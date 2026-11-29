Con 96 partidos disputados y apenas una fecha por delante, la cuarta edición de la competencia se prepara para cerrar su fase de grupos. Tres parejas mantienen el invicto y varios enfrentamientos directos definirán el rumbo de los playoffs.

Después de seis fechas de competencia, la Liga Carlospacense de Pádel entra en su momento más apasionante. La cuarta edición, que reúne a 32 parejas distribuidas en sexta y séptima categoría, se prepara para disputar la última jornada de la fase de grupos, con buena parte de la atención puesta en la pelea por ingresar a la Copa de Oro.

De los 16 lugares disponibles, nueve ya tienen dueño y los siete restantes se resolverán en una fecha que promete emociones hasta el último punto. Mientras algunas parejas lograron marcar diferencias desde el comienzo del torneo, detrás de ellas la paridad dejó un escenario abierto, con enfrentamientos directos y clasificaciones que pueden depender de un set.

Solo tres duplas consiguieron atravesar las primeras seis jornadas sin conocer la derrota: Pablo Varela y Máximo Sánchez, en séptima categoría, y Lucas Merlo y Claudio Leonangeli y Damián Fuentes y Diego Bernardi, en sexta.

Pero el atractivo de la última fecha no estará únicamente en la posibilidad de terminar invicto o quedarse con el primer puesto de una zona. En algunos grupos, la lucha por ingresar a la Copa de Oro involucra a más de la mitad de las parejas.

Entre amigos, pero con reglas claras

El espíritu de camaradería que dio origen a la Liga Carlospacense convive con un reglamento que se cumple a rajatabla, incluso cuando aplicarlo supone tomar decisiones incómodas entre amigos.

Cada fecha tiene un plazo establecido para disputarse, de domingo a domingo, y la pareja que no se presenta pierde por W.O. También existen condiciones precisas respecto de los reemplazos: cada dupla puede realizar un solo cambio de integrante durante la competencia y quienes disputen la última fecha de la fase de grupos deberán mantener esa conformación hasta una eventual final, sin excepciones.

La premisa es que la amistad y la exigencia deportiva no son incompatibles. El respeto por las reglas garantiza que todos compitan en las mismas condiciones y que los resultados tengan valor.

Al mismo tiempo, el formato permite que ninguna pareja quede eliminada al finalizar la fase regular. Los cuatro primeros de cada grupo disputarán la Copa de Oro, mientras que quienes terminen entre el quinto y el octavo puesto competirán por la Copa de Plata.

Una manera de trasladar a la cancha el lema que identifica a la Liga: “Jugamos todos, ganamos todos”.

Séptima categoría: cinco parejas separadas por un punto

El Grupo A de séptima presenta, sin dudas, la definición más ajustada de toda la competencia.

Pablo Varela y Máximo Sánchez lideran las posiciones con 17 puntos, seis triunfos consecutivos y una contundente diferencia de 54 games a favor. Apenas una unidad por detrás aparecen Alejandro Gómez y Germán Teiler, con cinco victorias y 16 puntos. Ambas parejas ya aseguraron su presencia en la Copa de Oro.

A partir del tercer puesto, sin embargo, el panorama cambia por completo.

Gabriel Martina y Franco Trucky suman ocho puntos, mientras que Fran e Ignacio Guglielmelli, Mariano Della Nina y Diego Giavino, Emi Revelo y Raúl Diez, y Adrián Giraudo y Agustín Galíndez tienen siete.

Cinco parejas separadas por apenas un punto deberán definir quiénes se quedan con los dos lugares disponibles.

Uno de los encuentros centrales de la última fecha será el que protagonizarán los Guglielmelli frente a Martina y Trucky, en un duelo entre dos aspirantes directos a la clasificación.

La sexta jornada ya ofreció una muestra de la intensidad con la que se está jugando esta definición. Giraudo y Galíndez consiguieron una victoria fundamental después de perder el primer set por 5-7, recuperarse con un 7-5 en el segundo y cerrar el encuentro con un ajustadísimo 12-10 en el súper tie-break.

En el Grupo B, en tanto, Santino Bianchini y Uciel Paredes alcanzaron la cima de las posiciones con 14 puntos, los mismos que Carly Menso y Guillermo Oliva, a quienes superan por diferencia de games. Las dos duplas ya tienen un lugar en la Copa de Oro.

Los otros dos cupos se resolverán entre Franco Bas y Gonzalo Garlocha (11 puntos), Juanjo Cattaneo y Thomi Duarte (10) y Martín Perea y Gustavo Daniel Cortez (9).

