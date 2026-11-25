El relevamiento de la entidad registró una fuerte demanda entre el viernes 20 y el domingo 22 de noviembre en los establecimientos que no trabajan con contingentes estudiantiles. La presencia de grupos de egresados, las competencias deportivas y las actividades culturales contribuyeron al movimiento turístico.

El último fin de semana largo de noviembre dejó un balance positivo para el sector hotelero de Villa Carlos Paz. Según el relevamiento realizado por la Asociación Hotelera y Gastronómica (ASHOGA), los establecimientos que no alojaron contingentes estudiantiles registraron un promedio de ocupación del 86%, con los niveles más elevados durante el sábado y el domingo.

El informe comprende el período del viernes 20 al domingo 22 de noviembre y señala que la estadía promedio fue de dos noches, en un contexto de importante movimiento de visitantes y una agenda de acontecimientos que contribuyó a sostener la demanda.

Uno de los factores que influyó en el resultado fue la presencia de contingentes estudiantiles, habitual durante esta época del año. Los grupos se concentraron principalmente en hoteles especializados en ese segmento, mientras que otros establecimientos captaron parte de la demanda turística, favoreciendo una distribución más amplia de los visitantes.

De esta manera, la actividad estudiantil y el turismo tradicional coincidieron durante el fin de semana, generando movimiento en distintos sectores de la oferta de alojamiento.

Reservas anticipadas y llegadas de último momento

Desde ASHOGA señalaron que las reservas realizadas con anticipación tuvieron una buena respuesta, aunque también se registraron numerosas consultas y contrataciones sobre la fecha.

Ese movimiento de último momento terminó de consolidar los niveles de ocupación, especialmente durante el sábado y el domingo.

La entidad destacó que los resultados respondieron a las expectativas del sector, incluso con condiciones meteorológicas que no fueron las más favorables durante todo el período.

Los eventos deportivos y culturales, un atractivo adicional

Otro de los aspectos destacados por ASHOGA fue la incidencia de la agenda de acontecimientos deportivos, culturales y recreativos desarrollados en Villa Carlos Paz.

Entre las actividades que contribuyeron a generar movimiento se mencionaron la competencia de resistencia Backyard Ultra, el Carca Motorshow y distintos encuentros que convocaron participantes y visitantes.

Estas propuestas complementaron el atractivo turístico habitual de la ciudad y sumaron motivos de viaje durante un período previo al comienzo de la temporada de verano.

Para la entidad hotelera, la experiencia del fin de semana refuerza la importancia de sostener una programación de eventos durante todo el año, capaz de atraer diferentes públicos y generar oportunidades para los establecimientos de alojamiento, la gastronomía y otros servicios turísticos.

El balance también vuelve a poner en primer plano el peso que tienen los distintos segmentos de visitantes en la economía local. La combinación de turismo estudiantil, escapadas de fin de semana y acontecimientos especiales permitió sostener una elevada ocupación en los hoteles relevados, en un momento del calendario que tradicionalmente funciona como antesala de la temporada alta.