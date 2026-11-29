La Justicia responsabilizó al Estado municipal por incumplir su deber de seguridad durante la derivación de un niño de tres meses hacia el Hospital Pediátrico de Córdoba. La sentencia, dictada en marzo de 2025, representaba entonces un impacto económico superior a los 142 millones de pesos y reabre la discusión sobre la falta de transparencia en torno a los litigios que involucran al municipio.

La falta de registros que permitieran establecer en qué condiciones fue trasladado un bebé de tres meses desde el Hospital Municipal Gumersindo Sayago hasta el Hospital Pediátrico de Córdoba derivó en una condena contra la Municipalidad de Villa Carlos Paz por incumplimiento de su deber de seguridad como prestadora del servicio público de salud.

La sentencia N.º 40, dictada el 21 de marzo de 2025 por la jueza Viviana Rodríguez, titular del Juzgado Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Segunda Nominación de Villa Carlos Paz, hizo lugar a la demanda por daños y perjuicios presentada por la madre del niño, fallecido en junio de 2016.

La magistrada fijó una indemnización de $68.303.300, más intereses y costas judiciales, y rechazó la demanda contra el profesional médico que había sido incorporado al proceso a instancias de la propia Municipalidad.

La distinción resulta central para comprender el alcance del fallo: mientras las pericias respaldaron las decisiones médicas adoptadas durante la internación, la Justicia encontró una responsabilidad directa del Estado municipal por las deficiencias en la prestación del servicio durante el traslado sanitario.

Seis días de internación y un traslado de alto riesgo

El bebé ingresó al Hospital Sayago el 3 de junio de 2016 con dificultades respiratorias y antecedentes de cuadros bronquiales obstructivos recurrentes. Durante su internación recibió tratamiento por su afección respiratoria y por una infección urinaria, con períodos de aparente mejoría y otros de agravamiento.

La historia clínica contiene una anotación particularmente significativa. El 7 de junio, a las 16.30, quedó asentada la preocupación de la madre ante la evolución de su hijo y su intención de que fuera derivado a Córdoba.

“Madre muy enojada, sugiere irse derivada a CBA ya que nadie le explica nada y que no ve mejoría”, señala el registro reproducido en la sentencia. También consta que se le explicaron los riesgos de trasladarlo por sus propios medios y se le informó que los servicios sanitarios de Córdoba estaban saturados y que el tratamiento mostraba resultados favorables.

Durante la mañana del día siguiente, el niño presentaba un aparente buen estado general. Sin embargo, por la tarde comenzó a experimentar dificultades respiratorias y un descenso en la saturación de oxígeno.

Ante el agravamiento del cuadro, se solicitó su derivación a un centro de mayor complejidad. En la madrugada del 9 de junio fue intubado y posteriormente trasladado en una ambulancia hacia el Hospital Pediátrico del Niño Jesús.

Durante el viaje sufrió una grave descompensación. Ingresó al establecimiento capitalino a la 1.59 y, pese a las maniobras de reanimación, su fallecimiento fue constatado a las 2.35.

La autopsia determinó que la causa de la muerte fue una insuficiencia cardiorrespiratoria, mientras que los estudios de Anatomía Patológica confirmaron, entre otras afecciones, un cuadro de bronconeumonía.

“Hay un par de horas ahí que no se sabe qué es lo que pasó”

En mayo de 2019, la madre presentó una demanda contra la Municipalidad en la que cuestionó el diagnóstico, la administración de medicamentos, el seguimiento de la evolución del niño y la demora en su derivación.

El municipio negó su responsabilidad y sostuvo que los profesionales habían actuado con la diligencia y la prudencia requeridas.

Las pericias elaboradas por especialistas de la Universidad Nacional de Córdoba y del Comité Consultivo y Operativo en Prácticas Médico-Sanitarias y Bioética del Poder Judicial respaldaron los tratamientos indicados durante la internación, aunque señalaron que una derivación anterior podría haber permitido afrontar el agravamiento del cuadro en mejores condiciones.

Pero el aspecto más relevante surgió al intentar reconstruir lo sucedido dentro de la ambulancia.

