El gobernador firmó la resolución que promueve la incorporación progresiva de 2.160 agentes al régimen del Equipo de Salud (Ley N.º 7625). La medida cumple una promesa de campaña y responde a un reclamo histórico de los trabajadores y sus organizaciones sindicales. Más de 5.000 trabajadores de la salud fueron alcanzados por las políticas de reconocimiento laboral y salarial implementadas durante la actual gestión.

El gobernador Martín Llaryora firmó este martes, en el Centro Cívico, la resolución que da inicio formal a la incorporación progresiva de 2.160 agentes al Régimen del Personal que integra el Equipo de Salud Humana (Ley N.º 7625), en el marco de la unificación definitiva del régimen laboral de los equipos de salud de Córdoba.

La decisión da cumplimiento a una promesa de campaña del gobernador y responde a una reivindicación histórica de los trabajadores de la salud y sus organizaciones sindicales, que durante décadas reclamaron la unificación del régimen laboral.

La medida permite reconocer derechos, mejorar las condiciones laborales y terminar progresivamente con las diferencias entre quienes diariamente sostienen el funcionamiento de los hospitales provinciales.

Durante el acto, Llaryora agradeció a los equipos de salud de toda la provincia y señaló que la decisión concreta un anhelo que se venía planteando desde la década del ochenta. Recordó que la falta de unificación generó diferencias incluso entre trabajadores de un mismo hospital.

La medida constituye una nueva etapa del proceso de jerarquización y ordenamiento del recurso humano sanitario, reglamentado por el Decreto N.º 177/2025 y la Ley N.º 10.889, tras el reencasillamiento de oficio ya efectuado para quienes integraban la Ley N.º 7625 (Resolución 811/2025).

El mandatario remarcó el esfuerzo que implicó concretar la medida en un escenario económico difícil.

“En un contexto de restricción económica, cumplir con un objetivo de casi cuarenta años parecía imposible. Pero nosotros estamos para que las cosas sucedan”, afirmó.

En materia salarial, la medida supone una mejora de hasta el 20%, con un aumento promedio de bolsillo de $480.000 para los trabajadores comprendidos en la primera etapa.

Llaryora reafirmó su compromiso con la defensa del sistema público de salud frente a la crisis y a los recortes nacionales en diversas prestaciones sanitarias, sosteniendo las inversiones y fortaleciendo los servicios en los hospitales provinciales.

“Hoy no solo cumplimos con esta ley que jerarquiza: ampliamos la capacidad de atención, construimos hospitales, como el de Bell Ville y el de la zona norte de la ciudad capital, y sumamos más de 158 ambulancias nuevas”, afirmó.

Unificación en tres etapas

La unificación definitiva del régimen laboral de todo el personal del Ministerio de Salud se concretará de manera progresiva y alcanzará a 2.160 agentes.

La primera etapa dispone el pase voluntario de 1.500 agentes de planta permanente del Escalafón General (Ley N.º 9361) al régimen del Equipo de Salud, con intervención de una comisión integrada por representantes de las entidades sindicales SEP y UPS.

Esta instancia comprende a quienes se desempeñaban con carácter permanente en el ámbito del Ministerio de Salud bajo el Escalafón General al 9 de junio de 2023 y presentaron su solicitud dentro del plazo habilitado.

La implementación efectiva regirá desde el 1 de diciembre, y los haberes correspondientes al nuevo régimen se percibirán a partir del 1 de enero. Esta primera etapa representa un incremento de $1.000 millones mensuales en la masa salarial.

En la segunda etapa se dispondrá el pase voluntario de otros 320 agentes de planta permanente del Escalafón General, mientras que en la tercera y última se incorporará a 340 trabajadores contratados.

Al respecto, el ministro de Salud, Ricardo Pieckenstainer, destacó que comenzaron a darse los pasos necesarios para que todo el personal pertenezca a un mismo equipo y comparta un mismo régimen laboral.

Asimismo, remarcó que, en un contexto nacional complejo en materia sanitaria, la Provincia continúa invirtiendo para garantizar el acceso al sistema de salud de todos los cordobeses.

“El equipo sanitario, cuando está unificado, puede hacer cosas grandes, puede hacer cosas únicas, puede hacer cosas innovadoras”, afirmó el funcionario.

Por su parte, el secretario General de la Gobernación, David Consalvi, destacó la decisión de implementar en todo su alcance la Ley de Salud, pese al impacto presupuestario y la compleja situación económica.

“Quiero agradecer profundamente la actitud de los trabajadores del sistema de salud cuando el mensaje fue tener paciencia. No se quedaron de brazos cruzados, le metieron para adelante y durante tres años atendieron a una enorme cantidad de gente que acudió al sistema público buscando una respuesta que no encontraba en otro lado”, remarcó.

Para el titular del Sindicato de Empleados Públicos (SEP), Sergio Castro, la unificación del régimen laboral del personal de salud constituye una medida histórica.

“La Provincia da un paso fundamental en la planificación de esta ley. Es un avance para atender las necesidades que tenemos como trabajadores. Lo más importante es sostener el diálogo para encontrar soluciones que sean realmente positivas”, dijo.

Acompañaron el acto el presidente de Apross, Pablo Venturuzzi; trabajadores de los equipos de salud y directores de hospitales de la ciudad de Córdoba y del interior provincial.

Condiciones del nuevo encuadramiento

El traspaso se organizó en cinco grupos ocupacionales, definidos según la formación requerida y la función, asistencial o de apoyo, de cada agente.

Se respetarán la antigüedad y la categoría previa mediante un esquema de equivalencias entre el tramo de ejecución y el nivel operativo, y entre el tramo superior y el nivel de conducción.

Quienes optaron por el cambio de régimen cumplirán una jornada de 35 horas semanales, en lugar de las 30 horas del Escalafón General. Para las jefaturas de área, subdirecciones y direcciones de jurisdicción, será de 40 horas semanales.

De esta manera, los hospitales contarán con mayor disponibilidad de recursos humanos para atender las demandas del sistema sanitario.

Cuando, como consecuencia de la reubicación, el salario líquido mensual resulte inferior al percibido el mes anterior, se liquidará una suma mensual bajo el concepto de “Adicional Piso Garantizado”, que asegura que ningún agente vea reducido su ingreso de bolsillo.

Más de 5.000 trabajadores alcanzados por medidas de reconocimiento laboral y salarial

La unificación definitiva del régimen laboral se suma a una serie de medidas implementadas por el Gobierno provincial para jerarquizar la tarea de los equipos de salud, reconocer su formación profesional y mejorar sus condiciones laborales y salariales.

En junio de 2025 se puso en marcha el pago de la Asignación Estímulo, prevista en la Ley N.º 8373, que se financia con el 30% de los fondos recuperados por prestaciones sanitarias a afiliados de obras sociales en los hospitales provinciales.

En septiembre de 2025, con la reglamentación de las leyes N.º 10.826 y 10.889, se actualizaron los requisitos de formación de los grupos ocupacionales del Equipo de Salud.

Esto implicó el reencasillamiento de unos 3.100 agentes con títulos de licenciados y técnicos, con una mejora significativa en sus salarios.

En mayo de 2026 se dispusieron los ascensos y el pago del Adicional por Permanencia en la Categoría para los agentes de la Ley N.º 7625, por primera vez con retroactividad a enero.

En octubre de 2026 se puso en marcha la nueva carrera administrativa, en la que los ascensos se obtienen por mérito, capacitación y evaluación de desempeño.