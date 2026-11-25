El proyecto para regular las apuestas online tiene media sanción de Diputados desde 2024 y enfrenta una semana decisiva. Los obispos reclaman que no se postergue más, mientras La Libertad Avanza propone modificar las restricciones sobre las plataformas y la publicidad. El debate también alcanza a Córdoba, donde la Iglesia exige aplicar una reforma provincial pendiente.

El Congreso argentino enfrenta una semana decisiva para avanzar en la regulación de las apuestas online y la prevención de la ludopatía, especialmente entre niños y adolescentes. Después de dos años de demoras, el Senado retomó este miércoles el debate de un proyecto que ya tiene media sanción de Diputados, en medio de fuertes reclamos de la Iglesia católica y negociaciones entre el Gobierno y los bloques aliados.

La discusión expone diferencias que van más allá de la necesidad de impedir que los menores de edad accedan a las plataformas de apuestas. El principal desacuerdo está en hasta dónde deben llegar las restricciones sobre la publicidad, los patrocinios deportivos y las empresas que operan legalmente.

Mientras la Conferencia Episcopal Argentina reclama convertir en ley el texto aprobado por Diputados en noviembre de 2024, La Libertad Avanza busca introducir modificaciones para reforzar el combate contra el juego clandestino y preservar las competencias provinciales sobre las plataformas autorizadas.

El Senado convocó para este miércoles, a las 10, a un plenario de las comisiones de Salud, Legislación General y Justicia y Asuntos Penales, con el objetivo de alcanzar un dictamen y llevar la iniciativa al recinto el jueves 26 de noviembre.

La proximidad del cierre del período ordinario de sesiones, previsto para el 30 de noviembre, agregó urgencia a las negociaciones.

La Iglesia pidió que no dejen morir el proyecto

La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) intensificó durante los últimos días sus gestiones ante los senadores y difundió el lunes una carta abierta en la que reclamó una respuesta legislativa inmediata.

El documento está firmado por el arzobispo de Mendoza y presidente del Episcopado, Marcelo Colombo; el cardenal Ángel Rossi, arzobispo de Córdoba; el obispo César Daniel Fernández y el secretario general de la Conferencia, Raúl Pizarro.

Bajo el título «Es un soplo la vida… pero el bien permanece», los obispos recuperaron una reflexión del papa León XIV durante su reciente visita a la Argentina para advertir sobre las consecuencias de las apuestas digitales en las familias.

La Iglesia sostiene que la expansión de esta actividad está relacionada con problemas de endeudamiento, deterioro de vínculos familiares, adicciones y situaciones de sufrimiento que pueden alcanzar extrema gravedad.

«La sociedad necesita respuestas concretas, no nuevas postergaciones», plantearon los obispos.

En el mismo documento, solicitaron expresamente a los senadores que no permitan que el proyecto pierda estado parlamentario.

La posición eclesiástica no comenzó esta semana. Desde 2024, la Comisión Episcopal de Pastoral Social viene reclamando mayores controles sobre las apuestas online y advirtiendo sobre su creciente presencia entre adolescentes.

Durante los últimos días, representantes de esa comisión mantuvieron encuentros con senadores de diferentes espacios políticos, entre ellos Patricia Bullrich, Carolina Losada y Eduardo de Pedro.

Este miércoles, el secretario general del Episcopado, Raúl Pizarro, reiteró el pedido de aprobación ante autoridades y legisladores de la Cámara alta.

Qué propone la ley aprobada por Diputados

El proyecto original recibió media sanción el 27 de noviembre de 2024, con 139 votos afirmativos, 36 negativos y 59 abstenciones.

La iniciativa establece un marco nacional de prevención de la ludopatía y regulación de los juegos de azar y apuestas en línea, con disposiciones que alcanzan tanto a los operadores autorizados como a quienes desarrollan actividades clandestinas.

