“Manos arriba” ya tiene elenco confirmado: Pedro Alfonso suma a Marcela Kloosterboer y prepara su regreso a Villa Carlos Paz

Marcela Kloosterboer, Paula Chaves, Pachu Peña, Rodrigo Noya y Cami de los Santos acompañarán al actor en la nueva comedia, dirigida por Diego Ramos. Se estrenará el 25 de diciembre en el Teatro del Lago y, después de la temporada de verano, continuará en Buenos Aires.

La temporada teatral de Villa Carlos Paz empieza a mostrar sus cartas y Pedro Alfonso acaba de revelar una de las más importantes: el elenco completo de “Manos arriba”, la comedia con la que celebrará sus 15 años de historia sobre los escenarios de la ciudad.

El espectáculo se estrenará el viernes 25 de diciembre en el Teatro del Lago y reunirá a Paula Chaves, Marcela Kloosterboer, Pachu Peña, Rodrigo Noya y Cami de los Santos, bajo la dirección de Diego Ramos.

La producción estará a cargo de Ezequiel Corbo y Federico Hoppe, una dupla que vuelve a apostar por el teatro de verano en Villa Carlos Paz con una propuesta que ya tiene definido su próximo destino.

Y es que “Manos arriba” no terminará su recorrido cuando baje el telón de la temporada serrana: el 18 de marzo de 2027 desembarcará en el Teatro Multitabaris de Buenos Aires, con una continuidad que quedó acordada antes incluso del estreno.

De Villa Carlos Paz a la calle Corrientes

La llegada a Buenos Aires es uno de los datos más destacados del anuncio.

Según informaron desde la producción, “Manos arriba” es la única comedia de la próxima temporada de Villa Carlos Paz que ya tiene asegurada su continuidad en la calle Corrientes.

El acuerdo con el empresario teatral Carlos Rottemberg quedó sellado con el tradicional gesto de los dedos que el productor utiliza para anunciar sus compromisos, una costumbre que se convirtió en parte de su marca personal dentro del ambiente teatral.

De esta manera, el espectáculo tendrá primero su recorrido por el verano carlospacense y, sin una pausa prolongada, continuará desde mediados de marzo en uno de los principales circuitos teatrales del país.

Un elenco que combina figuras conocidas y nuevas incorporaciones

La presencia de Marcela Kloosterboer aparece como uno de los nombres fuertes de la nueva producción, junto con el regreso de Paula Chaves al escenario compartido con Pedro Alfonso.

También estará Pachu Peña, con su extensa trayectoria en el humor televisivo y teatral, mientras que Rodrigo Noya y Cami de los Santos completarán el elenco.

La dirección quedará en manos de Diego Ramos, actor de larga experiencia en comedia, televisión y teatro, que esta vez asumirá la responsabilidad de conducir la puesta.

Con esa combinación, la producción buscará sostener el perfil de entretenimiento familiar que Alfonso desarrolló durante sus temporadas anteriores en Villa Carlos Paz.

Quince años de una historia compartida

El estreno tendrá además un significado particular para Pedro Alfonso.

En 2011 llegó a Villa Carlos Paz con Despedida de soltero, junto a Paula Chaves, en una etapa en la que comenzaba a desarrollar su carrera teatral y también su historia de pareja.

Desde entonces, regresó con numerosas comedias que fueron construyendo un vínculo sostenido con el público de la ciudad.

“Abracadabra”, “Una noche en el hotel”, “Un plan perfecto”, “Misterio en la cabaña” y “Un viaje en el tiempo” son algunos de los títulos que marcaron ese recorrido.

También compartió tres temporadas con Emilio Disi, a quien siempre reconoció como uno de sus grandes maestros dentro de la actuación.

En paralelo, Villa Carlos Paz fue convirtiéndose en parte de su historia familiar junto a Paula y sus tres hijos, Olivia, Baltazar y Filipa.

Quince años después de aquel primer verano, Alfonso vuelve a elegir la ciudad para presentar una nueva comedia, esta vez con un elenco renovado y un segundo escenario ya confirmado para continuar la temporada.

Estreno y entradas

“Manos arriba” se estrenará el viernes 25 de diciembre en el Teatro del Lago de Villa Carlos Paz, con funciones programadas de martes a domingo.

Las entradas se encuentran disponibles a través de Plateanet.

La producción continuará su recorrido desde el 18 de marzo de 2027 en el Teatro Multitabaris, sobre la calle Corrientes de Buenos Aires.