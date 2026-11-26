La reforma electoral impulsada por el Gobierno obtuvo media sanción con 43 votos afirmativos y 29 negativos. También incorpora Ficha Limpia, modifica los debates presidenciales y reduce los espacios gratuitos de publicidad electoral. El proyecto deberá ser tratado ahora por Diputados.

El Gobierno de Javier Milei consiguió este jueves un importante respaldo parlamentario para modificar las reglas electorales de cara a las presidenciales de 2027. El Senado aprobó la reforma política que contempla la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) durante el próximo año, junto con una serie de cambios permanentes en la legislación electoral.

Después de más de cinco horas de debate, la iniciativa obtuvo 43 votos afirmativos y 29 negativos, sin abstenciones. El oficialismo superó por seis adhesiones la mayoría absoluta de 37 senadores que necesitaba para aprobar el proyecto.

La Libertad Avanza consiguió reunir el respaldo de la Unión Cívica Radical, el PRO y distintas fuerzas provinciales, luego de varias semanas de negociaciones que obligaron a modificar sustancialmente la propuesta original.

Entre quienes acompañaron la iniciativa estuvieron los tres senadores nacionales por Córdoba: Luis Juez, Carmen Álvarez Rivero y Alejandra Vigo.

El proyecto pasará ahora a la Cámara de Diputados, donde el Gobierno buscará conseguir la sanción definitiva durante las sesiones extraordinarias de diciembre.

Sin primarias y sin listas colectoras

La suspensión de las PASO constituye el principal objetivo electoral de la Casa Rosada para 2027, cuando se renovarán la Presidencia de la Nación y parte de ambas cámaras del Congreso.

El proyecto original proponía eliminar definitivamente las primarias, pero las dificultades para reunir los votos llevaron al oficialismo a aceptar una suspensión limitada al próximo año.

Si Diputados ratifica la iniciativa, los partidos y las alianzas deberán resolver sus candidaturas mediante acuerdos políticos o mecanismos internos, sin la instancia de primarias abiertas y simultáneas organizada por el Estado nacional.

El Gobierno argumenta que la medida permitirá reducir el gasto público y evitar que la ciudadanía deba concurrir reiteradamente a las urnas durante el año electoral.

Desde el peronismo, en cambio, cuestionaron la modificación de las reglas electorales y defendieron la utilización de las primarias como una herramienta para resolver las diferencias internas de las fuerzas políticas.

En el caso del justicialismo, la eventual suspensión obligaría a buscar otro mecanismo para definir una candidatura presidencial en medio de las diferencias que mantienen sus principales dirigentes.

Otro cambio significativo respecto del borrador difundido a mediados de noviembre fue la eliminación del sistema de listas colectoras.

La propuesta había sido incorporada durante las negociaciones con gobernadores y contemplaba que una misma fórmula presidencial pudiera ser acompañada por diferentes listas de candidatos al Congreso. Sin embargo, las objeciones que despertó incluso entre sectores aliados terminaron dejando esa alternativa fuera del texto aprobado.

Ficha Limpia: restricciones para las candidaturas

La reforma también incorpora el régimen de Ficha Limpia, una iniciativa que había fracasado en el Senado durante 2025 y que constituye una de las principales demandas legislativas del PRO y sectores del radicalismo.

El texto establece que no podrán postularse a cargos electivos nacionales las personas condenadas por delitos dolosos cuando la sentencia haya sido confirmada en segunda instancia o en una instancia de revisión judicial.

Para que la restricción alcance a una determinada elección, la confirmación de la condena deberá producirse antes del 31 de diciembre del año anterior.

La inhabilitación permanecerá vigente hasta el cumplimiento de la pena o hasta que la sentencia sea revocada.

También se contempla la creación de un Registro Público de Ficha Limpia y la extensión de restricciones a determinados cargos de la administración pública nacional.

A diferencia de otras iniciativas discutidas anteriormente, el alcance de la propuesta no se limita a delitos vinculados con la corrupción.