Uno de sus puntos centrales es la prohibición de la publicidad, promoción y patrocinio de las apuestas online, con restricciones para medios de comunicación, redes sociales, plataformas digitales, espectáculos y eventos deportivos.

Esto incluye los anuncios realizados mediante influencers, deportistas y figuras públicas, así como los auspicios comerciales en camisetas de fútbol y otros espacios deportivos.

El proyecto también establece mecanismos de verificación de identidad mediante datos biométricos para impedir que menores de 18 años utilicen cuentas de otras personas para apostar.

En materia de pagos, propone prohibir la utilización de tarjetas de crédito y limitar las operaciones a tarjetas de débito y billeteras virtuales con saldo disponible.

A esas medidas se suman límites a los montos apostados, herramientas para que las personas puedan autoexcluirse de las plataformas, advertencias sobre los riesgos del juego y campañas educativas en establecimientos escolares.

La iniciativa contempla además sanciones penales para quienes exploten plataformas sin autorización, con agravantes cuando las infracciones involucren a menores de edad.

El Gobierno quiere modificar el texto

La administración de Javier Milei mantiene diferencias con el alcance de las prohibiciones que aprobó la Cámara de Diputados.

En mayo de este año, el Poder Ejecutivo envió al Senado un proyecto alternativo que pone el acento en combatir las plataformas ilegales y reforzar los mecanismos de control para impedir el acceso de menores.

La propuesta oficial contempla herramientas para bloquear sitios clandestinos, restringir operaciones financieras vinculadas con esas plataformas y sancionar a quienes faciliten su funcionamiento.

Sin embargo, no establece una prohibición general de la publicidad de los operadores autorizados, como sí lo hace el proyecto de Diputados.

El Gobierno sostiene que una regulación excesivamente restrictiva sobre las empresas legales podría favorecer el desplazamiento de usuarios hacia plataformas clandestinas, donde existen menos controles y mayores dificultades para detectar operaciones realizadas por menores.

También plantea que la autorización y fiscalización de los operadores corresponde a las provincias, que actualmente otorgan las licencias para desarrollar juegos de azar en sus jurisdicciones.

Esta diferencia involucra intereses económicos relevantes, entre ellos los ingresos que las provincias obtienen de la actividad y los contratos comerciales de las casas de apuestas con clubes, medios y organizaciones deportivas.

La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, defendió la necesidad de modificar el texto de Diputados y ampliar las herramientas para combatir el juego informal.

Dentro del propio oficialismo, sin embargo, existen posiciones diferentes. El senador cordobés Luis Juez se manifestó favorable a aprobar la iniciativa que ya cuenta con media sanción, para evitar nuevas demoras.

El PRO y la UCR exigen garantías

El desacuerdo sobre el contenido de la ley se trasladó también a las negociaciones parlamentarias.

Los bloques del PRO y sectores de la Unión Cívica Radical admiten la posibilidad de introducir modificaciones, pero condicionan su respaldo a que el Gobierno garantice la continuidad del tratamiento legislativo durante diciembre.

La razón es que cualquier cambio aprobado por el Senado obligaría a devolver el proyecto a Diputados.

El presidente del bloque del PRO, Martín Goerling Lara, anticipó que, si el oficialismo no se compromete a completar ese trámite durante las sesiones extraordinarias, su bancada podría apoyar directamente el texto original para convertirlo en ley.

La posición de los aliados abrió una negociación con la Casa Rosada, de la que esperan una definición pública sobre la incorporación de la iniciativa al temario extraordinario.

Por su parte, el bloque Justicialista, encabezado por José Mayans, reclama aprobar la media sanción de Diputados sin modificaciones.

La bancada había intentado acelerar el tratamiento durante la sesión de la semana pasada, pero no consiguió los votos necesarios para discutir el proyecto inmediatamente.

Finalmente, el Senado acordó por unanimidad incorporarlo a la agenda del jueves 26.

El principal temor expresado por la oposición es que una nueva modificación termine postergando otra vez la sanción definitiva.

