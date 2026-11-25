El humor y el orgullo cordobés dieron lugar a dos iniciativas que convierten la identidad provincial en documentos simbólicos. Mientras la Agencia Córdoba Turismo distribuye un pasaporte para descubrir sus atractivos, un emprendedor creó cinco categorías de ciudadanos, un examen de cultura general y hasta un cuerpo de cónsules en el exterior.

La República de Córdoba sigue sumando atributos de país independiente. Después de los memes, las bromas sobre sus fronteras y hasta un cartel de bienvenida en el aeropuerto, ahora tiene algo más para alimentar ese particular sentimiento de pertenencia: dos pasaportes propios.

No sirven para atravesar fronteras internacionales ni reemplazan los documentos oficiales, pero permiten celebrar la identidad cordobesa de dos maneras diferentes. Uno es gratuito, está impulsado por la Agencia Córdoba Turismo y propone descubrir los atractivos de la provincia. El otro surgió de una iniciativa particular, tiene cinco categorías y exige demostrar conocimientos sobre la cultura local.

Este último proyecto ya comenzó a generar un movimiento inesperado. Su creador, Jorge Gerez, lanzó el lunes 23 de noviembre una primera edición limitada de 100 ejemplares y, según informó este miércoles InfoNegocios, alrededor de 80 ya habían sido vendidos.

La idea combina humor, pertenencia y una buena dosis de imaginación. Porque para convertirse en ciudadano de esta república imaginaria no alcanza con declararse cordobés: hay que aprobar un examen.

Diez preguntas para demostrar cuánto sabés de Córdoba

Gerez comenzó a desarrollar el proyecto hace aproximadamente dos meses, a través de una cuenta de Instagram dedicada a la República de Córdoba.

La propuesta recupera una ocurrencia que había tenido años atrás, cuando viajaba por América Latina y preparaba visas ficticias para los amigos extranjeros que luego visitaban Córdoba.

Con el tiempo, el crecimiento de las comunidades humorísticas en redes sociales y la popularidad de la expresión «República de Córdoba» terminaron creando el escenario para retomar aquella iniciativa.

Pero los propios seguidores le plantearon un desafío: si cualquiera podía conseguir un pasaporte, el documento perdería parte de su gracia.

Así nació el examen de cordobesismo, una prueba de diez preguntas seleccionadas al azar de un banco de 50, relacionadas con la historia, la cultura y las particularidades de toda la provincia.

Para aprobar hay que responder correctamente al menos siete. El resultado se comunica por correo electrónico y habilita la posibilidad de solicitar el documento.

Según las condiciones difundidas por el emprendedor, el pasaporte tiene un precio de referencia de $100.000, aunque mediante el examen se puede acceder a un descuento del 70%, que reduce el valor a $30.000.

Quienes superan la prueba reciben un ejemplar personalizado, con fotografía, datos del titular y un número de identificación exclusivo.

El documento se entrega en un sobre sellado, acompañado por una credencial y una carta consular, como parte de la puesta en escena de esta singular ciudadanía.

Cinco colores y diferentes clases de ciudadanos

La propuesta no contempla un único modelo de pasaporte. Gerez diseñó cinco versiones, identificadas por colores y destinadas a distintos perfiles.

El azul corresponde a quienes nacieron en Córdoba, mientras que el rojo está reservado para los cordobeses por adopción. En este último caso, después de dos años de pertenencia simbólica, sus titulares podrían solicitar el pasaporte azul.

El amarillo está pensado para turistas y visitantes. La intención es que en el futuro permita acceder a beneficios gastronómicos y turísticos, desde descuentos en comidas tradicionales hasta excursiones por lugares emblemáticos como el cerro Uritorco o el Champaquí.

El blanco tiene una misión particular: identificar a cordobeses que residen en otros países y quieran convertirse en cónsules simbólicos de la república.

