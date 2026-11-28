El municipio inició una nueva etapa de trabajos que incluye la colocación de adoquines y el acondicionamiento de los accesos al edificio. El proyecto está destinado a generar un espacio de encuentro y acompañamiento para los adultos mayores y la comunidad.

La Municipalidad de Valle Hermoso inició este viernes una nueva etapa de las obras de recuperación y acondicionamiento del edificio donde funcionarán el Hogar de Día y Ropero Comunitario.

Los trabajos se concentran en el frente del inmueble e incluyen la colocación de adoquines y la adecuación de los espacios de circulación peatonal y acceso, con el objetivo de mejorar las condiciones de accesibilidad.

La intervención forma parte de un proyecto integral destinado a recuperar el edificio para albergar actividades de encuentro, contención y acompañamiento, especialmente orientadas a los adultos mayores, además de los servicios que ofrecerá el Ropero Comunitario.

Desde el municipio señalaron que el acondicionamiento del sector exterior permitirá avanzar en la adaptación de las instalaciones a las necesidades de quienes concurran al futuro espacio comunitario.