El referente del Partido Libertario difundió un video con peleas entre jóvenes en pleno centro de la ciudad. El excandidato a defensor del Pueblo, que anticipó su intención de disputar la intendencia en 2027, planteó cambios en el funcionamiento de la Guardia Urbana y una mayor coordinación con la Policía.

El referente del Partido Libertario en Villa Carlos Paz, Jacinto D’Angelo, cuestionó la política de seguridad municipal tras compartir en sus redes sociales un video en el que se observan incidentes y peleas entre jóvenes en pleno centro de la ciudad.

Bajo el título “Villa Carlos Paz de noche es tierra de nadie”, el dirigente reclamó una mayor intervención de las autoridades y adelantó algunos de los lineamientos que propone en materia de seguridad de cara a las elecciones municipales del próximo año.

“Hay que aplicar mano dura urgente en Carlos Paz. Los hechos delictivos y la inseguridad están en aumento”, sostuvo D’Angelo.

El excandidato a defensor del Pueblo, que ya anticipó su decisión de postularse para la intendencia en los comicios de junio de 2027, aseguró que la seguridad ocupará un lugar central en su propuesta electoral.

“Garantizar la seguridad y tranquilidad para vecinos y turistas será prioridad número uno en mi gestión”, afirmó.

Entre las medidas que plantea figuran una reorganización del patrullaje preventivo, la incorporación de cámaras al equipamiento de la Guardia Urbana y el fortalecimiento de la comunicación y la coordinación con la Policía de Córdoba.

D’Angelo también cuestionó la eficacia de los actuales operativos municipales y el manejo de los recursos destinados a la prevención.

Reclamó un “patrullaje real y efectivo”, al considerar que actualmente los móviles “salen solo a gastar nafta”.

“Tenemos los recursos, hoy están mal administrados”, sentenció.

Con este pronunciamiento, D’Angelo incorpora la seguridad como uno de los ejes de su posicionamiento político rumbo a las elecciones municipales del 27 de junio de 2027.