Los especialistas encontraron que no existían registros suficientes sobre el equipamiento del vehículo, las condiciones en las que fue trasladado el paciente, los controles de sus signos vitales ni los procedimientos realizados durante el viaje.

Uno de los peritos de la UNC fue contundente durante la audiencia judicial.

“No hay registro si el chico llevaba oxígeno, qué cantidad de oxígeno llevaba, si estaba monitorizado, qué se monitorizó, si se monitorizaba la frecuencia cardíaca, si se monitorizaba la presión arterial, si se monitorizaba la saturación de oxígeno, todas esas cuestiones no existen, no están”, expresó.

El especialista explicó que el bebé había respondido favorablemente a la intubación realizada por el anestesista antes de salir del Hospital Sayago, pero advirtió que “hay un par de horas ahí que no se sabe qué es lo que pasó”.

La responsabilidad del Estado municipal

La jueza Rodríguez consideró que la responsabilidad del municipio debía analizarse independientemente de la actuación individual del profesional médico incorporado al juicio.

En su condición de prestadora del servicio público de salud, la Municipalidad tenía la obligación de garantizar una asistencia adecuada y segura, y de aportar los elementos necesarios para acreditar las condiciones en las que se había realizado el traslado.

“La ausencia de registros detallados sobre las condiciones del traslado impide verificar si se garantizó la integridad del paciente, en qué condiciones comenzó el traslado y qué pasó en el transcurso del viaje hasta Córdoba”, sostuvo la magistrada, al considerar que esa situación configuró un incumplimiento del deber de seguridad.

La sentencia estableció que correspondía al municipio aportar pruebas que permitieran descartar su responsabilidad, algo que no ocurrió durante el proceso judicial.

De esta manera, la falta de constancias sobre el equipamiento de la ambulancia, los procedimientos aplicados y la asistencia brindada durante el traslado, sumada al desenlace fatal, llevó a la jueza a determinar la existencia de una falta de servicio y a responsabilizar directamente a la Municipalidad de Villa Carlos Paz.

Una condena cuyo costo superaba los $142 millones

La indemnización reconocida a la madre fue fijada en $67.583.300 por daño extrapatrimonial (daño moral) y otros $720.000 para afrontar un tratamiento psicológico.

Para cuantificar el daño moral, la magistrada tomó como referencia el costo de construcción de una vivienda de 100 metros cuadrados, además de ponderar las consecuencias emocionales y familiares de la muerte del bebé y el sufrimiento derivado de un proceso judicial que se extendió durante años.

A los montos indemnizatorios se sumaron intereses del 8% anual desde el fallecimiento hasta el dictado de la sentencia. A partir de entonces, el fallo estableció la aplicación de la tasa pasiva publicada por el Banco Central más un 4% nominal mensual hasta el efectivo pago.

La base regulatoria utilizada por el propio tribunal, que contemplaba el capital indemnizatorio y los intereses acumulados, ascendía a $116.313.969,74.

Además, las costas fueron impuestas a la Municipalidad y los honorarios del abogado de la demandante, Augusto Octavio Fili, fueron regulados en $26.170.643,19, más IVA si correspondiera.

En consecuencia, al momento de dictarse la sentencia, en marzo de 2025, el impacto económico de la condena superaba los $142 millones, sin contemplar otros eventuales gastos judiciales ni los intereses posteriores.

Las preguntas que siguen sin respuesta

A más de un año y medio del fallo, La Jornada no cuenta con información que permita establecer qué ocurrió posteriormente con el expediente.

¿La Municipalidad apeló la sentencia? ¿El fallo quedó firme? ¿Hubo una resolución de segunda instancia? ¿Se pagó la indemnización y, en ese caso, a cuánto ascendió finalmente?

Tampoco se conoce el desenlace de la investigación penal que se inició tras el fallecimiento del niño, cuyas actuaciones son mencionadas reiteradamente en la sentencia civil.

Y, más allá de las consecuencias judiciales y económicas, queda pendiente una pregunta directamente vinculada con la calidad del servicio público de salud: ¿qué medidas adoptó el municipio para garantizar que las deficiencias advertidas por la Justicia no vuelvan a repetirse en un traslado sanitario de alto riesgo?

