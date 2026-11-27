La federalización de la UPC amplía oportunidades educativas, reduce desigualdades territoriales y fortalece el desarrollo económico y social de Punilla.

Por Fabricio Diaz

La federalización de la Universidad Provincial de Córdoba (UPC), impulsada por el gobernador Martín Llaryora, representa una decisión estratégica para el futuro educativo y productivo del interior provincial. No es simplemente una ampliación de infraestructura académica. Es una definición política que comienza a revertir una desigualdad histórica: la concentración de las oportunidades de formación superior en las grandes ciudades y la obligación de miles de jóvenes de abandonar sus localidades para poder estudiar.

En Punilla, esa transformación empieza a hacerse realidad. La consolidación de las sedes regionales de Villa Carlos Paz y Capilla del Monte permite proyectar un corredor universitario que integra el sur y el norte del departamento, amplía las posibilidades de acceso y fortalece las perspectivas de desarrollo regional.

Dos sedes, más oportunidades

En Villa Carlos Paz, la construcción de la sede Arturo Umberto Illia, con 2.525 metros cuadrados, y la incorporación del histórico instituto superior a la estructura universitaria constituyen un paso significativo.

En Capilla del Monte, la sede Dr. Bernardo Houssay, con una inversión inicial superior a los 4.000 millones de pesos y 1.347 metros cuadrados cubiertos, expresa la misma decisión de llevar la educación superior al interior. Las 547 preinscripciones registradas para el ciclo 2026 confirman la demanda existente y las expectativas de una comunidad que necesita nuevas oportunidades.

Lo importante es comprender que estas inversiones no se agotan en los edificios ni en la apertura de carreras. Su impacto excede el ámbito educativo: significan reducir las barreras económicas y sociales que impone la distancia, evitar desarraigos, fortalecer las economías locales y formar profesionales vinculados con las necesidades de cada región.

Durante décadas, el federalismo fue una expresión recurrente en los discursos, pero no siempre se tradujo en políticas capaces de corregir las desigualdades territoriales. Acercar la universidad a las localidades del interior no es conceder un privilegio: es garantizar derechos y construir igualdad de oportunidades.

Contraste

Esta decisión adquiere mayor relevancia en un contexto nacional atravesado por el ajuste presupuestario y las dificultades del sistema universitario público. Mientras se discute su financiamiento, Córdoba apuesta a ampliar su presencia territorial, invertir en infraestructura y multiplicar las posibilidades de formación. Es una diferencia de concepción sobre el papel del Estado y sobre la educación como herramienta de movilidad social y desarrollo colectivo.

Punilla tiene condiciones para convertir esta política en un proyecto regional de mayor alcance. La articulación con la sede de Cruz del Eje permitiría integrar un territorio más amplio, mientras que el trabajo conjunto entre universidades, municipios, instituciones educativas y sectores productivos podría vincular la formación con el turismo, la tecnología, la administración y las nuevas actividades económicas.

El desafío será consolidar este proceso, ampliar las carreras, fortalecer la investigación y generar oportunidades laborales para que los jóvenes no solamente puedan estudiar en sus localidades, sino también desarrollar allí sus proyectos de vida.

Villa Carlos Paz y Capilla del Monte son expresiones complementarias de una misma política pública, cuyo beneficio potencial alcanza a todo el departamento.

Estoy convencido de que el desarrollo de Punilla necesita superar las fronteras administrativas y construir una agenda común. La federalización universitaria ofrece una oportunidad extraordinaria para avanzar en esa dirección.

Porque el federalismo no se proclama: se demuestra con decisiones, recursos e inversiones que llegan a la gente. Llevar la universidad al interior es transformar el presente y construir un futuro con más igualdad, arraigo y desarrollo.