El gobernador cerró el Congreso de Formación Digital «Líderes 2026» con un mensaje de fuerte contenido político. Llamó a sumar dirigentes de distintas pertenencias partidarias a su proyecto provincial y reivindicó la necesidad de superar la polarización de cara a 2027.

El gobernador Martín Llaryora eligió Villa Carlos Paz para renovar su convocatoria a dirigentes de distintas fuerzas políticas y plantear la construcción de un frente que trascienda las fronteras del peronismo cordobés, con la mirada puesta en las elecciones provinciales de 2027.

Lo hizo este sábado durante el cierre del Congreso de Formación Digital «Líderes 2026», que se desarrolló en Mónaco Espace y reunió a intendentes, presidentes comunales, legisladores, militantes y equipos de comunicación de distintos puntos de la provincia.

Ante un auditorio integrado mayoritariamente por dirigentes con responsabilidades políticas y territoriales, el mandatario puso el acento en la necesidad de ampliar la base de sustentación de su proyecto de gobierno.

«No importa el partido, no importa el sector, no importa de dónde vienen. Vengan a defender Córdoba», expresó Llaryora en uno de los pasajes centrales de su intervención.

El gobernador reivindicó la convivencia democrática, el respeto por las instituciones y la libertad de prensa, y convocó a trabajar por una provincia que genere oportunidades de progreso sin trasladar a Córdoba las divisiones que atraviesan la política nacional.

Bajo la consigna «Córdoba avanza», Llaryora volvió a colocar la identidad provincial por encima de las pertenencias partidarias como punto de encuentro para la construcción de su espacio político.

El mensaje proyectó hacia 2027 una convocatoria abierta a sectores que no provienen necesariamente del justicialismo, en línea con la estrategia de ampliación política que caracteriza a su gestión.

En consonancia con la temática del congreso, el mandatario también reflexionó sobre los desafíos que enfrentan los dirigentes ante las transformaciones tecnológicas y la necesidad de incorporar nuevas herramientas sin perder la cercanía con la ciudadanía.

«Dirigente significa liderar, y liderar significa entender los procesos tecnológicos que estamos pasando», sostuvo, antes de enfatizar: «No hay que dejar el compromiso con la gente que tenemos, no hay que dejar la humanidad».

Una jornada de formación para la dirigencia territorial

Bajo el lema «Liderar también es comunicar», el Congreso de Formación Digital propuso una jornada intensiva de capacitación destinada a fortalecer las estrategias de comunicación política e institucional en un escenario atravesado por las transformaciones tecnológicas.

La apertura estuvo a cargo del secretario General de Gobierno, Gustavo Brandán; el presidente de la Agencia Córdoba Joven, José Ignacio Scotto; y el ministro de Comunicación, Daniel Pastore.

La programación contempló cuatro disertaciones a cargo de tres especialistas, con contenidos orientados tanto al desarrollo de habilidades personales de comunicación como a la incorporación de nuevas herramientas digitales.

La periodista y conferencista Mai Pistiner tuvo a su cargo dos intervenciones: la primera dedicada a la oratoria y el liderazgo, y la segunda centrada en la construcción de la marca personal.

Por su parte, Julián Ocampo abordó el funcionamiento de los algoritmos y la generación de contenidos multiplataforma, mientras que Santiago Siri expuso sobre las posibilidades que ofrece la inteligencia artificial aplicada a la comunicación política.

La actividad contó también con la participación de dirigentes y militantes del Partido Justicialista de Punilla.

La jornada combinó así la formación de los equipos territoriales con una definición política del gobernador, que aprovechó el cierre para convocar a nuevos sectores a integrar su armado provincial rumbo a 2027.