El debate presidencial obligatorio quedaría reservado al balotaje

Los cambios alcanzan también a los debates entre candidatos presidenciales, cuya obligatoriedad fue establecida por ley en 2016.

La propuesta elimina la obligación de realizar los debates previos a las elecciones generales, pero conserva esa instancia para los candidatos que lleguen a una eventual segunda vuelta.

La modificación fue incorporada a partir de un planteo de la Unión Cívica Radical durante las negociaciones parlamentarias.

De esta manera, si la reforma obtiene sanción definitiva, el debate presidencial obligatorio quedaría reservado al balotaje.

En materia de financiamiento electoral, el proyecto reduce del 5% al 2,5% la proporción de espacios gratuitos de publicidad audiovisual que deben cederse para las campañas políticas.

También flexibiliza las restricciones comerciales y recreativas que rigen durante las jornadas electorales, aunque mantiene limitaciones a las actividades proselitistas y a la difusión de encuestas durante la veda.

Cambios en la Boleta Única de Papel

La reforma introduce nuevas modificaciones en el sistema de Boleta Única de Papel, utilizado por primera vez en elecciones nacionales durante 2025.

Entre ellas figura la incorporación de una opción que permitirá votar por todos los candidatos de una misma agrupación política mediante una sola marca.

Además, habilita la posibilidad de incluir candidaturas provinciales y municipales en la misma boleta utilizada para los cargos nacionales, cuando los comicios se realicen simultáneamente.

La iniciativa también contempla la afiliación digital a los partidos políticos, como alternativa al procedimiento tradicional mediante fichas en papel.

Por otra parte, modifica el mecanismo de selección de los representantes argentinos ante el Parlamento del Mercosur (Parlasur). En lugar de ser elegidos directamente por la ciudadanía, pasarían a ser designados por ambas cámaras del Congreso, de acuerdo con su composición política.

Los tres senadores de Córdoba acompañaron la reforma

La votación dejó una coincidencia entre los representantes cordobeses, pese a pertenecer a espacios políticos diferentes.

Luis Juez y Carmen Álvarez Rivero, integrantes del bloque de La Libertad Avanza, respaldaron el proyecto, al igual que Alejandra Vigo, del bloque Provincias Unidas y referente del peronismo cordobés.

El acompañamiento de Vigo formó parte del respaldo que el oficialismo consiguió entre representantes de distintas fuerzas provinciales, decisivo para superar la mayoría absoluta requerida.

La reforma reunió 21 votos de La Libertad Avanza, diez del radicalismo, tres del PRO y otros nueve de bloques provinciales.

En contrapartida, el grueso del peronismo nacional rechazó la iniciativa.

Durante el debate, la presidenta del bloque libertario, Patricia Bullrich, defendió los cambios en el sistema electoral y reclamó que Diputados complete el tratamiento antes del comienzo de 2027.

El jefe de la bancada justicialista, José Mayans, cuestionó las sucesivas modificaciones que experimentó el proyecto y acusó al Gobierno de impulsar una reforma condicionada por sus necesidades políticas y electorales.

Desde el PRO y la UCR, en tanto, destacaron especialmente la incorporación de Ficha Limpia.

La definición pasa a Diputados

La media sanción representa un avance para la estrategia legislativa del Gobierno, que comenzó el año con una propuesta de reforma electoral considerablemente más amplia y debió resignar distintos artículos para construir una mayoría en el Senado.

Aunque la suspensión de las PASO solamente regiría durante 2027, buena parte de las restantes modificaciones tendría carácter permanente.

Ahora, la negociación se trasladará a la Cámara de Diputados, donde La Libertad Avanza deberá reunir al menos 129 votos afirmativos para aprobar los cambios en la legislación electoral.

La Casa Rosada pretende completar ese recorrido durante diciembre, antes del inicio del año en el que Milei buscará su reelección y las principales fuerzas políticas deberán definir sus candidaturas presidenciales.