El argentino apostó por una estrategia diferente, llegó a ubicarse sexto durante la primera parte de la carrera y terminó por delante de Pierre Gasly, aunque no pudo sumar puntos. Kimi Antonelli consiguió su décima victoria de la temporada y encabezó el 1-2 de Mercedes.

Franco Colapinto terminó 13° en el Gran Premio de Qatar de Fórmula 1, disputado este domingo en el circuito internacional de Lusail. El argentino mostró un buen manejo de los neumáticos y fue más competitivo que su compañero de equipo, Pierre Gasly, pero las limitaciones del Alpine y una deficiente parada en boxes condicionaron sus posibilidades de sumar puntos.

La penúltima carrera de la temporada quedó en manos del italiano Andrea Kimi Antonelli, flamante campeón mundial, quien consiguió su décima victoria del año. Su compañero de Mercedes, George Russell, terminó segundo, mientras que el australiano Oscar Piastri completó el podio con McLaren.

Para Colapinto, el resultado estuvo lejos del sexto puesto conseguido una semana atrás en Las Vegas, aunque su actuación individual dejó aspectos positivos en un circuito que expuso las debilidades del monoplaza francés.

Colapinto apostó por una estrategia diferente

Desde el 14° puesto de la grilla, el argentino afrontó la carrera con una alternativa estratégica respecto de la mayoría de sus rivales.

Colapinto y Sergio Pérez fueron los únicos pilotos que largaron con neumáticos duros, mientras que el resto del pelotón eligió el compuesto medio.

La apuesta consistía en prolongar el primer tramo de la competencia y aprovechar las posibilidades que ofrecía una carrera condicionada por el límite de 27 vueltas de utilización de cada juego de neumáticos, que obligaba a realizar al menos dos paradas.

El comienzo fue favorable para el argentino. Aprovechó una salida de pista de Arvid Lindblad y, en la segunda vuelta, superó a Gasly para ubicarse 12°.

La aparición del auto de seguridad virtual en la vuelta 11 modificó las estrategias de buena parte del pelotón. Mientras varios de los principales protagonistas ingresaron a boxes, Colapinto permaneció en pista y comenzó a escalar posiciones hasta ubicarse sexto.

Aunque esa posición era circunstancial, debido a las detenciones de sus rivales, el argentino mostró un ritmo consistente y consiguió mejorar progresivamente sus tiempos pese al desgaste de los neumáticos.

Incluso pudo mantenerse durante varias vueltas por delante de Lewis Hamilton, quien finalmente lo superó con neumáticos considerablemente más frescos.

Una demora en boxes complicó sus posibilidades

Colapinto llevó el primer juego de neumáticos duros hasta el límite reglamentario de 27 vueltas e ingresó a boxes cuando marchaba séptimo.

Sin embargo, los mecánicos de Alpine tuvieron dificultades para colocar el neumático delantero izquierdo y la detención se prolongó durante 8,5 segundos, varios más de lo habitual.

El argentino regresó a la pista en el 14° puesto, detrás de Gasly, y debió recuperar parte del terreno perdido.

Con otro juego de neumáticos duros, volvió a superar a su compañero y mantuvo un ritmo consistente durante el segundo tramo de la competencia.

El movimiento de sus rivales en boxes le permitió escalar nuevamente hasta el noveno lugar, antes de realizar su segunda y última detención.

Esta vez, el procedimiento se desarrolló sin inconvenientes. Alpine colocó neumáticos medios y Colapinto regresó a pista en el puesto 13, por delante de Gasly.

Con el compuesto más fresco, registró su mejor vuelta de la carrera, 1:26.722, pero ya no dispuso del tiempo suficiente para acercarse a la zona de puntos.

Terminó a una vuelta del ganador y con una ventaja de 875 milésimas sobre su compañero de equipo.

Colapinto: «Es muy difícil ganar tanto tiempo en pista y después perderlo muy fácil en boxes»

Después de la competencia, el argentino expresó su frustración por la demora durante el primer cambio de neumáticos, aunque valoró el rendimiento que había mostrado durante buena parte de la carrera.

«El primer stint fue muy bueno», explicó Colapinto, quien consideró que había conseguido un ritmo competitivo pese a las dificultades del monoplaza.

También reconoció que el balance del auto no fue el adecuado durante los dos últimos tramos y lamentó el tiempo perdido en la primera detención.

«Es muy difícil ganar tanto tiempo en pista y después perderlo muy fácil en boxes», sostuvo.

No obstante, en el informe posterior de Alpine, el argentino estimó que la demora probablemente no haya cambiado su posición definitiva y puso el foco en la falta de carga aerodinámica del monoplaza para afrontar las curvas rápidas de Lusail.