Otros reveses judiciales

El caso del Hospital Sayago se suma a otros procesos judiciales con consecuencias económicas para la Municipalidad de Villa Carlos Paz que volvieron a cobrar actualidad durante las últimas semanas.

El pasado 29 de octubre, trascendió que la Corte Suprema de Justicia de la Nación había dejado firme la condena a cinco años y cuatro meses de prisión contra Alejandro Pavese, uno de los cuatro empleados municipales condenados por los abusos sexuales cometidos contra un joven compañero de trabajo en el taller mecánico del municipio entre 2015 y 2016.

En el marco de aquella causa, la Municipalidad también había sido condenada en 2023 a indemnizar a la víctima con 14 millones de pesos por daño moral y gastos médicos.

Más recientemente, el 24 de noviembre, La Jornada dio cuenta de otro pronunciamiento adverso para el Estado municipal. La Cámara 3ª Civil y Comercial de Córdoba rechazó la apelación del Ejecutivo y confirmó la existencia de una expropiación irregular o de hecho sobre un terreno de más de 18 hectáreas ubicado en el faldeo serrano, en el paraje Las Rosas.

El tribunal entendió que las restricciones ambientales y urbanísticas impuestas por el municipio habían privado al propietario de la posibilidad de aprovechar económicamente el inmueble, sin que se hubiera concretado un procedimiento formal de expropiación.

La resolución ratificó la obligación municipal de indemnizar al propietario, con un monto que deberá determinarse en una etapa posterior, e impuso al municipio las costas de la apelación.

Este último fallo motivó, además, un reclamo del concejal Daniel Ribetti sobre el destino de los recursos que los contribuyentes aportan específicamente para financiar las expropiaciones de terrenos privados de la montaña, fondos que fueron declarados de libre disponibilidad en distintos ejercicios presupuestarios.

Son tres casos de naturaleza diferente, pero con un denominador común: actuaciones del Estado municipal o hechos ocurridos en sus dependencias que derivaron en condenas indemnizatorias, con consecuencias sobre las finanzas públicas.

Los juicios del municipio, una deuda con la transparencia

La habitual difusión de los resultados judiciales favorables por parte de las sucesivas gestiones de Carlos Paz Unido contrasta con la escasa información institucional sobre los fallos adversos y sus consecuencias patrimoniales.

A lo largo de distintas gestiones, la situación de los litigios en los que interviene la Municipalidad, sus eventuales consecuencias económicas, las costas judiciales y las partidas presupuestarias destinadas a afrontar esos gastos motivaron pedidos de informes de concejales de la oposición que no prosperaron ante la negativa del oficialismo a darles tratamiento.

La dimensión presupuestaria del problema tampoco es menor. En la ampliación del Presupuesto 2026 impulsada por el intendente Esteban Avilés a mediados de año se contemplaron $450 millones adicionales para juicios y mediaciones.

Durante el debate legislativo, la concejala Pía Felpeto reclamó precisiones sobre el destino de esos recursos.

“Los vecinos tienen derecho a saber si ese dinero responde a condenas judiciales, litigios laborales o errores de la propia administración”, planteó. Durante la primera lectura, el oficialismo no brindó detalles específicos sobre los procesos que justificaban esa ampliación.

¿Cuántos procesos judiciales tiene actualmente el municipio? ¿Qué montos están comprometidos? ¿Cuánto se destina anualmente al pago de indemnizaciones, costas y honorarios? ¿Qué decisiones administrativas dieron origen a esos conflictos?

Conocer esa información permitiría no solamente dimensionar sus consecuencias económicas, sino también evaluar las decisiones de quienes administran el Estado municipal y las medidas adoptadas para prevenir nuevos perjuicios.

La transparencia en materia judicial no debería depender de que una sentencia resulte favorable o adversa para el gobierno de turno.

Porque los reveses judiciales de una administración no se pagan con el patrimonio de quienes la gobiernan, sino con recursos públicos.

Son todos los vecinos de Villa Carlos Paz quienes afrontan sus consecuencias económicas. Y tienen derecho a conocerlas.