Finalmente, el dorado estará destinado a un centenar de personalidades destacadas de Córdoba, tanto figuras del deporte, la música, el arte y la ciencia como ciudadanos que hayan realizado aportes importantes a la comunidad.

Y hay una excepción todavía más exclusiva.

Carlos «La Mona» Jiménez tendría reservado un pasaporte único e irrepetible, que el impulsor del proyecto espera poder entregarle personalmente.

Cordobeses por el mundo, con sus propios cónsules

Aunque la iniciativa nació como una humorada, su creador encontró una respuesta especialmente significativa entre quienes viven lejos de Córdoba.

Gerez contó que recibió mensajes de personas que emigraron hace décadas y mantienen un fuerte vínculo afectivo con su provincia, además de familiares interesados en enviarles el documento a hijos o nietos que residen en el exterior.

Esa respuesta inspiró la creación de una red de cónsules simbólicos, integrada por cordobeses dispuestos a colaborar con otros comprovincianos en diferentes países.

La propuesta todavía está en desarrollo y no contempla funciones diplomáticas reales, pero apunta a generar vínculos de ayuda y acompañamiento entre integrantes de las comunidades cordobesas en el exterior.

Para Gerez, detrás de las bromas aparece un sentimiento que excede ampliamente al objeto que comenzó a comercializar.

«Hay una necesidad zarpada de sentirse cerca de Córdoba estando lejos», expresó a InfoNegocios, al describir los mensajes que recibe de sus seguidores.

El otro pasaporte: un recorrido por la identidad cordobesa

Mientras el emprendimiento particular empezaba a tomar forma, la Agencia Córdoba Turismo desarrolló su propia versión del Pasaporte Cordobés.

El documento fue presentado durante la Feria Internacional de Turismo 2026, realizada en Buenos Aires, y volvió a distribuirse en actividades vinculadas con el lanzamiento de la temporada de verano 2026/2027.

A diferencia del proyecto de Gerez, es gratuito y funciona como una herramienta de promoción turística.

Sus páginas proponen explorar la provincia a través de experiencias vinculadas con sus paisajes, gastronomía, tradiciones y manifestaciones culturales.

Entre los contenidos aparecen recomendaciones gastronómicas, una selección musical dedicada al cuarteto y hasta indicaciones para preparar uno de los símbolos de la identidad provincial: el fernet.

La propuesta invita a descubrir y registrar distintas experiencias durante los recorridos por Córdoba.

El presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Darío Capitani, explicó que la iniciativa busca representar aquello que distingue culturalmente a los cordobeses.

«Es una linda manera de mostrar nuestra identidad, nuestra forma, ese cordobesismo que interpretamos cada uno de los habitantes», sostuvo.

El funcionario aclaró que el documento tiene una finalidad turística y recreativa, sin ningún alcance diplomático. Los interesados pueden solicitarlo en la Agencia Córdoba Turismo.

De los memes a los pasaportes

La República de Córdoba no tiene reconocimiento como Estado independiente, pero hace tiempo que funciona como una expresión popular del humor y la identidad provincial.

La idea adquirió especial notoriedad en 2021, cuando distintas controversias políticas nacionales dieron lugar a una avalancha de memes sobre una hipotética separación de Córdoba del resto del país.

En diciembre de 2025, la instalación de un cartel con la inscripción «Welcome to the Republic of Córdoba» en las inmediaciones del aeropuerto Ambrosio Taravella volvió a poner el tema en circulación y generó nuevas discusiones en redes sociales.

Ahora, aquella identidad imaginaria encuentra una expresión material en dos iniciativas que, aunque no están vinculadas entre sí, comparten el mismo punto de partida: el orgullo por las costumbres, el lenguaje, la música y las tradiciones de Córdoba.

Una propone descubrir la provincia como visitante. La otra invita a convertirse en ciudadano, con examen, credencial y hasta representación consular simbólica.

Y ambas demuestran que, al menos en materia de humor e identidad, la República de Córdoba no deja de ampliar sus fronteras.