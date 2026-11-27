La experiencia de trabajo conjunto entre el municipio y ASHOGA fue expuesta ante representantes del sector hotelero y gastronómico de todo el país, reunidos en San Juan. Durante el encuentro también se firmó una carta dirigida a la plataforma digital para solicitar que los alojamientos publicados cuenten con habilitación municipal y número de registro.

La problemática del alojamiento turístico informal en Villa Carlos Paz llegó a la agenda nacional del sector hotelero y gastronómico a partir de la presentación del modelo de trabajo que llevan adelante, desde hace dos años, la Municipalidad y ASHOGA.

La exposición se realizó en el marco de la 241.ª Reunión del Consejo Directivo de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA), que se desarrolla en la provincia de San Juan con la participación de representantes de distintas regiones del país.

El intendente Esteban Avilés, el secretario de Turismo, Sebastián Boldrini, y el responsable del área de Desarrollo, Sostenibilidad y Seguridad Turística, Facundo Abrigo, estuvieron a cargo de presentar la experiencia local.

Por parte de ASHOGA participaron su presidente, Mario Sansone; el secretario, Jair Muñoz; y la vocal Carolina Sacilotto.

Durante la exposición se abordaron las acciones desarrolladas en los últimos dos años para fortalecer los mecanismos de control, promover la regularización de los alojamientos turísticos y establecer condiciones de competencia equitativas para los prestadores que cumplen con las exigencias municipales.

Según informó ASHOGA, la experiencia despertó interés entre los representantes de otros destinos turísticos, que también enfrentan los desafíos derivados del crecimiento de la oferta de alojamiento informal.

Una carta a Booking para exigir el cumplimiento de las ordenanzas

Una de las novedades que dejó el encuentro fue la firma de una carta dirigida a Booking, una de las principales plataformas internacionales de reservas de alojamiento turístico.

El documento solicita que la empresa adecue su funcionamiento a las ordenanzas y normativas vigentes en Villa Carlos Paz y que los alojamientos de la ciudad publicados en la plataforma cumplan con dos requisitos fundamentales: contar con habilitación municipal y exhibir su número de registro de alojamiento temporario.

El planteo busca involucrar a las plataformas digitales en el cumplimiento de las regulaciones locales, considerando el papel que cumplen como intermediarias entre los propietarios de los alojamientos y los turistas.

Además de reducir la informalidad y favorecer condiciones de competencia más equitativas, la iniciativa apunta a brindar mayores garantías a los visitantes al momento de contratar un alojamiento.

El trabajo conjunto entre el municipio y el sector privado

Desde ASHOGA destacaron la posibilidad de trasladar la experiencia de Villa Carlos Paz a un ámbito de representación nacional y agradecieron a las autoridades municipales por compartir el trabajo desarrollado en conjunto.

Para la entidad, la participación en el encuentro de FEHGRA permite intercambiar experiencias con otras instituciones del país y avanzar en acciones coordinadas frente a una problemática que excede los límites de cada destino.

La presentación en San Juan amplía así el alcance de una política que, además de fortalecer los controles sobre la oferta de alojamiento en Villa Carlos Paz, busca comprometer a las plataformas de comercialización digital con la formalización de la actividad turística.