Gasly coincidió en las dificultades del equipo y señaló que tuvo serios problemas de adherencia durante toda la competencia.

Por su parte, Flavio Briatore reconoció que el rendimiento de Alpine en Qatar estuvo muy por debajo de lo esperado y que las características del circuito dejaron expuestas las debilidades del auto.

El contraste con Las Vegas fue contundente: de sumar 18 puntos entre sus dos pilotos, la mejor cosecha del año, la escudería pasó a quedarse con las manos vacías.

Antonelli aprovechó los problemas de Russell y dominó en Qatar

En la pelea por la victoria, Mercedes confirmó la superioridad que había mostrado desde los entrenamientos del viernes.

George Russell, que había conseguido la pole position, conservó el liderazgo en la largada, aunque Antonelli comenzó a presionarlo desde las primeras vueltas.

Los dos pilotos establecieron rápidamente una diferencia sobre sus perseguidores y protagonizaron una interesante disputa por el primer lugar, hasta que los problemas en el monoplaza del británico modificaron el desarrollo.

Russell había recogido restos de material que quedaron alojados en el auto y afectaron su rendimiento aerodinámico desde el comienzo de la competencia.

Durante su segunda detención, los mecánicos intentaron retirar esos elementos, pero el procedimiento demandó más de diez segundos y no permitió solucionar completamente el problema.

Antonelli realizó una parada mucho más rápida y regresó a pista con una ventaja superior a los ocho segundos sobre su compañero.

Desde entonces, el campeón mundial impuso un ritmo que ninguno de sus rivales pudo igualar.

Incluso llegó a ofrecer por radio la posibilidad de devolverle el primer puesto a Russell, en consideración a los inconvenientes que había sufrido el británico, pero Mercedes decidió mantener las posiciones.

Antonelli cruzó la meta con una diferencia de 31,476 segundos sobre Russell y consiguió la décima victoria de una temporada en la que ya aseguró el campeonato.

Oscar Piastri completó el podio, seguido por Max Verstappen y Lando Norris. Los Ferrari de Lewis Hamilton y Charles Leclerc terminaron sexto y séptimo, respectivamente.

La competencia también registró los abandonos de Arvid Lindblad y los dos pilotos de Aston Martin, Lance Stroll y Fernando Alonso.

Las posiciones finales del GP de Qatar

1. Kimi Antonelli | 2. George Russell

3. Oscar Piastri | 4. Max Verstappen

5. Lando Norris | 6. Lewis Hamilton

7. Charles Leclerc | 8. Isack Hadjar

9. Liam Lawson | 10. Gabriel Bortoleto

11. Oliver Bearman | 12. Nico Hülkenberg

13. Franco Colapinto | 14. Pierre Gasly

15. Carlos Sainz | 16. Rafael Câmara

17. Alexander Albon | 18. Sergio Pérez

19. Valtteri Bottas

Abandonaron: Fernando Alonso, Lance Stroll y Arvid Lindblad.

Colapinto todavía puede mejorar su posición en el campeonato

A falta de una sola carrera para el cierre de la temporada, Colapinto permanece en el 12° puesto del campeonato de pilotos, con 35 puntos.

El argentino está a tres unidades de Arvid Lindblad, quien ocupa la undécima posición, y mantiene una ventaja de 12 puntos sobre Oliver Bearman.

Por su parte, Gasly ocupa el décimo puesto con 52 unidades.

En el campeonato de constructores, Alpine quedó definitivamente sexto, con 87 puntos, por detrás de Racing Bulls, que llegó a 116 tras los dos puntos conseguidos por Liam Lawson en Qatar.

En cuanto a los principales protagonistas del campeonato, Verstappen aseguró el subcampeonato de pilotos, mientras que Russell, Hamilton y Norris llegarán a la última fecha separados por apenas ocho puntos en la disputa por el tercer lugar.

Lo que viene

La Fórmula 1 cerrará su temporada 2026 el próximo fin de semana con el Gran Premio de Abu Dabi, en el circuito de Yas Marina.

El cronograma, en horarios de Argentina, será el siguiente:

Viernes 4 de diciembre: primera práctica libre a las 6.30 y segunda práctica a las 10.

primera práctica libre a las 6.30 y segunda práctica a las 10. Sábado 5: tercera práctica libre a las 7.30 y clasificación a las 11.

tercera práctica libre a las 7.30 y clasificación a las 11. Domingo 6: carrera a las 10, sobre 58 vueltas.

Colapinto tendrá allí su última oportunidad de sumar puntos en una temporada que le permitió consolidarse en la Fórmula 1 y que intentará cerrar con una actuación más cercana a la de Las Vegas que a la de Qatar.