los esfuerzos individuales y avanzar hacia una mayor integración de la oferta turística.

Para el empresario, la competencia actual exige que los distintos prestadores trabajen de manera coordinada, generando propuestas que permitan mejorar la experiencia de los visitantes y aprovechar mejor los recursos disponibles.

En ese sentido, propuso fortalecer el diálogo entre hoteles, establecimientos gastronómicos, teatros, comercios, empresas de excursiones y representantes de los trabajadores, con el objetivo de construir alianzas que beneficien al conjunto del destino.

“Cuando un hotel recomienda un espectáculo, un restaurante articula beneficios con una excursión y un comercio local se integra a un circuito cultural, se genera una red de valor que multiplica el atractivo del destino y fideliza al visitante”, explicó.

La propuesta apunta a desarrollar circuitos y paquetes integrados que permitan ofrecer experiencias más completas y competitivas frente a otras alternativas turísticas.

“El diálogo social y sectorial no es una consigna vacía: es la herramienta más eficaz para optimizar recursos y ofrecer paquetes creativos que compitan de igual a igual con cualquier destino regional”, sostuvo.

Desde su perspectiva, la asociatividad debe convertirse en una práctica concreta, capaz de reunir a los diferentes actores de la actividad alrededor de objetivos compartidos.

Una mirada sobre el futuro de Villa Carlos Paz

El planteo de Metrebián trasciende el balance de una temporada que todavía no comenzó y se proyecta sobre el modelo de desarrollo turístico de Villa Carlos Paz.

Su insistencia en la articulación entre el sector privado, los trabajadores y la comunidad plantea una forma de organización de la actividad que considera necesaria para enfrentar los desafíos económicos y comerciales de los próximos años.

En paralelo, su creciente presencia en las conversaciones políticas locales lo ubica entre los posibles protagonistas de la disputa electoral de 2027, cuando la ciudad deberá elegir a las nuevas autoridades municipales.

En ese marco, sus reflexiones sobre el turismo adquieren una relevancia particular, al abordar uno de los temas centrales de cualquier proyecto de gobierno para Villa Carlos Paz.

“El verano 2027 es un interrogante que la comunidad deberá enfrentar a partir de su compromiso y del sentimiento de los vecinos, que son quienes construyen todos los días este destino turístico”, concluyó Metrebián.