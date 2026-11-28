La Municipalidad prorrogó hasta el 30 de noviembre la recepción de diseños, a pedido de instituciones y vecinos interesados en participar. La propuesta ganadora recibirá un Smart TV de 55 pulgadas.

La Municipalidad de Tanti decidió extender hasta el lunes 30 de noviembre el plazo para la presentación de propuestas en el concurso para la creación de la Bandera Oficial de la localidad, que hasta el momento recibió unos 30 diseños.

La prórroga fue confirmada por el secretario de Gobierno, Francisco Chiarella, quien explicó que la decisión responde al interés manifestado por distintos sectores de la comunidad.

“Extendemos hasta el 30 el plazo de presentación a pedido de las diferentes instituciones y personas interesadas”, señaló el funcionario.

Además, se informó que la propuesta ganadora del concurso recibirá como premio un Smart TV de 55 pulgadas.

La iniciativa fue establecida mediante la Ordenanza Municipal N.º 1588/26 y busca crear, a través de un proceso participativo, un símbolo que represente la historia, los paisajes, la cultura y la identidad de Tanti.

Quiénes pueden participar

La convocatoria está abierta a estudiantes, instituciones educativas, organizaciones sociales, deportivas y culturales, centros vecinales y vecinos en general.

Las propuestas podrán elaborarse de manera individual, grupal o institucional, con un único diseño por participante.

Para la creación de la bandera podrán tomarse como referencia elementos característicos de Tanti, como sus sierras, arroyos, cascadas, flora y fauna autóctona, lugares históricos, tradiciones y expresiones culturales.

El diseño deberá ser original, sencillo y fácilmente reconocible, con formato rectangular y apaisado, respetando las proporciones establecidas en las bases del concurso.

Cómo y dónde presentar las propuestas

Los participantes deberán entregar una copia impresa a color sobre soporte A3 y otra en formato digital PDF o JPG de alta resolución.

Cada diseño deberá estar acompañado por una fundamentación escrita de hasta una página A4, en la que se explique el significado de los colores, las figuras utilizadas y su relación con la identidad de la localidad.

La documentación deberá presentarse mediante el sistema de sobres cerrados establecido en las bases del concurso, que incluye el diseño, su fundamentación y los datos de identificación de sus autores.

Las propuestas se recibirán hasta el lunes 30 de noviembre, inclusive, de 8 a 13, en el Edificio Municipal de Tanti, ubicado en Belgrano 81.

Los vecinos participarán en la elección

El concurso contempla una instancia de exhibición pública de los diseños admitidos y una votación comunitaria e institucional prevista para diciembre.

Las preferencias expresadas por los vecinos formarán parte del proceso de selección, junto con otros criterios de evaluación, como la creatividad, la originalidad, la representatividad de la identidad local y las posibilidades de reproducción del diseño.

Además del nuevo premio anunciado, las bases originales contemplan una placa recordatoria para los autores de la propuesta seleccionada y certificados para los demás participantes.

La presentación pública de la futura bandera oficial se realizará en un acto cuya fecha será definida por la Municipalidad.

“Sumate y sé parte de la creación de un símbolo que nos representa a todos”, expresa la renovada convocatoria municipal.