De todos modos, si el Senado aprueba el texto con cambios, la legislación parlamentaria permite extender su vigencia durante 2027. Por eso, el punto central de las negociaciones es asegurar que el proyecto vuelva efectivamente a Diputados y complete su recorrido legislativo.

Córdoba también tiene un conflicto por la regulación de las apuestas

La discusión nacional encuentra un antecedente particularmente cercano en Córdoba, donde la regulación del juego online también generó fuertes controversias políticas y reclamos de la Iglesia.

La provincia autorizó esta actividad mediante la Ley 10.793, sancionada en 2021, y posteriormente incorporó nuevas restricciones para prevenir la ludopatía.

En septiembre de 2024, la Legislatura aprobó la Ley 10.986, que estableció controles biométricos para verificar la identidad de los usuarios, nuevas condiciones para la publicidad y mayores obligaciones para las empresas autorizadas.

Entre otras disposiciones, la reforma exige que los operadores destinen parte de sus campañas publicitarias a mensajes de prevención de la ludopatía y combate al juego ilegal.

Sin embargo, representantes del Arzobispado de Córdoba y legisladores opositores sostienen que esas modificaciones todavía no fueron reglamentadas completamente por el Gobierno provincial.

El vocero del Arzobispado, Munir Bracco, ratificó esta semana que la Iglesia continuará reclamando su aplicación.

El cardenal Ángel Rossi, que también firma la carta enviada al Senado nacional, mantiene desde hace años una posición crítica frente a la expansión de las apuestas digitales y sus consecuencias sobre niños y adolescentes.

La presidenta del bloque radical en la Legislatura cordobesa, Alejandra Ferrero, cuestionó igualmente la falta de reglamentación y sostuvo que el marco provincial resulta insuficiente frente a las nuevas estrategias publicitarias de las plataformas.

De esta manera, el debate sobre la ludopatía presenta en Córdoba dos dimensiones simultáneas: la discusión nacional por una nueva ley y los cuestionamientos locales por la aplicación de las restricciones ya sancionadas.

Una definición legislativa que sigue pendiente

La dimensión social del problema aparece reflejada en los relevamientos oficiales. Según datos del Observatorio Argentino de Drogas, dependiente de Sedronar, más de uno de cada cuatro estudiantes secundarios encuestados reconoció haber realizado apuestas con dinero durante el último año.

El crecimiento de las plataformas digitales, la facilidad de acceso mediante teléfonos celulares y su presencia en redes sociales y contenidos deportivos colocaron la prevención de la ludopatía entre los temas de preocupación de familias, docentes, profesionales de la salud y organizaciones sociales.

En ese contexto, Amnistía Internacional Argentina también presentó recientemente un documento ante el Congreso para reclamar una regulación que alcance al conjunto del mercado y no dependa exclusivamente de los controles voluntarios de las empresas.

La organización pidió establecer obligaciones para los operadores autorizados, herramientas efectivas contra las plataformas clandestinas y mecanismos de prevención y asistencia.

El debate que atraviesa al Congreso no gira, por lo tanto, únicamente alrededor de la prohibición del acceso de menores a las apuestas, un objetivo sobre el que existen coincidencias entre los bloques.

La diferencia fundamental es qué límites deben imponerse a una actividad comercial que utiliza publicidad masiva, patrocinios deportivos y plataformas digitales para captar usuarios, y cómo deben distribuirse las responsabilidades de control entre la Nación y las provincias.

Con la discusión abierta en las comisiones y una sesión prevista para este jueves, el Senado enfrenta una nueva oportunidad para avanzar en una legislación que permanece pendiente desde hace dos años.

La definición dependerá de los acuerdos que consigan alcanzar el oficialismo y los bloques aliados, en medio de los reclamos de la Iglesia y de distintas organizaciones que exigen que la prevención de la ludopatía deje de ser una promesa legislativa.