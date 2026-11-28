El sábado y domingo tendrán temperaturas elevadas en Punilla y las Sierras de Córdoba, con mañanas mayormente soleadas y un aumento de la nubosidad durante las tardes. Algunos pronósticos mantienen posibilidades de chaparrones y tormentas aisladas.

El último fin de semana de noviembre estará marcado por el regreso del calor a Villa Carlos Paz y el sur de Punilla, con temperaturas máximas cercanas a los 30 grados y condiciones favorables para las actividades al aire libre durante buena parte de ambas jornadas. Sin embargo, la posibilidad de tormentas aisladas continuará presente, especialmente durante las tardes.

Este sábado 28 de noviembre comenzó con cielo despejado y una temperatura cercana a los 23 grados alrededor de las 10. El sol será protagonista durante la mañana, favoreciendo un rápido ascenso térmico que podría llevar la máxima hasta los 29 o 30 grados.

Hacia las primeras horas de la tarde se espera un aumento de la nubosidad. Mientras algunos servicios meteorológicos anticipan condiciones mayormente estables, otros mantienen posibilidades de chaparrones y tormentas aisladas, principalmente durante las horas de mayor temperatura.

El viento soplará predominantemente del noreste, con intensidad leve a moderada y algunas ráfagas que podrían acercarse a los 30 km/h.

Hacia la noche disminuirían las probabilidades de precipitaciones, con nubosidad variable y temperaturas que descenderán gradualmente.

Domingo caluroso, con posibles tormentas por la tarde

Para el domingo 29, los pronósticos anticipan otra jornada de temperaturas elevadas, con una mínima cercana a los 16 o 18 grados y una máxima que podría alcanzar los 29 o 30 grados.

La mañana comenzaría con cielo mayormente despejado y abundante presencia de sol. El calor aumentará progresivamente hasta las primeras horas de la tarde, cuando podrían desarrollarse sectores de mayor nubosidad.

Algunos modelos meteorológicos mantienen probabilidades de chaparrones y tormentas aisladas durante la tarde, aunque existen diferencias respecto de su intensidad y distribución. Otros pronósticos anticipan condiciones más estables, con pocas posibilidades de lluvia.

El viento soplará principalmente del sector norte, con intensidad moderada y algunas ráfagas cercanas a los 35 km/h.

Hacia la noche se espera una disminución de la nubosidad y condiciones más estables.

De esta manera, el calor dominará el cierre de noviembre en Villa Carlos Paz y las Sierras de Córdoba, con dos jornadas de temperaturas elevadas, períodos prolongados de sol y posibilidades de precipitaciones localizadas durante las tardes.