La convención provincial de Encuentro Vecinal Córdoba reunió a referentes del radicalismo, el PRO y el sector libertario, con la alternancia en el poder provincial como eje. De Loredo reivindicó el peso territorial de la UCR y ratificó su intención de construir un amplio frente opositor. También participaron dirigentes de Carlos Paz Unido.

La construcción de una alternativa electoral al peronismo cordobés tuvo este sábado un nuevo capítulo en Villa Carlos Paz, donde Rodrigo de Loredo y Aurelio García Elorrio compartieron un encuentro con dirigentes de diferentes sectores de la oposición provincial, en el marco de la convención anual de Encuentro Vecinal Córdoba.

La actividad, denominada «Encuentro del Encuentro», comenzó en el Hotel Ananque y dejó una imagen política diferente de la que habían imaginado inicialmente sus organizadores.

Aunque también habían sido invitados el senador nacional Luis Juez y el diputado libertario Gabriel Bornoroni, ambos desistieron de participar. De Loredo, en cambio, aprovechó la convocatoria para fortalecer sus vínculos con otros referentes opositores y ratificar su estrategia de construcción electoral de cara a 2027.

Junto al dirigente radical y al fundador de Encuentro Vecinal estuvieron Javier Bee Sellares, la legisladora provincial Alejandra Ferrero, la concejala capitalina Soher El Sukaria, el legislador libertario Agustín Spaccesi, el intendente de La Calera, Fernando Rambaldi, el legislador vecinalista Gerardo Grosso y el exlegislador Rodrigo Agrelo, entre otros.

La composición del encuentro adquiere especial significado en momentos en que la oposición cordobesa transita un proceso de negociaciones en el que la coincidencia sobre la necesidad de terminar con la continuidad del peronismo en el gobierno provincial todavía no se traduce en un acuerdo electoral común.

De Loredo reivindicó el peso territorial del radicalismo

Lejos de presentar la reunión como un encuentro aislado, De Loredo la interpretó como parte de la construcción política que viene impulsando durante los últimos meses.

«Un enorme paso adelante la reunión organizada por Aurelio García Elorrio en Carlos Paz», expresó el dirigente radical a través de sus redes sociales, donde agradeció al anfitrión y a los referentes que participaron de la actividad.

«Vamos formando un frente para garantizar que le ganemos al peronismo», sostuvo, antes de introducir uno de los argumentos centrales con los que busca posicionar al radicalismo en las negociaciones opositoras: su despliegue territorial.

«Concurrimos a ese frente con nuestros 170 intendentes, 20 legisladores y 500 concejales y tribunos de cuenta de toda la provincia», remarcó.

La definición constituye también un mensaje hacia los sectores que vienen avanzando en el armado opositor sin la participación orgánica de la UCR. De Loredo pretende que la estructura partidaria, la representación institucional y la presencia del radicalismo en el interior tengan un lugar determinante en la discusión sobre las candidaturas y las características de una eventual coalición.

«Con humildad vamos a seguir construyendo entre todos el amplio frente opositor al PJ para terminar con 30 años de mafias y retroceso en la provincia de Córdoba», concluyó.

Durante el panel, el dirigente radical había defendido la alternancia política como una condición necesaria para preservar la división de poderes y formulado fuertes cuestionamientos a la gestión provincial, particularmente en materia de educación, salud y funcionamiento de la Justicia.

García Elorrio coincidió en el diagnóstico sobre la concentración de poder del oficialismo cordobés y comprometió a Encuentro Vecinal a trabajar para lograr un cambio de gobierno en 2027.

Las distintas mesas de la oposición cordobesa

La convocatoria de Villa Carlos Paz debe leerse en relación con los movimientos políticos que vienen protagonizando Juez y Bornoroni.

El pasado 6 de noviembre, ambos encabezaron en La Falda el lanzamiento de la alianza integrada por La Libertad Avanza, el Frente Cívico, el PRO y Primero la Gente, con la que comenzaron a desplegar una estrategia territorial conjunta.

En aquella oportunidad, Juez había enviado un mensaje hacia los sectores que todavía no se incorporaron al espacio, especialmente al radicalismo, al advertir que la coalición no demoraría indefinidamente su construcción electoral.

Tres semanas después, la convención de Encuentro Vecinal mostró a De Loredo compartiendo una mesa con dirigentes de procedencias políticas diversas, algunos de ellos pertenecientes a fuerzas que también intervienen en las conversaciones con Juez y Bornoroni.

En ese contexto, resultaron particularmente significativas las presencias de Soher El Sukaria y Agustín Spaccesi.

La participación de El Sukaria refleja la existencia de distintos interlocutores dentro del PRO, mientras que la de Spaccesi muestra que las conversaciones del radicalismo también se extienden hacia referentes del universo libertario.

El propio García Elorrio había explicado en la víspera de la convención que Juez, Bornoroni y De Loredo aceptaron inicialmente la invitación, aunque los dos primeros desistieron posteriormente.

En declaraciones a Diario Alfil, el dirigente vecinalista descartó que su partido pretendiera asumir el papel de articulador de una gran coalición opositora, pero manifestó su expectativa de que las distintas fuerzas consiguieran ponerse de acuerdo.

También marcó sus diferencias ideológicas con las políticas del gobierno de Javier Milei, reivindicó su formación socialcristiana y planteó la necesidad de encontrar coincidencias para disputar el poder provincial.

Por ahora, el armado encabezado por Juez y Bornoroni y los acercamientos impulsados por De Loredo avanzan por carriles diferentes, aunque mantienen como horizonte declarado la construcción de una alternativa al gobierno de Martín Llaryora.

La presencia de Carlos Paz Unido

El encuentro dejó también una señal de interés para la política carlospacense.

Entre los asistentes estuvieron el secretario General y de Vinculación Institucional del municipio, Juan Lucero; el exintendente y actual tribuno de Cuentas, Daniel Gómez Gesteira; y el presidente de la UCR local, Mariano Melana.

Foto: X Rodrigo de Loredo.

Los tres se mueven dentro del esquema liderado por el intendente Esteban Avilés, quien no concurrió a la actividad, aunque hizo llegar sus saludos a los participantes.

La presencia de referentes del oficialismo municipal en una convocatoria de estas características adquiere relevancia frente al doble escenario electoral que tendrá Villa Carlos Paz en 2027, cuando deberán renovarse tanto las autoridades locales como las provinciales.

Las negociaciones que se desarrollen en Córdoba tendrán necesariamente una incidencia sobre los movimientos de las distintas fuerzas políticas carlospacenses, donde las pertenencias partidarias y las alianzas municipales no siempre coinciden con los acuerdos provinciales.

La convención continúa este domingo

El encuentro de Villa Carlos Paz forma parte de las jornadas anuales de formación, debate y elaboración de propuestas de Encuentro Vecinal Córdoba.

Además del panel sobre la alternancia política, la programación contempla actividades vinculadas con la economía social de mercado, el bien común y la problemática de las apuestas online y las adicciones entre los jóvenes.

Este domingo, la agenda estará dedicada principalmente a la elaboración de propuestas partidarias, el análisis de la actualidad política provincial y la discusión sobre el perfil de los candidatos que presentará el espacio en 2027.

La convención deja, entretanto, una postal que sintetiza el momento de la oposición cordobesa: mientras todos sus principales referentes reivindican la necesidad de la unidad para enfrentar al peronismo, cada sector continúa construyendo sus propios vínculos y buscando fortalecer su posición antes de sentarse a definir una estrategia electoral compartida.