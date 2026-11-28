El espacio Capilla Nos Une trabaja en la elaboración de un plan de gobierno centrado en el ordenamiento urbano, el desarrollo turístico y económico y el fortalecimiento institucional. Su posicionamiento se conoce en medio de las conversaciones entre distintos sectores políticos de cara a las próximas elecciones municipales.

Mientras comienzan a delinearse los posibles armados electorales para 2027 en Capilla del Monte, el espacio Capilla Nos Une, que encabeza Luis Brandetti, busca consolidar una propuesta vecinalista para disputar la intendencia.

El posicionamiento se conoce en un escenario de conversaciones y acercamientos entre sectores de la Unión Cívica Radical, referentes del peronismo no alineado y dirigentes de La Libertad Avanza, en el que empiezan a discutirse eventuales alianzas y candidaturas.

En ese contexto, Capilla Nos Une plantea una construcción política con eje en las problemáticas locales y en la articulación con el Gobierno de Córdoba.

Desde el espacio destacan la importancia de esa interlocución con la administración provincial como una herramienta para gestionar recursos y avanzar en proyectos destinados a la localidad.

Una agenda de gobierno con eje en lo local

Con formación técnica en gestión pública, experiencia en el Concejo Deliberante y trabajo territorial, Brandetti viene desarrollando una agenda de encuentros con vecinos e instituciones que, según señalaron desde su espacio, constituye uno de los insumos para la elaboración de su propuesta electoral.

La intención es avanzar en la conformación de un equipo de gobierno y en la definición de políticas públicas que puedan dar respuesta a las principales demandas de la comunidad.

Entre los ejes planteados por Capilla Nos Une figuran el reordenamiento urbano, el desarrollo económico, turístico y cultural, el crecimiento sostenible y el fortalecimiento institucional.

Desde el espacio sostienen que la construcción de esa propuesta no se limita a la definición de una candidatura, sino que comprende también la conformación de equipos de trabajo y la planificación de las distintas áreas de gestión municipal.

Con las elecciones de 2027 en el horizonte, Brandetti busca afianzar el perfil vecinalista de Capilla Nos Une, mientras las distintas fuerzas políticas de la localidad comienzan a definir sus estrategias y eventuales acuerdos electorales.