Bas y Garlocha se enfrentarán precisamente con Cattaneo y Duarte, mientras que Perea y Cortez tendrán el desafío de medirse con los líderes del grupo, Bianchini y Paredes, y estarán pendientes de lo que ocurra en el otro encuentro.

Sexta categoría: duelos directos por la clasificación

En el Grupo A de sexta ya hay tres parejas con el pasaporte a la Copa de Oro.

Lucas Merlo y Claudio Leonangeli encabezan las posiciones con 16 puntos y puntaje invicto, seguidos por Enzo Acuña y Tutti Tognalli y Leandro Alfonsín y Carlos Ribeiro, ambos con 13 unidades.

La última jornada tendrá dos partidos de especial interés, uno en la parte alta de la tabla y otro en el límite entre las dos copas.

Alfonsín y Ribeiro se medirán con Merlo y Leonangeli en un encuentro que definirá el primer puesto del grupo.

Por su parte, Agustín Bianchotti y Gonzalo Ahumada (10 puntos) enfrentarán a Mario Barrionuevo y Franco Bas (8) en un verdadero mano a mano por el último lugar en la Copa de Oro.

Las cuentas son claras: a Bianchotti y Ahumada les alcanza con ganar un set, mientras que Barrionuevo y Bas necesitan imponerse por 2-0 para quedarse con la clasificación.

En el Grupo B, Damián Fuentes y Diego Bernardi llegan invictos a la última jornada, con 16 puntos, escoltados por Mario Ferreyra y Pablo Varela, con 13. Ambas parejas tienen asegurada su participación en la Copa de Oro.

Mauro Panero y Luciano Ferrarese, terceros con 11 unidades, están a un set de conseguir el mismo objetivo.

Otro de los partidos decisivos será el que enfrente a Danilo Sánchez y Mauro González, actualmente cuartos con 10 puntos, con Marcos Arce Tissera y Francisco Carranza, que tienen ocho y buscarán meterse entre los cuatro primeros.

Con ocho unidades también aparecen Nico Zanotti y Luis Epiphanovitch Bivoit, en una zona donde todavía quedan dos lugares por resolver.

Caras nuevas y viejos conocidos

Las últimas jornadas también trajeron novedades en la conformación de algunas parejas, con reemplazos que serán definitivos de cara a los playoffs.

En sexta categoría, Claudio Leonangeli ingresó en lugar de Martín Calcagno, afectado por una lesión, para acompañar a Lucas Merlo. Agustín Bianchotti, por su parte, reemplazó a Diego Suárez, quien se encuentra en Brasil, y forma dupla con Gonzalo Ahumada.

En séptima, Thomi Duarte se incorporó como compañero de Juanjo Cattaneo en reemplazo de Ezequiel Brasca, mientras que el ingreso de Mariano Della Nina por Mariano Medina, junto a Diego Giavino, dio lugar a una de las bromas de la competencia: “Entra Mariano, sale Mariano”.

Della Nina es, además, un viejo conocido de la Liga. Fue semifinalista de la Copa de Oro en la primera edición y alcanzó los cuartos de final en la segunda. Ahora vuelve en plena definición de la fase de grupos.

Otra particularidad de esta cuarta edición es la participación de cuatro jugadores en ambas categorías: Franco Bas, Mario Barrionuevo, Carly Menso y Pablo Varela.

Este último ya consiguió un objetivo por partida doble: jugará la Copa de Oro tanto en sexta, junto a Mario Ferreyra, como en séptima, acompañado por Máximo Sánchez.

Diciembre, el mes de las definiciones

La incorporación de dos categorías le dio a esta edición de la Liga Carlospacense una dimensión inédita. La fase de grupos contempla un total de 112 partidos, de los cuales ya se disputaron 96.

Los 16 encuentros restantes deberán completarse hasta el domingo 6 de diciembre, cuando quedarán conformados los cuadros eliminatorios de las cuatro copas.

Los cuartos de final se disputarán entre el 7 y el 13 de diciembre, mientras que las semifinales y finales tendrán lugar del 14 al 20 del mismo mes.

Toda la competencia se gestiona a través de Central Pádel App, la aplicación desarrollada en Villa Carlos Paz, y cuenta con un seguimiento permanente en el perfil de Instagram de la Liga, donde se comparten resultados, fotografías, videos y comentarios de los protagonistas.

Allí también se vive la expectativa de una definición que marcará el cierre de la edición más convocante desde el nacimiento de la competencia.

Primero habrá que resolver los siete lugares que quedan en la Copa de Oro. Después, con las 32 parejas en carrera y cuatro títulos en juego, comenzará una nueva historia: la de los playoffs.